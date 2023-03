Les mots de Microsoft

Pour Bill Gates, l'essor de l'IA menace les bénéfices que Google tire de son moteur de recherche

Un coût considérable en terme de puissance de calcul et d'électricité

« Nous voyons cet attrait du nouveau Bing comme une validation de notre point de vue selon lequel la recherche doit être réinventée et de la proposition de valeur unique de combiner Recherche + Réponses + Chat + Création en une seule expérience », a déclaré le vice-président.En plus de voir une augmentation des chiffres, Microsoft connaît apparemment une croissance de l'engagement, avec plus de personnes effectuant plus de recherches. La société attribue deux facteurs à cette victoire particulière, le premier étant la croissance de l'utilisation d'Edge, probablement aidée par l'ajout de l'IA de chat de Bing en tant que nouvelle fonctionnalité. Elle a également déclaré que l'introduction de son modèle d'IA Prometheus a rendu les résultats de recherche de Bing plus pertinents, de sorte que les gens utilisent (ou du moins essaient) le moteur de recherche davantage.Apparemment, environ un tiers des utilisateurs de l'aperçu quotidien de Bing se sert de manière quotidienne de son IA de chat pour les requêtes. En moyenne, Microsoft voit trois chats par session, avec plus de 45 millions de chats depuis qu'il a introduit le nouveau Bing. De plus, dans 15% de toutes les sessions de chat, les gens ont utilisé Bing pour générer du nouveau contenu. Le lancement du chatbot AI de Bing sur mobile a également propulsé le moteur de recherche à un nouveau niveau de popularité et a entraîné une multiplication par six du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens avant qu'il ne soit disponible.En intégrant un chatbot IA à Bing plus tôt cette année, Microsoft a donné à son moteur de recherche l'arme dont il a besoin pour pouvoir rivaliser avec Google. Cela dit, Google prévoit de lancer son propre chatbot et a introduit une IA de chat appelée Bard le mois dernier. Bard a diffusé des informations erronées lors de ses débuts non officiels, mais Google travaille avec les employés pour améliorer les réponses du chatbot avant qu'il ne soit disponible.Il est difficile de croire que cela fait un peu plus d'un mois que nous avons lancé au monde les nouveaux Bing et Edge alimentés par l'IA en tant que copilote pour le Web. Au cours de cette période, nous avons entendu vos commentaires, appris beaucoup de choses et apporté un certain nombre d'améliorations. Nous sommes ravis du cercle vertueux de retours et d'itérations qui entraîne de fortes améliorations et utilisations de Bing.Nous voulions partager un peu ce que nous avons appris sur votre utilisation de Bing et certaines des premières statistiques qui aident à façonner notre futur développement de produits.Nous sommes heureux de partager qu'après plusieurs années de progrès constants, et avec un petit coup de pouce du million de nouveaux utilisateurs de Bing Preview, nous avons dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Bing. Il s'agit d'un chiffre étonnamment notable, et pourtant nous sommes pleinement conscients que nous restons un petit acteur à part faible et à un chiffre de part de marché. Cela dit, ça fait du bien de participer au bal !Parmi les millions d'utilisateurs actifs du nouvel aperçu de Bing, il est bon de voir qu'environ un tiers sont nouveaux sur Bing. Nous voyons cet attrait du nouveau Bing comme une validation de notre point de vue selon lequel la recherche doit être réinventée et de la proposition de valeur unique consistant à combiner Recherche + Réponses + Chat + Création en une seule expérience.Deuxièmement, non seulement nous constatons une croissance du nombre de nouveaux utilisateurs, mais nous constatons une augmentation de l'engagement à mesure que de plus en plus de personnes effectuent plus de recherches quotidiennement.Deux facteurs motivent l'essai et l'utilisation. L'un est que Microsoft Edge continue de croître en termes d'utilisation comme il l'a fait au cours des sept derniers trimestres en fonction de la qualité de notre navigateur. Nous nous attendons à ce que de nouvelles fonctionnalités, telles que la recherche et la création de Bing dans la barre latérale Edge, renforcent la croissance.Le deuxième facteur déterminant l'essai et l'utilisation est que notre classement de recherche Web principal a fait plusieurs sauts significatifs en termes de pertinence en raison de l'introduction du modèle Prometheus, de sorte que la qualité de notre recherche Bing est à un niveau record.Alors que de plus en plus de personnes utilisent les nouveaux Bing et Edge, nous assistons à des essais et à l'adoption de nouvelles fonctionnalités qui prouvent la valeur d'une expérience de recherche + chat intégrée. Environ un tiers des utilisateurs de l'aperçu quotidien utilisent Chat quotidiennement. Nous voyons en moyenne environ trois chats par session avec plus de 45 millions de chats au total depuis le début de l'aperçu. Et 15 % des sessions de chat sont des personnes qui utilisent Bing pour générer de nouveaux contenus démontrant que nous étendons la recherche à la créativité.Nous sommes également ravis de voir le nouveau Bing commencer à être utilisé sur les téléphones mobiles, compte tenu de la sortie de notre nouvelle application Bing Mobile. Sur le petit écran, les réponses et le chat, désormais avec entrée vocale, sont beaucoup plus utiles et ont entraîné une augmentation de 6 fois du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens par rapport aux niveaux de pré-lancement.Ces 30 jours ont été incroyables et l'équipe est motivée pour continuer à itérer et à améliorer Bing et Edge pour offrir la prochaine génération de recherche et ce que nous espérons devenir votre copilote de confiance pour le Web.- Yusuf MehdiDans une interview, Bill Gates a abordé le sujet de l'IA, estimant que Google devrait bientôt perdre une partie des bénéfices qu'il tire de son moteur de recherche au profit de Microsoft. Selon lui, c'est une chose qui va arriver, car Microsoft a beaucoup investi dans le domaine de l'IA ces dernières années et a réalisé de grands progrès. Lors de l'interview, Bill Gates a expliqué : « Google a possédé tous les bénéfices de la recherche, donc les bénéfices de la recherche seront en baisse, et leur part pourrait être en baisse parce que Microsoft a été capable d'avancer assez rapidement sur ce point ».Pour rappel, Google a affiché 224 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2022, ce qui représente plus de douze fois les revenus publicitaires de Microsoft sur la même période, soit 18 milliards de dollars. Google a dominé la recherche au cours des deux dernières décennies et, selon le cabinet d'analyse Statcounter, il représente environ 93 % du marché mondial des moteurs de recherche, tandis que Bing en représente environ 3 %. Les commentaires Bill Gates sont intervenus deux semaines après que Microsoft a dévoilé une version de Bing pilotée par l'IA, qui se pose en challenger de la domination de Google dans le domaine de la recherche.Il est encore trop tôt pour évaluer les impacts de ce lancement sur le moteur de recherche de Microsoft, mais il est important de rappeler que Google voit ChatGPT comme une « menace », et ce depuis son lancement. ChatGPT a attiré plus 100 millions d'utilisateurs en moins de deux mois, et Microsoft espère que Bing, qui intègre désormais les capacités du chatbot d'OpenAI, suscite le même attrait. Toutefois, Google n'entend pas rester les bras croisés. L'entreprise a lancé dans la foulée un chatbot d'IA appelé Bard pour répondre aux développements agressifs de Microsoft. Bing Chat et Bard sont tous deux ouverts aux utilisateurs pour qu'ils puissent les tester.Lors de l'interview, Bill Gates a admis avoir été surpris par la façon dont le développement de l'IA s'est accéléré l'année dernière et a déclaré que ce sera « la plus grande chose de cette décennie ». Selon lui, pour que l'intégration de l'IA dans les moteurs de recherches réussisse, elle doit être un « agent personnel » qui comprendrait les besoins et le style des utilisateurs et remplacerait les services distincts de différentes entreprises technologiques - comme c'est le cas actuellement avec Google qui domine la recherche, Amazon qui s'occupe des achats, Microsoft qui possède les outils de productivité et Apple qui domine le marché des appareils mobiles.« Dans dix ans, nous ne considérerons plus ces activités comme distinctes parce que l'IA vous connaîtra si bien que, lorsque vous achèterez des cadeaux ou planifierez des voyages, elle se moquera de savoir si Amazon a le meilleur prix, si quelqu'un d'autre a un meilleur prix - vous n'aurez même pas besoin d'y penser. Il s'agit donc d'un remaniement potentiel assez spectaculaire de la façon dont les marchés technologiques se présentent », a déclaré Bill Gates. Il a également déclaré qu'il n'était pas sûr qu'un acteur spécifique ressorte gagnant de la course à l'IA, mais certains pensent que Microsoft est actuellement à la tête du peloton.Bien sûr, le niveau d'intégration de l'IA que souhaitent Bill Gates, Microsoft et Google a un coût et ce dernier semble considérablement supérieur à celui d'un moteur de recherche standard. Autrement dit, transformer un chatbot en une activité viable va être un défi. Google dispose depuis sept ans d'une interface de recherche par chat, Google Assistant, et la plus grande société de publicité au monde n'a pas encore été en mesure de la monétiser. Outre la difficulté technique, la génération d'une session de chat pour chaque recherche nécessite beaucoup plus de puissance de calcul et d'électricité, ce qui revient beaucoup plus cher pour les entreprises.Dans une récente interview, le président d'Alphabet, John Hennessy, a déclaré qu'une conversation avec un chatbot d'IA coûtait probablement 10 fois plus cher qu'une recherche standard par mots clés, même si un réglage fin permettra de réduire rapidement cette dépense. Selon des analystes de Google, même avec les revenus tirés de potentielles annonces intégrées à la recherche par chat, la technologie devrait représenter plusieurs milliards de dollars de coûts supplémentaires. Morgan Stanley a estimé que les 3 300 milliards de requêtes de recherche enregistrées par Google l'année dernière coûtaient environ un cinquième de centime chacune.Ce chiffre augmenterait en fonction de la quantité de texte que l'IA doit générer. Google, par exemple, pourrait être confronté à une hausse de 6 milliards de dollars de ses dépenses d'ici 2024 si une IA de type ChatGPT devait traiter la moitié des requêtes que la société reçoit avec des réponses de 50 mots. Sam Altman, PDG d'OpenAI, est également conscient du problème. Dans un tweet en décembre dernier, seulement quelques jours après le lancement de ChatGPT, Atman a annoncé que la société réfléchissait à un plan pour monétiser le chatbot, car son exploitation engendre des coûts exorbitants de quelques centimes ou plus par conversation.Source : Microsoft Quelle lecture faites-vous des résultats présentés par Microsoft ?Le pari de l'intégration de ChatGPT dans Bing par Microsoft, une bonne pioche ?Les recherches dites de nouvelle génération sont-elles susceptibles de vous intéresser ou préférez-vous les recherches plus traditionnelles ?Partagez-vous l'avis de Bill Gates qui pensent que les parts de Google (par conséquent ses recettes également) vont diminuer ?