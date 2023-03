Quels emplois pourrait occuper ChatGPT dans les 5 prochaines années ?

développeur : en tant que développeur moi-même, j'ai utilisé le ChatGPT dans mes efforts de codage. ChatGPT est capable d'écrire des programmes de codage simples à intermédiaires allant de 1 à plus de 50 lignes. Il peut être utilisé pour écrire des algorithmes de base, des structures de données et même des tâches d'apprentissage automatique et en profondeur. Bien que je puisse clairement dire que ce n'est pas très utile pour écrire du code complexe, car le code contient généralement une poignée d'erreurs qui doivent être corrigées. Heureusement, vous pouvez informer ChatGPT de l'erreur pour qu'il vous aide à la corriger.

OpenAI permettra aux développeurs d'intégrer ChatGPT dans leurs applications via une API

Envoyé par OpenAI Envoyé par Les API des modèles ChatGPT et Whisper sont désormais disponibles, permettant aux développeurs d'accéder à un langage de pointe (pas seulement le chat !) et à des capacités de synthèse vocale. Grâce à une série d'optimisations à l'échelle du système, nous avons réduit les coûts de 90% pour ChatGPT depuis décembre ; nous transmettons maintenant ces économies aux utilisateurs de l'API. Les développeurs peuvent désormais utiliser notre modèle open source Whisper large-v2 dans l'API avec des résultats beaucoup plus rapides et rentables. Les utilisateurs de l'API ChatGPT peuvent s'attendre à des améliorations continues des modèles et à la possibilité de choisir une capacité dédiée pour un contrôle plus approfondi des modèles. Nous avons également écouté attentivement les commentaires de nos développeurs et affiné nos conditions d'utilisation de l'API pour mieux répondre à leurs besoins.

Alors que les entreprises se demandent comment les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT affecteront les pratiques de travail, une entreprise japonaise de fintech oblige les nouvelles recrues à utiliser la technologie et même à les tester. Avec des inquiétudes croissantes quant à sa capacité à rendre les emplois obsolètes et la protection des données, LayerX, basé à Tokyo, va à contre-courant de la tendance. L'entreprise a récemment publié une offre d'emploi pour les nouveaux diplômés, indiquant que les recrues seraient testées sur leur utilisation du chatbot créé par OpenAI et un autre appelé Notion AI.La startup, qui se concentre sur la promotion de la numérisation des transactions commerciales, est convaincue qu'elle est du bon côté d'un fossé croissant sur l'utilisation de la technologie. De nombreuses banques de Wall Street ont restreint son utilisation, tandis que des écoles dans des endroits comme New York l'ont interdite. De grandes entreprises japonaises ont fait de même, avec SoftBank Group et des banques telles que Mizuho Financial Group et Mitsubishi UFJ Financial Group qui ont réprimé son utilisation ces derniers mois.« Nous reconnaissons que ChatGPT n'est pas parfait », a déclaré Takaya Ishiguro, directeur des ressources humaines chez LayerX, dans une interview. « Cependant, il est également dangereux d'avoir trop peur d'utiliser les nouvelles technologies ».Les futures recrues sont invitées lors de leurs évaluations d'entrée à donner des invites à ChatGPT. Les évaluateurs examinent s'ils ont bien initié le processus, plutôt que les réponses réelles. Les candidats sont également invités à effectuer des recherches pour identifier les limites de la technologie.LayerX, qui a reçu 5,5 milliards de yens (39 millions d'euros) lors d'un récent cycle de financement de série A soutenu par la branche de capital-risque de MUFG et Mitsui & Co, ne s'attend pas à un « impact immédiat » sur les bénéfices en utilisant la technologie, mais s'attend à embaucher environ 20 nouvelles recrues par an, ce qui, selon elle, augmentera « rapidement » la productivité.L'un des domaines dans lesquels les recrues devront travailler est d'évaluer l'exactitude des résultats de ChatGPT, a déclaré Ishiguro.La capacité du chatbot à donner des réponses en toute confiance, même lorsqu'elles sont erronées, a également donné aux entreprises qui envisagent de l'adopter une raison de faire une pause. « Il est important de sauter rapidement sur les nouvelles technologies », a déclaré Ishiguro, notant qu'il souhaite que ses employés repèrent et s'adaptent aux nouvelles technologies comme ChatGPT, même si elles ne sont pas toujours comprises. « Je pense que les candidats prennent du retard par rapport à la tendance s'ils ne l'ont pas essayé à ce stade ».Alors que la technologie continue d'évoluer à une vitesse fulgurante, beaucoup de gens se demandent : « L'IA prendra-t-elle mon travail ? ». The Techlife y va de sa propre analyse. Voici une courte liste :Toujours selon la même source, voici d'autres emplois pouvant être occupés dans 5 à 10 ans :En attendant l'éventuel remplacement des développeurs que certains prédisent, OpenAI a annoncé que les API de ses modèles ChatGPT et Whisper sont désormais disponibles, offrant aux développeurs un accès aux capacités de langage et de synthèse vocale basées sur l'IA. Grâce à des optimisations à l'échelle du système, OpenAI a réussi à réduire le coût de ChatGPT de 90% depuis décembre, et répercute désormais ces économies sur les utilisateurs de l'API.OpenAI pense que la meilleure façon de réaliser le plein potentiel de l'IA est de permettre à chacun de construire avec elle.OpenAI a également modifié ses conditions de service pour permettre aux développeurs de refuser d'utiliser leurs données à des fins d'amélioration tout en ajoutant une politique de conservation des données de 30 jours.OpenAI a introduit Whisper, un modèle de synthèse vocale, en tant qu'API open source en septembre 2022. L'API Whisper a suscité des éloges considérables de la part de la communauté des développeurs. Cependant, son fonctionnement peut être difficile.OpenAI rend le modèle large-v2 disponible via son API, offrant aux développeurs un accès pratique à la demande, au prix de 0,006 $ par minute.De plus, la pile de service d'OpenAI garantit des performances plus rapides par rapport aux autres services. L'API Whisper est accessible via des transcriptions ou des points de terminaison de traduction, qui peuvent transcrire ou traduire la langue source en anglais.OpenAI propose désormais des instances dédiées aux utilisateurs qui souhaitent davantage de contrôle sur les versions de leurs modèles et les performances du système. Par défaut, les demandes sont traitées sur une infrastructure de calcul partagée et les utilisateurs paient par demande.Cependant, avec les instances dédiées, les développeurs paient une période de temps pour allouer l'infrastructure de calcul réservée exclusivement à leurs requêtes. Les développeurs ont un contrôle total sur la charge de l'instance, la possibilité d'activer des limites de contexte plus longues et la possibilité d'épingler l'instantané du modèle.Les instances dédiées peuvent être rentables pour les développeurs qui traitent au-delà d'environ 450 millions de jetons par jour.Une API proposée aux développeurs a toujours été envisagée, selon Greg Brockman, président et PCA d'OpenAI (et également l'un des cofondateurs). Il a expliqué « Il nous faut un certain temps pour amener ces API à un certain niveau de qualité ».Brockman explique que l'API ChatGPT est alimentée par le même modèle d'IA derrière le très populaire ChatGPT d'OpenAI, surnommé "gpt-3.5-turbo". GPT-3.5 est le modèle de génération de texte le plus puissant qu'OpenAI propose aujourd'hui via sa suite d'API ; le surnom "turbo" fait référence à une version optimisée et plus réactive de GPT-3.5 qu'OpenAI a discrètement testé pour ChatGPT.Au prix de 0,002 $ pour 1 000 jetons, soit environ 750 mots, Brockman affirme que l'API peut piloter une gamme d'expériences, y compris des applications "sans chat". Snap, Quizlet, Instacart et Shopify font partie des premiers utilisateurs.La motivation initiale derrière le développement de gpt-3.5-turbo aurait pu être de réduire les coûts de calcul gargantuesques de ChatGPT. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a un jour qualifié les dépenses de ChatGPT « d'exaspérantes », les estimant à quelques centimes par chat en coûts de calcul. (Avec plus d'un million d'utilisateurs, cela s'additionne probablement rapidement.)Mais Brockman explique que gpt-3.5-turbo est amélioré d'autres manières.« Si vous construisez un tuteur alimenté par l'IA, vous ne voulez jamais que le tuteur donne simplement une réponse à l'élève. Vous voulez qu'il l'explique toujours et les aide à apprendre - c'est un exemple du type de système que vous devriez pouvoir construire [avec l'API] », a déclaré Brockman. « Nous pensons que cela va simplement rendre l'API beaucoup plus utilisable et accessible ».L'API ChatGPT sous-tend My AI, le chatbot récemment annoncé par Snap pour les abonnés Snapchat+, et la nouvelle fonctionnalité de tuteur virtuel Q-Chat de Quizlet. Shopify a utilisé l'API ChatGPT pour créer un assistant personnalisé pour les recommandations d'achat, tandis qu'Instacart en a profité pour créer Ask Instacart, un péage à venir qui permettra aux clients d'Instacart de poser des questions sur la nourriture et d'obtenir des réponses « achetables » s'appuyant sur les données produit du commerce de détail fournies par les partenaires de l'entreprise. Une vidéo démo de la façon dont ces entreprises se servent / peuvent se servir de ChatGPT est disponible sur le site d'OpenAI.Sources : interview Takaya Ishiguro (directeur des ressources humaines chez LayerX),Que pensez-vous de l'approche de LayerX concernant ChatGPT ? Devrait-elle être popularisée ? Pourquoi ?« Nous reconnaissons que ChatGPT n'est pas parfait. Cependant, il est également dangereux d'avoir trop peur d'utiliser les nouvelles technologies », a déclaré Takaya Ishiguro, directeur des ressources humaines chez LayerX. Partagez-vous ce point de vue ? Dans quelle mesure ?Des outils comme ChatGPT gagneraient-ils à être maîtrisés ? N'y a-t-il pas quelque part un risque de se faire remplacer puisqu'en l'utilisant, les humains le « forment » dans leur discipline ? Si vous estimez que ce risque existe, faut-il malgré tout l'utiliser dans le cadre de son travail ? Pourquoi ?