Chez GitHub, notre mission a toujours été d'innover et de donner aux développeurs tout ce dont ils ont besoin pour être plus heureux et plus productifs dans un monde alimenté par les logiciels. Lorsque nous avons commencé à expérimenter de grands modèles de langage il y a plusieurs années, il est rapidement devenu évident que l'IA générative représentait l'avenir du développement logiciel. Nous nous sommes associés à OpenAI pour créer GitHub Copilot, le premier outil de développement d'IA générative à l'échelle mondiale, réalisé avec le modèle Codex d'OpenAI, un descendant de GPT-3.



GitHub Copilot a marqué le début d'une nouvelle ère dans le développement de logiciels en tant que programmeur en binôme d'IA qui maintient les développeurs dans le flux en complétant automatiquement les commentaires et le code. Moins de deux ans après son lancement, GitHub Copilot écrit déjà 46 % du code et aide les développeurs à coder jusqu'à 55 % plus rapidement.



Mais l'auto-complétion assistée par l'IA n'est que le point de départ. Notre équipe R&D de GitHub Next a travaillé pour aller au-delà de l'éditeur et faire évoluer GitHub Copilot vers un assistant IA facilement accessible tout au long du cycle de développement. Il s'agit du GitHub Copilot X, notre vision de l'avenir du développement logiciel basé sur l'IA. Nous n'adoptons pas seulement le nouveau modèle GPT-4 d'OpenAI, mais nous introduisons le chat et la voix pour Copilot, et nous apportons Copilot aux demandes d'extraction, à la ligne de commande et à la documentation pour répondre aux questions sur vos projets.



L'unité GitHub de Microsoft a créé l'un des premiers programmes déployés à grande échelle en utilisant les outils de génération de langage d'OpenAI : une application appelée Copilot qui aide les développeurs de logiciels à écrire du code informatique. Aujourd'hui, GitHub ajoute une fonction de chat et de voix qui permettra aux programmeurs de demander comment accomplir certaines tâches de codage. Extrait d'un rapport :La nouvelle version annoncée mercredi s'appelle Copilot X. Thomas Dohmke, directeur général de GitHub, a déclaré avoir fait une démonstration à l'un de ses enfants en lui demandant comment programmer un jeu de serpent en Python. La fenêtre de discussion peut fournir des explications sur le rôle des segments de code, créer des moyens de tester le code et proposer des correctifs pour les bogues. Les développeurs peuvent également donner des instructions ou poser des questions en utilisant leur voix.GitHub a présenté Copilot en avant-première en 2021 et l'a largement diffusé l'année dernière. Le produit initial contenait un outil de complétion qui suggérait des bribes de code de programmation au fur et à mesure que le développeur saisissait son texte. Il a attiré des centaines de milliers de développeurs en novembre et son nom de produit est devenu un raccourci de la stratégie de Microsoft visant à déployer ce type de technologies d'assistance dans un large éventail de ses produits, des logiciels Office aux programmes de sécurité. Maintenant que le chatbot ChatGPT d'OpenAI a fait parler de lui dans la culture populaire, les entreprises tentent de suivre Microsoft en intégrant les outils du laboratoire de recherche dans leurs produits et leurs stratégies commerciales. Dans le même temps, des rivaux tels que Google (Alphabet) lancent des chatbots concurrents.Thomas Dohmke déclare :Une expérience de type ChatGPT dans votre éditeur avec GitHub Copilot Chat : L'éditeur se dote d'une interface de chat axée sur les scénarios de développement et s'intègre nativement à VS Code et Visual Studio. Cette interface fait bien plus que suggérer du code. GitHub Copilot Chat n'est pas une simple fenêtre de chat. Il reconnaît le code tapé par le développeur, les messages d'erreur affichés, et il est profondément intégré à l'IDE. Un développeur peut obtenir une analyse approfondie et des explications sur ce que les blocs de code sont censés faire, générer des tests unitaires et même obtenir des propositions de correction de bogues.GitHub Copilot Chat s'appuie sur le travail réalisé par OpenAI et Microsoft avec ChatGPT et le nouveau Bing. Il rejoindra également l'extension de la technologie d'IA "voice-to-code" présentée précédemment, appelée désormais GitHub Copilot Voice, qui permet aux développeurs de donner verbalement des instructions en langage naturel.: Vous pouvez maintenant vous inscrire pour un aperçu technique des premières descriptions générées par l'IA pour les demandes d'extraction sur GitHub. Cette nouvelle fonctionnalité est alimentée par le nouveau modèle GPT-4 d'OpenAI et ajoute la prise en charge des balises alimentées par l'IA dans les descriptions de demandes d'extraction par le biais d'une application GitHub que les administrateurs d'organisations et les propriétaires de dépôts individuels peuvent installer. Ces balises sont automatiquement remplies par GitHub Copilot en fonction du code modifié. Les développeurs peuvent ensuite revoir ou modifier la description suggérée.Ce n'est que la première étape pour repenser le fonctionnement des demandes de téléchargement sur GitHub. En interne, de nouvelles fonctionnalités sont testées. GitHub Copilot suggère automatiquement des phrases et des paragraphes au fur et à mesure que les développeurs créent des demandes d'extraction en intégrant de manière dynamique des informations sur les modifications du code.De plus, une nouvelle fonctionnalité est en cours de préparation : GitHub Copilot avertira automatiquement les développeurs s'il leur manque des tests pour une demande d'extraction et leur suggérera des tests potentiels qui pourront être édités, acceptés ou rejetés en fonction des besoins d'un projet.Cela complète les efforts déployés avec GitHub Copilot Chat, où les développeurs peuvent demander à GitHub Copilot de générer des tests directement à partir de leur éditeur - ainsi, dans le cas où un développeur n'aurait pas une couverture de test suffisante, GitHub Copilot l'alertera une fois qu'il aura soumis une demande de téléchargement (pull request). Il aidera également les chefs de projet à définir des politiques en matière de tests, tout en aidant les développeurs à respecter ces politiques.: GitHub Copilot for Docs est un outil expérimental qui utilise une interface de chat pour fournir aux utilisateurs des réponses générées par l'IA à des questions sur la documentation, y compris des questions que les développeurs se posent sur les langages, les frameworks et les technologies qu'ils utilisent. Pour commencer, la documentation concerne React, Azure Docs et MDN, ce qui permet d'apprendre et d'évoluer rapidement avec les développeurs et les utilisateurs de ces projets.Cette fonctionnalité s'applique également aux référentiels et à la documentation interne de toute organisation. Ainsi, tout développeur peut poser des questions via une interface de type ChatGPT sur la documentation, le code idiomatique ou les logiciels internes de son organisation et obtenir des réponses instantanées.Consciente que les avantages d'une interface conversationnelle sont immenses, GitHub travaille à la compréhension sémantique de l'ensemble de GitHub à travers les bases de connaissances publiques et privées afin de mieux personnaliser les réponses de GitHub Copilot pour les organisations, les équipes, les entreprises et les développeurs individuels, en fonction de leur base de code et de leur documentation.À l'avenir, de nouvelles pistes seront explorées pour indexer les ressources au-delà de la documentation, telles que les problèmes, les demandes d'extension, les discussions et les wikis, afin de donner aux développeurs tout ce dont ils ont besoin pour répondre à leurs questions techniques.Le travail effectué pour repenser les demandes d'extraction et la documentation est alimenté par le nouveau modèle d'IA GPT-4 de l'OpenAI.Bien que ce modèle vienne tout juste d'être publié, on constate déjà des progrès significatifs en matière de raisonnement logique et de génération de code. Avec GPT-4, l'état de l'IA commence à rattraper l'ambition de créer un programmeur en binôme avec l'IA qui assiste dans chaque tâche de développement à chaque étape de l'expérience du développeur.En outre, il aide GitHub Copilot à mieux comprendre la base de code d'un développeur afin d'offrir des suggestions plus personnalisées dans les PR et de meilleures synthèses de la documentation.Après l'éditeur et la demande d'extraction, le terminal est l'endroit où les développeurs passent le plus de temps. Mais même les développeurs les plus compétents doivent parcourir de nombreuses pages pour se souvenir de la syntaxe précise de nombreuses commandes. C'est pourquoi nous lançons GitHub Copilot CLI. Il peut composer des commandes et des boucles, et lancer d'obscurs drapeaux de recherche pour satisfaire votre requête.Source : GitHub Que pensez-vous de GitHub Copilot X ?Pensez-vous qu'un programme alimenté par l'IA améliorera de façon significative l'expérience des développeurs ?Pensez-vous adopter ce type d'outil ?