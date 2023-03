Nous engageons 30 millions de dollars pour construire Mozilla.ai : Une startup et une communauté construisant un écosystème d'IA fiable, indépendant et open-source.Nous ne sommes qu'au troisième mois de l'année 2023, et il est déjà clair que l'une des plus grandes histoires de l'année est l'IA. L L'IA a attiré l'attention du public comme Netscape l'a fait en 1994 et comme l'iPhone l'a fait en 2007.De nouveaux outils comme Stable Diffusion et GPT-4, qui vient d'être publié, modifient non seulement notre conception de l'internet, mais aussi de la communication, de la créativité et de la société dans son ensemble. Parallèlement, des outils d'IA relativement anciens, tels que les moteurs de recommandation qui alimentent YouTube, TikTok et d'autres applications sociales, deviennent encore plus puissants et continuent d'influencer des milliards de vies.Cette nouvelle vague d'IA a suscité de l'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'appréhension. Nous ne nous demandons pas seulement ce qui est possible et comment les gens peuvent en bénéficier. Nous nous demandons également ce qui pourrait mal tourner et comment y remédier. Deux décennies de médias sociaux, de smartphones et leurs conséquences nous ont rendus méfiants.Mozilla pose ces questions sur l'IA depuis un certain temps déjà - en esquissant une vision pour une IA digne de confiance, en mobilisant notre communauté pour documenter ce qui est cassé et en investissant dans des startups qui tentent de créer une IA plus responsable.Nous avons appris que cette nouvelle vague d'IA (ainsi que la précédente) a un énorme potentiel pour enrichir la vie des gens. Mais elle ne le fera que si nous concevons la technologie très différemment - si nous plaçons l'action humaine et les intérêts des utilisateurs au centre des préoccupations, et si nous donnons la priorité à la transparence et à l'obligation de rendre compte. Le point d'inflexion de l'IA dans lequel nous nous trouvons actuellement offre une réelle opportunité de construire une technologie avec des valeurs différentes, de nouvelles incitations et un meilleur modèle de propriété.La bonne nouvelle : Nous avons rencontré des milliers de fondateurs, d'ingénieurs, de scientifiques, de concepteurs, d'artistes et d'activistes qui adoptent cette approche de l'IA. Des personnes intelligentes et dévouées construisent des technologies d'IA à code source ouvert, testent de nouvelles approches en matière d'audit et cherchent à savoir comment intégrer la "confiance" dans l'IA dans le monde réel.La moins bonne nouvelle : Les grandes entreprises de technologie et de cloud computing, qui ont le plus de pouvoir et d'influence, ne sont pas en train de faire de même. Pendant ce temps, ces entreprises continuent de consolider leur contrôle sur le marché.En bref : certaines personnes commencent à faire les choses différemment, mais le travail (et l'investissement) le plus important se fait toujours de la même manière. Nous voulons changer cela.La vision de Mozilla.ai est de faciliter le développement de produits d'IA fiables. Nous construirons des choses et embaucherons / collaborerons avec des personnes qui partagent notre vision : L'IA est fondée sur l'agence, la responsabilité, la transparence et l'ouverture. Mozilla.ai sera un espace en dehors des grandes technologies et du monde académique pour rassembler les fondateurs, les développeurs, les scientifiques, les gestionnaires de produits et les constructeurs qui partagent les mêmes idées. Nous pensons que ce groupe de personnes, travaillant collectivement, peut inverser la tendance et créer un écosystème d'IA indépendant, décentralisé et digne de confiance - un véritable contrepoids au statu quo.. Moez a passé plus de dix ans à travailler sur les applications pratiques de l'IA de pointe en tant qu'universitaire à l'Imperial College et à la LSE, et en tant que scientifique en chef dans l'industrie. Karim Lakhani de Harvard, Navrina Singh de Credo et moi-même constituerons le premier conseil d'administration de Mozilla.ai. Dans le courant de l'année, nous annoncerons d'autres initiatives, partenaires et événements dans lesquels les gens pourront s'impliquer.