Poursuivant ses efforts en matière d'IA, Microsoft a annoncé Bing Image Creator. Alimenté par DALL-E d'OpenAI, cet outil peut être utilisé pour générer des images à l'aide de l'intelligence artificielle. Selon Microsoft, Bing Image Creator fera partie de Bing Chat et acceptera des invites en langage naturel pour créer (à peu près) n'importe quel type d'image. L'outil sera également disponible dans Microsoft Edge, ce qui en fera, comme le souligne l'entreprise, le premier et le seul navigateur doté d'un générateur d'images intégré doté d'une intelligence artificielle.Dans son annonce, Microsoft déclare : "Nous sommes ravis d'annoncer que nous apportons Bing Image Creator, de nouvelles histoires visuelles alimentées par l'IA et des cartes de connaissances mises à jour à la nouvelle prévisualisation de Bing et Edge. Alimenté par une version avancée du modèle DALL∙E de nos partenaires d'OpenAI, Bing Image Creator vous permet de créer une image simplement en utilisant vos propres mots pour décrire l'image que vous voulez voir. Désormais, vous pouvez générer du contenu écrit et visuel en un seul endroit, depuis le chat".Prédisant des inquiétudes quant à l'utilisation et à l'abus d'un tel outil, Microsoft souligne que des mesures de protection sont intégrées à Bing Image Creator.Chez Microsoft, nos équipes sont guidées par nos principes d'IA responsable et la norme d'IA responsable pour les aider à développer et déployer des systèmes d'IA de manière responsable. Pour freiner l'utilisation potentiellement abusive d'Image creator, nous collaborons avec notre partenaire OpenAI, qui a développé DALL∙E, pour offrir une expérience qui encourage une utilisation responsable d'Image Creator. Nous avons veillé à ce que les garanties d'OpenAI, ainsi que des protections supplémentaires, soient intégrées dans Image Creator. Par exemple, nous avons mis en place des contrôles visant à limiter la génération d'images nuisibles ou dangereuses.L'entreprise ajoute : "Lorsque notre système détecte qu'une image potentiellement dangereuse pourrait être générée par une invite, il bloque l'invite et avertit l'utilisateur. Nous indiquons également clairement que les images d'Image Creator sont générées par l'IA, et nous incluons une icône Bing modifiée dans le coin inférieur gauche de chaque image pour indiquer que l'image a été créée à l'aide d'Image Creator. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec OpenAI pour élaborer, tester et réviser les mesures d'atténuation pour nos intégrations".Bing Image Creator est déployé pour les utilisateurs de Bing Preview sur ordinateur et sur mobile. Il est également possible de tester le système sur bing.com/create en anglais. Microsoft continue à travailler en étroite collaboration avec OpenAI pour élaborer, tester et réviser les mesures d'atténuation pour leurs intégrations.Depuis que le nouveau Bing est disponible en avant-première, Microsoft l'a testé avec des personnes afin d'obtenir un retour d'information réel pour apprendre et améliorer l'expérience. Les gens l'ont utilisé d'une manière à la quelle l’entreprise s’attendait et d'une autre à la quelle elle ne s’attendait pas. Dans cet esprit d'apprentissage et pour continuer à développer de nouvelles fonctionnalités de manière responsable, Microsoft déploie Bing Image Creator selon une approche progressive en effectuant des essais avec un groupe d'utilisateurs avant de l'étendre à un plus grand nombre d'utilisateurs. Dans un premier temps, Microsoft n'inclue Image Creator que dans le mode Créatif de Bing chat et son intention est de le rendre disponible dans les modes Équilibré et Précis au fil du temps. Microsoft travaille également à l'optimisation du fonctionnement d'Image Creator dans les chats multi-tours. Microsoft reste convaincu que la meilleure façon de commercialiser ces technologies est de les tester soigneusement, en public, là où tout le monde peut donner son avis.Pour répondre à la demande croissante d'expériences de recherche plus visuelles, Microsoft met également à la disposition de tous les utilisateurs de Bing les Stories et les Knowledge Cards 2.0. Les Stories offrent une manière plus attrayante de rechercher et d'interagir avec le contenu, en proposant des images et de courtes vidéos. Également nouvelles pour les utilisateurs de Bing aujourd'hui, les cartes de connaissances 2.0 sont une expérience inspirée des infographies et alimentée par l'IA qui fournit des faits amusants et des informations clés d'un seul coup d'œil. Elle a été mise à jour pour inclure du contenu interactif et dynamique comme des tableaux, des graphiques, des chronologies, des histoires visuelles et bien plus encore. Avec ces mises à jour et d'autres à venir, l’objectif est d'offrir des expériences plus immersives dans Bing et Edge qui rendent la recherche de réponses et l'exploration du web plus intéressantes, utiles et amusantes.Bing Image Creator intégré à Bing Chat est déployé depuis mardi 21 pour les utilisateurs de Bing Preview sur desktop et mobile. Pour ceux qui ne sont pas dans le nouvel aperçu de Bing, l'expérience d'aperçu d'Image Creator est maintenant disponible sur bing.com/create pour les utilisateurs de Bing dans le monde entier en anglais. Microsoft ajoutera d'autres langues au fil du temps.Bing Image Creator est également disponible dans Microsoft Edge à partir de l'icône Image Creator dans la barre latérale pour les ordinateurs de bureau et les téléphones portables pour les utilisateurs d'Edge dans le monde entier en anglais. Microsoft intégrerons également bientôt Image Creator dans Edge à partir du nouveau bouton Bing en mode chat dans la version préliminaire de Edge.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?