I’m still confused as to how a non-profit to which I donated ~$100M somehow became a $30B market cap for-profit. If this is legal, why doesn’t everyone do it? — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2023

L'article mentionne que Musk est devenu très actif en 2018 en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour prendre le contrôle complet de ChatGPT et diriger l'entreprise seul. Et si cela a effectivement eu lieu, nous verrions un OpenAI très différent de ce que nous avons aujourd'hui.Au cours de cette période, Elon Musk aurait pris du recul par rapport au conseil d'administration d'OpenAI en raison d'un léger désaccord concernant une proposition du grand milliardaire de la technologie, propriétaire de Tesla et de SpaceX.Musk a été vu en train de se confier au chef de l'entreprise parce qu'il avait l'impression qu'elle prenait du retard par rapport aux progrès réalisés par Google dans ce domaine particulier. C'est ce que nous constatons aujourd'hui avec le lancement récent de la version bêta du chatbot d'IA de Google, Bard.Juste après le début de la conversation sur ce sujet et la proposition envoyée par Musk, plusieurs des fondateurs de l'entreprise ont estimé que ce n'était pas la bonne décision et ont rejeté son appel à la propriété. Musk n'a donc eu d'autre choix que de quitter l'entreprise et de retirer son importante donation concernant le projet.Au final, le fossé qui sépare les deux parties est énorme.Pendant la période où nous avons vu Elon Musk prendre du recul, de nombreux employés travaillant chez OpenAI ont pensé que la véritable raison de son départ était liée au fait que son entreprise Tesla était occupée à créer son propre projet de conduite autonome, mieux connu sous le nom d'Autopilot. Des rapports ultérieurs ont prouvé qu'il n'en était rien.Ce retrait soudain du financement par Elon Musk a fait grimper en flèche les coûts d'OpenAI. Et comme l'entreprise technologique travaillait sans but lucratif, il était très difficile de payer ces dépenses.En fin de compte, cela l'a amenée à s'orienter davantage vers une entreprise à but lucratif afin de pouvoir générer plus de revenus pour créer de meilleurs projets sur le thème de l'IA.Peu de temps après, OpenAI a accepté l'investissement d'un milliard de dollars de Microsoft pour permettre la production de modèles d'IA tels que ChatGPT et DALL-E.Source : SemaforQu'en pensez-vous ? Trouvez-vous que ces informations sont pertinentes ?Selon vous, cette histoire peut-elle être à l'origine des réticences de M. Musk concernant ChatGPT ?