Nous sommes heureux de confirmer que le nouveau Bing fonctionne sur GPT-4, que nous avons personnalisé pour la recherche. Si vous avez utilisé le nouveau Bing en avant-première au cours des cinq dernières semaines, vous avez déjà fait l'expérience d'une première version de ce puissant modèle.Au fur et à mesure que OpenAI apporte des mises à jour à GPT-4 et au-delà, Bing bénéficie de ces améliorations. Avec nos propres mises à jour basées sur les commentaires de la communauté, vous pouvez être assuré que vous disposez des fonctions de copilotage les plus complètes qui soient.Si vous souhaitez découvrir GPT-4, inscrivez-vous à l'avant-première de Bing. Une fois inscrit, vous pourrez utiliser le nouveau Bing pour rechercher, répondre, discuter et créer sur Bing.com.GPT-4 est le dernier jalon des efforts déployés par OpenAI pour développer l'apprentissage profond. Le modèle est capable de résoudre des problèmes complexes avec une plus grande précision, grâce notamment à une base de connaissance plus étendue et à des capacités de résolution de problèmes plus vastes. Il se dote de surcroît de capacités de raisonnement plus avancées que GPT-3.5 car il exploite davantage de données et de ressources, lui permettant de créer des modèles de langage plus sophistiqués et plus puissants.GPT-4 est également plus créatif, plus collaboratif et mieux à même de gérer des instructions plus nuancées. En effet, il peut générer, éditer et itérer avec les utilisateurs sur des tâches d'écriture créatives et techniques, telles que la composition de chansons, l'écriture de scripts ou l'apprentissage du style d'écriture d'un utilisateur.Contrairement à GPT-3.5 qui n'accepte que les entrées textuelles, GPT-4 peut recevoir des textes ou des images en entrée et générer des légendes, des classifications et des analyses en guise de sortie. Le modèle peut traiter plus de 25 000 mots de texte dans une seule conversation, ce qui permet des utilisations telles que la création de contenus longs, les échanges prolongés, ainsi que la recherche et l'analyse de documents.Finalement, OpenAI a passé près de six mois à rendre GPT-4 plus sûr et mieux calibré que ses prédécesseurs. Selon l'entreprise, GPT-4 est 82 % moins susceptible de répondre à des demandes de contenu interdit et 40 % plus susceptible de produire des réponses factuelles que GPT-3.5.Source : Microsoft Bing Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous testé le nouveau Bing ? Comment évaluez-vous les résultats de recherche qu'il fournit, comparé à une recherche standard sur Google ?