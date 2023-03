L'IA, qui évolue rapidement grâce à des avancées telles que l'application ChatGPT, pourrait améliorer la productivité et contribuer à stimuler la croissance, mais les risques qu'elle pourrait poser pour la vie privée, les droits de l'Homme ou la sécurité des personnes sont préoccupants, a déclaré le gouvernement britannique.Le gouvernement britannique a déclaré vouloir éviter une législation trop lourde qui pourrait étouffer l'innovation et adopter une approche adaptable de la réglementation basée sur des principes généraux tels que la sécurité, la transparence, l'équité et la responsabilité.L'Union européenne s'attaque de front au problème en tentant d'élaborer des lois historiques sur l'IA et de créer un nouvel office de l'IA. Toutefois, la vitesse à laquelle la technologie progresse complique ses efforts, selon certaines sources.La Grande-Bretagne a déclaré que son approche, décrite dans un document d'orientation publié il y a peu, lui permettait d'adapter ses règles au fur et à mesure que la technologie se développait. Au cours des 12 prochains mois, les autorités de régulation existantes publieront des orientations pratiques à l'intention des organisations, ainsi que d'autres outils et ressources, tels que des modèles d'évaluation des risques. Elle a ajouté qu'une législation pourrait être introduite ultérieurement pour garantir que les régulateurs appliquent les principes de manière cohérente.Source : Gouvernement britanniqueQue pensez-vous de cette initiative du gouvernement britannique?