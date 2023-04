LinkedIn a donné au géant de la technologie un point d'entrée dans l'industrie des médias sociaux, et Microsoft a également réussi à faire beaucoup de progrès dans le monde de l'IA en tenant compte de tous les éléments.Malgré cela, Microsoft a toujours été à la traîne dans le domaine des moteurs de recherche. Bing a été la risée de tous depuis sa sortie, mais l'ajout de ChatGPT au moteur de recherche a réussi à lui apporter une attention positive. Si le lancement de Bing Chat ne s'est pas fait sans heurts, la sortie désastreuse de Bard par Google l'a fait paraître meilleur qu'il ne l'aurait été autrement.Microsoft tente de capitaliser sur ce succès. Un haut responsable de Microsoft a déclaré que des publicités allaient être diffusées sur Bing Chat, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement permettre de le monétiser et d'engranger de nouveaux revenus.Les États-Unis restent de loin le plus grand marché pour la publicité sur les moteurs de recherche, et le secteur a également connu une croissance massive de 11,2 % d'une année sur l'autre. La Chine est le deuxième marché le plus important, même si sa taille de 53 milliards de dollars fait pâle figure par rapport aux 117 milliards de dollars du secteur de la publicité sur les moteurs de recherche que l'on peut observer aux États-Unis.Le taux de croissance de la Chine est d'environ 8,7 %. D'autres pays comme le Royaume-Uni ont connu une croissance de 10,5 %, tandis que le Japon et l'Allemagne ont également enregistré des taux de croissance à deux chiffres de 10,5 % et 10,3 % respectivement. Cependant, les États-Unis seront la cible principale de Microsoft à l'avenir, car l'obtention d'une plus grande part des revenus publicitaires des moteurs de recherche provenant de la superpuissance mondiale aidera Microsoft à consolider sa place en tant que véritable concurrent dans le monde des moteurs de recherche.Source : StatistaQu'en pensez-vous ?