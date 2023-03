Dans le but de générer plus de trafic et de valeur pour les éditeurs à partir du nouveau Bing

Une expérience de survol élargie où le survol d'un lien d'un éditeur affichera plus de liens de cet éditeur, donnant à l'utilisateur plus de moyens de s'engager et générant plus de trafic vers le site web de l'éditeur.

Pour nos partenaires Microsoft Start, le placement d'une légende riche de contenu sous licence Microsoft Start à côté de la réponse au chat permet d'accroître l'engagement de l'utilisateur avec le contenu sur Microsoft Start, où nous partageons les revenus publicitaires avec le partenaire. Nous étudions également la possibilité de placer des publicités dans l'expérience de chat afin de partager les revenus publicitaires avec les partenaires dont le contenu a contribué à la réponse au chat.

Dans un billet de blog, Microsoft tente de justifier cette décision et d'atténuer l'impact de la publicité sur Bing Chat en expliquant sa vision de l'évolution de l'écosystème Internet. L'entreprise déclare : « L'internet fonctionne grâce à un écosystème important qui commence avec les éditeurs créant un contenu de qualité qui génère du trafic et de l'intérêt pour les gens qui consomment ce contenu, et enfin les annonceurs qui veulent atteindre les gens dans un environnement ciblé et de haute qualité. Dans l'ensemble, cette dynamique a bien fonctionné, car les éditeurs sont payés pour leur contenu grâce à la publicité, ce qui permet aux gens d'accéder au contenu gratuitement ».L'article poursuit en posant les bases de ce qui va suivre : « Les moteurs de recherche ont joué un rôle en aidant les gens à trouver le contenu qu'ils veulent, mais comme décrit ci-dessus, le nouveau Bing aide à mieux répondre aux besoins de recherche des gens avec de nouvelles capacités comme le chat, les réponses et la création de contenu. Ces nouvelles expériences ont suscité des questions sur ce que cela pourrait signifier pour les éditeurs de contenu en termes de trafic ».Les premiers travaux ont déjà commencé, Microsoft testant ce qui est essentiellement du contenu sponsorisé : « D'après les données que nous avons recueillies lors de l'avant-première, nous augmentons le trafic de tous les types d'utilisateurs. Nous avons amené plus de personnes sur Bing/Edge pour de nouveaux scénarios tels que le chat et nous constatons une augmentation de l'utilisation. Ensuite, nous avons mis en œuvre des moyens uniques pour générer du trafic vers les éditeurs, notamment des citations dans le corps des réponses au chat qui sont liées à des sources, ainsi que des citations sous les résultats du chat pour "en savoir plus" avec des liens vers des sources supplémentaires ».Insistant sur le fait que ses principaux objectifs sont d'augmenter le trafic et les revenus des éditeurs « dans ce nouveau monde de la recherche », Microsoft partage ensuite certaines des idées qu'elle explore dans le cadre de l'évolution des modèles publicitaires :Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?A votre avis, cette mesure va-t-elle permettre d'augmenter le taux d'adoption du nouveau Bing par les utilisateurs ?