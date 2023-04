Et précise que ses puces sont 1,7 fois plus rapides et 1,9 fois plus économes en énergie que la puce A100 de NVIDIA

Google explique que ses superordinateurs permettent de reconfigurer facilement les connexions entre les puces à la volée, ce qui permet d'éviter les problèmes et d'améliorer les performances.", ont écrit Norm Jouppi, membre de Google, et David Patterson, ingénieur émérite de Google, dans un billet de blog consacré au système. "Bien que Google ne dévoile que maintenant les détails de son supercalculateur, celui-ci est en ligne au sein de l'entreprise depuis 2020 dans un centre de données à Mayes County, dans l'Oklahoma. Google a indiqué que la startup Midjourney a utilisé le système pour entraîner son modèle, qui génère des images fraîches après avoir été alimenté par quelques mots de texte.Dans son article, Google indique que pour des systèmes de taille comparable, ses puces sont jusqu'à 1,7 fois plus rapides et 1,9 fois plus économes en énergie qu'un système basé sur la puce A100 de NVIDIA qui était sur le marché en même temps que la TPU de quatrième génération.Google a déclaré qu'il n'avait pas comparé sa quatrième génération à la puce phare H100 de NVIDIA, car cette dernière est arrivée sur le marché après la puce de Google et est fabriquée avec une technologie plus récente.Google a laissé entendre qu'il pourrait travailler sur une nouvelle TPU qui rivaliserait avec la H100 de NVIDIA, mais n'a fourni aucun détail.Source : Article intitulé "TPU v4: An Optically Reconfigurable Supercomputer for Machine Learning with Hardware Support for Embeddings" publié sur Arxiv.orgQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la vitesse à laquelle les systèmes d'IA évoluent représente-t-elle une opportunité ou une menace ?D'après vous, quelles nouveautés nous réservent les prochaines années concernant le domaine de l'IA ?