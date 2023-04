L'IA transforme rapidement le monde dans lequel nous vivons et son impact se fait sentir dans tous les secteurs d'activité. L'étude du MIT met en lumière les effets de l'IA générative, en particulier du chatbot d'assistance ChatGPT, sur la productivité dans le contexte de tâches rédactionnelles professionnelles de niveau moyen. L'article intitulé "Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence", rédigé par Shakked Noy et Whitney Zhang du département d'économie du MIT, est considéré comme un document de travail et n'a pas fait l'objet d'un examen par les pairs. L'équipe l'a quand même publié au début du mois de mars.Néanmoins, les conclusions de l'étude sur ChatGPT sont à la fois fascinantes et inquiétantes, en particulier lorsque l'étude prend en compte la manière dont elle affecte les travailleurs. Pour les besoins de l'étude, l'équipe a recruté 444 professionnels diplômés. Ils ont divisé les 444 professionnels en deux groupes et leur ont demandé de rédiger des communiqués de presse, des courriels, des rapports succincts et des plans d'analyse - une journée de travail normale pour de nombreuses personnes. L'un des groupes a été autorisé à utiliser un éditeur de texte. L'autre groupe a été formé et autorisé à utiliser ChatGPT pour faire le travail à sa place.Les résultats ont été évalués, une note leur a été attribuée et ceux qui ont obtenu la note la plus élevée ont reçu une somme d'argent réelle (bien que nominale) pour leurs notes élevées, ce qui les a poussés à fournir leur meilleur travail. L'étude montre que ChatGPT peut aider les rédacteurs et les employés de bureau à améliorer la qualité de leurs écrits et à réduire le temps consacré aux tâches, en supprimant le travail fastidieux au profit d'un travail de meilleure qualité et plus productif. En effet, elle a révélé que ceux qui ont utilisé ChatGPT ont réduit de près de moitié le temps nécessaire à l'exécution des tâches (de 30 minutes à environ 17 minutes).La qualité du travail se serait également améliorée, les notes attribuées par les évaluateurs (sur une échelle de 1 à 7) passant de 4 à environ 4,7. Ceux qui ont utilisé l'éditeur de texte ont vu une légère diminution du temps passé, mais aussi une diminution de la qualité du travail. « Nos résultats montrent que ChatGPT augmente considérablement la productivité moyenne : le temps nécessaire diminue de 0,8 écart-type et la qualité de la production augmente de 0,4 écart-type. L'inégalité entre les travailleurs diminue, car le ChatGPT comprime la distribution de la productivité en profitant davantage aux travailleurs à faible capacité », a écrit l'équipe.« ChatGPT se substitue principalement à l'effort du travailleur plutôt qu'il ne complète ses compétences, et restructure les tâches en les orientant vers la génération d'idées et l'édition et en les éloignant de la rédaction de brouillons. L'exposition à ChatGPT augmente la satisfaction au travail et l'efficacité personnelle et accroît à la fois l'inquiétude et l'enthousiasme à l'égard des technologies d'automatisation », affirme l'équipe. Selon elle, l'augmentation de la productivité signifie que certains travailleurs, ou certains types de travail, ne seront plus nécessaires. Bien sûr, l'automatisation a continuellement déplacé la main-d'œuvre depuis des siècles.Mais elle a historiquement fait des ravages dans le travail routinier et répétitif. L'IA générative, en revanche, frappe de plein fouet le capital humain des professionnels bien rémunérés ayant fait des études supérieures. L'étude met en évidence l'impact potentiel des systèmes d'IA générative sur l'emploi, la productivité, les salaires et les inégalités. Mais elle soulève également des questions importantes concernant l'impact de ces technologies sur le plaisir des travailleurs dans leur travail. D'autres conclusions de l'étude sont également intéressantes : environ 68 % des travailleurs ont simplement copié et collé les résultats de ChatGPT sans les modifier.En outre, même si certains testeurs ont passé plus de temps à éditer les réponses de ChatGPT, la manière dont l'étude a été mise en place (contrôle de la production minute par minute) a également montré que les personnes testées n'ont pas vu de bénéfice en matière de qualité en éditant le travail de ChatGPT - bien qu'elles aient passé plus de temps à le faire. Cela était vrai même lorsque les auteurs de l'étude offraient des incitations à l'amélioration du travail. « Après le traitement, la part de temps consacrée à la rédaction d'un brouillon diminue de plus de la moitié et la part de temps consacrée à l'édition fait plus que doubler », indique l'étude.Les participants à l'étude ont indiqué que l'utilisation de ChatGPT augmentait de manière significative leur satisfaction au travail, en éliminant le "travail occupé" qui peut affecter certaines tâches, et ils étaient prêts à payer environ 0,5 % de leur salaire mensuel pour un abonnement à ChatGPT. (ChatGPT facture déjà 20 dollars par mois pour un accès payant.) Mais les personnes testées ont également indiqué que ChatGPT n'en savait pas toujours autant qu'elles. L'autre problème rapporté par l'équipe est que les employeurs pourraient eux aussi commencer à reconnaître la valeur de ChatGPT. Les emplois des travailleurs pourraient alors être menacés.L'étude soulève des questions sur l'avenir du travail et le rôle de l'IA dans son façonnement. Tout dépend de la manière dont les entreprises abordent la mise en œuvre de l'IA. Le feront-elles avec la prudence qui s'impose et en veillant à ce que son utilisation soit responsable et éthique ? Si l'IA peut apporter de nombreux avantages, il est important de prendre en compte son impact potentiel sur le plaisir des travailleurs dans leur travail et sur la sécurité de l'emploi à long terme. Selon l'équipe, il est possible d'exploiter le pouvoir de l'IA pour améliorer la productivité, réduire les inégalités et créer un lieu de travail plus équitable et plus juste pour tous.Au début du mois, Goldman Sachs a publié une étude selon laquelle l'IA, notamment les outils d'IA générative comme Bard et ChatGPT, pourrait automatiser 25 % de l'ensemble du marché du travail. Plus en détail, les économistes de la banque américaine d'investissement prévoient que l'IA devrait remplacer les humains dans 46 % des tâches administratives, 44 % des emplois juridiques et 37 % des professions de l'architecture et de l'ingénierie. L'IA pourrait supprimer 300 millions d'emplois à l'avenir, ce qui, selon la banque, signifie que l'IA générative est en bonne voie pour bouleverser fondamentalement le travail tel que nous le connaissons.Kash Rangan, analyste chez Goldman Sachs, a déclaré : « les gens ont tendance à penser que ChatGPT est un moteur de recherche, ce qu'il est, n'est-ce pas ? Mais je pense que le véritable pouvoir de cette technologie réside dans sa capacité à générer de nouveaux contenus et de nouveaux codes. Il y a donc beaucoup d'implications énormes pour la façon dont nous automatisons encore plus nos vies à l'avenir ». Mais beaucoup ont émis des réserves sur les conclusions de l'étude des chercheurs du MIT, notamment sur l'amélioration de la qualité du travail des participants. En effet, l'un des plus gros problèmes de l'IA générative est le plagiat.Selon les critiques, il serait exagéré de parler d'amélioration de la qualité du travail dans ces conditions. Les systèmes d'IA générative comme DALL-E et ChatGPT ne créent pas vraiment ; ils ne font en réalité qu'élaborer de nouveaux modèles à partir des millions d'exemples à partir de leurs données d'entraînement. Toutefois, certains participants à l'étude ont pris le temps de retoucher les réponses de ChatGPT, ce qui pourrait améliorer leur qualité.Source : rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'étude ? Avez-vous des réserves ?ChatGPT est-il en mesure d'améliorer la qualité du travail des développeurs ?Que pensez-vous du gain de productivité observé chez les participants ayant utilisé ChatGPT ?Quels pourraient être les impacts de l'IA générative sur l'avenir du travail ? Qui seront les plus touchés ?