Les règles rédigées par la Cyberspace Administration of China (CAC) interviennent alors que plusieurs gouvernements réfléchissent à la manière d'atténuer les dangers de la technologie émergente, qui a connu un boom des investissements et de la popularité auprès des consommateurs au cours des derniers mois après la publication du ChatGPT d'OpenAI.Elles interviennent également après qu'une série de géants chinois de la technologie, dont Baidu, SenseTime et Alibaba, ont présenté ces dernières semaines leurs nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui peuvent alimenter des applications allant des chatbots aux générateurs d'images.La CAC a déclaré que la Chine soutenait l'innovation et l'application de l'IA et encourageait l'utilisation de logiciels, d'outils et de ressources de données sûrs et fiables, mais que le contenu généré par l'IA générative devait être conforme aux valeurs socialistes fondamentales du pays.Les fournisseurs seront responsables de la légitimité des données utilisées pour former les produits d'IA générative et des mesures devraient être prises pour prévenir la discrimination lors de la conception des algorithmes et des données de formation.L'autorité de régulation a également déclaré que les fournisseurs de services doivent exiger des utilisateurs qu'ils soumettent leur véritable identité et les informations connexes.Les fournisseurs seront condamnés à des amendes, verront leurs services suspendus ou feront même l'objet d'enquêtes criminelles s'ils ne se conforment pas aux règles.Si un contenu inapproprié est généré par leurs plateformes, les entreprises doivent mettre à jour la technologie dans un délai de trois mois afin d'empêcher qu'un contenu similaire ne soit à nouveau généré, a déclaré la CAC.Le public peut commenter les propositions jusqu'au 10 mai, et les mesures devraient entrer en vigueur dans le courant de l'année, selon le projet de règles.Source : L'autorité chinoise de régulation du cyberespaceQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des différentes tentatives actuelles de réglementation de l'IA générative ? Pensez-vous que ces mesures visent à contrôler le développement de l'IA en général ?