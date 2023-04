ChatGPT, un programme d'intelligence artificielle qui a récemment attiré l'attention du public pour sa capacité à rédiger rapidement des réponses à un large éventail de questions, a notamment attiré l'attention des législateurs américains alors qu'il est devenu l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels.La National Telecommunications and Information Administration (NTIA), une agence du ministère du Commerce qui conseille la Maison Blanche sur la politique des télécommunications et de l'information, souhaite obtenir des informations car il existe un "" pour un "" de l'IA.L'agence souhaite savoir s'il existe des mesures qui pourraient être mises en place pour garantir "".", a déclaré Alan Davidson, administrateur de la NTIA.La semaine dernière, le président Joe Biden a déclaré qu'il restait à voir si l'IA était dangereuse. "", a-t-il déclaré.ChatGPT, qui a séduit certains utilisateurs par la rapidité de ses réponses et en a gêné d'autres par ses inexactitudes, est fabriqué par la société californienne OpenAI et soutenu par Microsoft Corp.La NTIA prévoit de rédiger un rapport sur les "". Elle a déclaré que ces efforts contribueraient aux travaux en cours de l'administration Biden visant à "".Un groupe d'éthique technologique, le Center for Artificial Intelligence and Digital Policy, a demandé à la Commission fédérale du commerce des États-Unis d'empêcher OpenAI de publier de nouvelles versions commerciales de GPT-4, estimant qu'elle était "".Source : L'administration BidenQu'en pensez-vous ?Selon vous, la réglementation des systèmes d'IA, à l'instar de ChatGPT, est-elle une bonne initiative pour encourager l'innovation dans ce secteur ?D'après vous, le développement rapide de l'IA représente-t-il un risque ou une opportunité ?