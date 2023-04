Les chercheurs ont interrogé environ 760 Américains sur des questions morales. Ceux-ci avaient lu des déclarations produites par ChatGPT. Les participants à l'étude se sont alors rangés du côté des arguments du chatbot. Cela s'est avéré vrai lorsque les chercheurs ont accordé du crédit aux déclarations produites par le chatbot d'IA.L'essai a également révélé que les participants avaient pu sous-estimer cette influence considérable lors de la prise de décisions morales. C'est à ce moment-là que les auteurs ont mis en garde contre la nécessité de mettre en place des mesures telles que l'éducation pour que les gens comprennent l'importance de l'IA et ses effets sur la société.Cette étude a été publiée dans la revue Scientific Reports. Elle a été réalisée par des chercheurs originaires du sud du pays. Ils ont tous interrogé le chatbot à plusieurs reprises pour savoir s'il trouvait normal de prendre la vie d'une autre personne s'il fallait sauver la vie de plusieurs autres.Aujourd'hui, ChatGPT fait vraiment parler de lui dans le monde entier. Lancé à la fin de l'année dernière, il est stupéfiant de voir le rôle central qu'il joue dans la vie de nombreuses personnes. Alimenté par OpenAI, il est de plus en plus connu dans le monde entier.Cela dit, certaines personnes n'ont pas l'impression que l'IA les persuade. L'équipe de chercheurs comprenait des personnalités de haut rang qui ont déduit comment l'outil parvenait à générer des arguments en faveur et en défaveur du chatbot.L'équipe n'a pas eu l'impression que l'outil était biaisé, car il présentait des points forts pour les deux côtés de l'argument, et pas seulement pour l'un d'entre eux. Les affirmations ont été soumises aux 767 participants à l'étude. Chacun a été confronté à l'un des deux dilemmes qui l'obligeaient à choisir s'il voulait en sauver cinq tout en en sacrifiant un.Après avoir donné leurs propres réponses, les participants à l'étude ont été interrogés pour savoir si le chatbot IA les influençait ou non. Il était choquant de constater que les participants acceptaient ou non de sacrifier une personne pour en sauver cinq, en fonction de l'énoncé qui leur était soumis.Source : Scientific Reports Quel est votre avis sur le sujet ?