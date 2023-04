Qu'est-ce que Auto-GPT ?

Comment fonctionne l'Auto-GPT ?

Que peut faire Auto-GPT ?

Comment utiliser Auto-GPT ?

Auto-GPT est un chatbot d'IA similaire à ChatGPT et à d'autres. Il est basé sur le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI, le même LLM qui alimente ChatGPT. Mais, comme son nom l'indique, "Autonomous Artificial Intelligence Chat Generative Pre-trained Transformer" (Transformateur génératif pré-entraîné d'intelligence artificielle autonome) va plus loin, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Voyons ce qu'est l'Auto-GPT et comment il fonctionne.Auto-GPT est essentiellement un chatbot. Vous lui posez des questions auxquelles il répond intelligemment. Mais, contrairement à ChatGPT et à d'autres chatbots basés sur GPT, qui ont besoin d'une invite à chaque fois, Auto-GPT peut automatiser l'ensemble de la tâche, de sorte que vous n'avez pas besoin de l'inviter à le faire. Une fois qu'on lui a confié une tâche, Auto-GPT détermine lui-même les étapes à suivre pour atteindre l'objectif.", peut-on lire dans la description du projet.Auto-GPT, construit sur le modèle de GPT-4, permet à l'IA de fonctionner de manière indépendante, sans intervention constante de l'utilisateur. Cela permet de créer des "agents d'IA" capables d'effectuer des tâches de manière autonome. Auto-GPT peut diviser ses actions en "pensées", "raisonnement" et "critiques". Cela permet aux utilisateurs de comprendre clairement les actions et les motivations de l'IA.Un exemple est Chef-GPT, qui peut explorer Internet pour générer des recettes uniques et les sauvegarder sans intervention de l'utilisateur.Par exemple, la "pensée" initiale de Chef-GPT a été de rechercher des événements à venir pour créer une recette unique en se basant sur le "raisonnement" selon lequel il en résulterait un plat pertinent et excitant. La "critique" de l'IA évalue les limites potentielles de ses actions, ce qui souligne encore sa capacité à fonctionner de manière indépendante tout en atteignant les objectifs définis par l'utilisateur.En outre, Auto-GPT intègre des capacités de mémoire à long et à court terme et de synthèse vocale, ce qui la rend plus proche de l'être humain et améliore sa capacité à interagir avec les gens.Ses capacités vont au-delà de la génération de texte et englobent des tâches telles que l'automatisation des flux de travail, la génération de cas de test et le débogage de code. Grâce à ses capacités avancées de traitement du langage, Auto-GPT peut analyser de grandes quantités de données, identifier des modèles et recommander le plan d'action le plus efficace.L'une des façons dont Auto-GPT peut être utile aux entreprises est d'automatiser les flux de travail. En analysant les processus existants d'une entreprise, Auto-GPT peut suggérer des améliorations et automatiser certaines tâches, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour les accomplir. Il peut également générer de nouvelles idées commerciales en analysant les données, en identifiant les tendances et en suggérant des opportunités potentielles.Auto-GPT peut également être utilisé pour le débogage de code. Il peut analyser un code et identifier des erreurs ou des bogues potentiels, et aider les développeurs à identifier et à résoudre les problèmes rapidement, réduisant ainsi le temps et les ressources nécessaires au débogage.En outre, Auto-GPT peut analyser le système et générer automatiquement des cas de test, garantissant ainsi que tous les scénarios possibles sont couverts et réduisant le temps et les efforts requis pour les tests.Les possibilités d'Auto-GPT sont nombreuses et, en particulier dans les entreprises, l'exploitation de ses capacités de traitement du langage peut aider les entreprises à optimiser leurs processus, à réduire leurs coûts et à rester compétitives.Faire travailler Auto-GPT n'est pas aussi simple que de discuter avec ChatGPT ou d'autres chatbots d'IA. Vous devez configurer l'ensemble de l'application et connaître Git et Python. La configuration d'Auto-GPT nécessite également des clés API d'OpenAI, de PineCone et de 11 Labs.Si vous remplissez ces conditions préalables, vous pouvez télécharger les fichiers et configurer l'application. Une fois l'application configurée, vous serez invité à donner un nom à votre IA et à définir des objectifs, au nombre de cinq. Ensuite, Auto-GPT travaillera de manière autonome pour générer des idées sur la base de vos données. Au fur et à mesure que vous interagissez, elle en apprend davantage sur votre objectif, ce qui lui permet d'obtenir de meilleurs résultats, comme n'importe quelle autre intelligence artificielle.Source : GitHub Auto-GPT Que pensez-vous de ce chatbot d'IA ? Peut-il s'agir de la prochaine itération pour les outils d'IA générative ?