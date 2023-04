YouTube Shorts Video +64,624%

Instagram Reel Editor +4,760%

TikTok manager +1,445%

Etsy Sales +5,348%

Etsy Digital Planner +2,366%

Shopify Manager +1,065%

Fiverr International Ltd. annonce la publication de la dernière édition de son Business Trends Index daté du printemps 2023. Il se fonde sur les tendances de recherches concernant les services offerts sur la plateforme Fiverr, notamment en France. Les données du Business Trends Index viennent de l’analyse de millions de requêtes de recherche et est à ce titre un point d’observation privilégié des besoins technologiques et thématiques d’une base large d'utilisateurs des services de Fiverr. Il ressort que la création de site web et les outils d’IA ont connu la plus forte croissance en volume de recherches au cours des six derniers mois.Les transformations rapides qui ont bouleversé le monde de la Tech, associées à un climat d’incertitude économique, ont mis à l’épreuve la capacité des entreprises à s’adapter et à évoluer rapidement. Les dirigeants ont montré leur désir de transformer leurs entreprises en se reposant sur les plateformes, les technologies et les expertises les plus récentes pour donner un nouvel élan à leurs organisations. Cette thématique est commune aux trois principales tendances globales émergentes : (1) les entreprises sont de plus en plus conscientes de la performance des contenus vidéos courts, en particulier sur YouTube ; (2) le recours aux outils d’IA générative, à l’image de ChatGPT ou Midjourney, suscite de plus en plus d’intérêt et (3) les acteurs de l’e-commerce visent à renforcer leurs stratégies commerciales afin de demeurer compétitifs dans un contexte de ralentissement économique, ce qui fait croître la demande en matière de services liés à Etsy ou à Shopify.Franck Thomas, Responsable France de Fiverr déclare à l’occasion de la sortie du Business Trend index : «Concernant l’IA avec une hausse des requêtes autour de ce thème de 639% la France est en ligne avec les résultats mondiaux. Cependant, elle se démarque sur deux autres thématiques.L’appétence pour le développement applicatif reste élevée en France notamment en ce qui concerne les développeurs Flutter qui affichent une hausse de 577% de requêtes. La plateforme de développement d’application de Google a le vent en poupe et séduit de plus en plus les entreprises en recherche de compétence dans ce domaine.Enfin, la plus forte hausse des requêtes sur la plate-forme Fiverr dans l’hexagone, revient à la création de sites web avec 1218% d’augmentation. Les sites internet, vitrine d’une entreprise restent donc encore une priorité pour les entreprises françaises.Au niveau mondial, les principales tendances en matière de recherches à l’échelle mondiale pour les six derniers mois sont :TikTok a bouleversé le marché en introduisant un format de vidéo très court et désormais, d’autres plateformes, à l’image de YouTube ou Instagram, ont mis au point leurs propres fonctionnalités de création de vidéos courtes. YouTube Shorts est devenu l’un des principaux canaux permettant de générer du chiffre d’affaires pour les marques comme pour les créateurs, dépassant cette année les 50 milliards de vues quotidiennes. Les données du Business Trends Index montrent que les dirigeants d’entreprises et les spécialistes du marketing investissent davantage dans ce canal et d’autres plateformes similaires, tirant avantage du potentiel publicitaire et du fort degré d’exposition offert par les vidéos au format court. En raison de cette explosion de popularité, en particulier de YouTube Shorts, les recherches contenant les termes « influenceur YouTube » ont connu à elles seules une croissance de 145 %.Alors que l’impact réel du ralentissement économique planétaire demeure encore incertain, certains éléments semblent indiquer que les consommateurs font de plus en plus attention au prix des produits qu’ils achètent et tendent à réduire leurs dépenses. Les chefs d’entreprises sont donc à la recherche d’experts capables de les aider à définir une stratégie adaptée. Les requêtes concernant des freelances qui disposent d’une expertise stratégique sur Etsy et Shopify ont connu un regain d’intérêt majeur, alors que les dirigeants cherchent à bénéficier de conseils sur la manière d’attirer de nouveaux clients et de conserver leur clientèle existante sur des marchés volatiles.Le Business Trends Index de Fiverr recense également les tendances de recherches effectuées par les entreprises qui affichent la plus forte croissance en Australie, en France, en Allemagne, en Israël, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni.Fiverr se donne pour mission de révolutionner la façon dont le monde travaille ensemble, en démocratisant l'accès aux talents et en permettant à chacun d’accéder aux opportunités qui feront progresser son activité, sa marque ou ses rêves. Fiverr se donne pour mission de révolutionner la façon dont le monde travaille ensemble, en démocratisant l'accès aux talents et en permettant à chacun d'accéder aux opportunités qui feront progresser son activité, sa marque ou ses rêves. Grâce à Fiverr Talent Cloud, les entreprises peuvent facilement compléter leurs équipes à partir d'un pool de professionnels qualifiés couvrant plus de 160 pays dans plus de 550 catégories, allant de la programmation au design 3D, du marketing digital à la création de contenu, de l'animation vidéo à l'architecture.Source : Fiverr