Des entreprises de tous types, issues de différents secteurs, se sont lancées dans une nouvelle course à la technologie et à ses différents avantages. Avons-nous révélé que le nombre de mentions de l'IA dans les appels d'offres publiés au cours du trimestre atteignait une fréquence impressionnante de 75 % ?Mais avec toutes ces bonnes choses, nous oublions de mentionner une chose fondamentale. Il y a un problème majeur dans le fait que les entreprises commercialisent l'épreuve de manière vantarde. Beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas, car la terminologie n'est pas familière à un grand nombre d'entre eux. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela peut poser problème.Les résultats nous parviennent grâce à une nouvelle enquête menée par Morning Consult, qui montre qu'en dépit de l'énorme frénésie liée à l'IA, de nombreux consommateurs américains ne savent pas exactement ce que signifient certaines expressions, et le fait qu'elles soient utilisées à tout bout de champ est décourageant.Au total, dix termes marketing courants ont été décrits, dont Powered by AI et Includes AI. En outre, l'enquête a révélé que plusieurs entreprises ont apporté leur soutien en utilisant des porte-parole produits par l'IA, des avatars en ligne ou des influenceurs dans les médias sociaux pour améliorer leur approche marketing. Et cela variait également en fonction de la génération et du sexe.Pas moins de 46 % des hommes et 52 % des milléniaux ont déclaré approuver cette pratique, contre 28 % des femmes et 20 % des baby-boomers.Beaucoup d'Américains se disent déconcertés par cette épreuve et ne savent pas quoi dire d'autre à propos de ces mots à la mode. Ils sont tout simplement utilisés trop couramment, ce qui peut poser problème. Et ce sont les jeunes hommes qui semblent les plus confiants dans les mots utilisés, tandis que les autres ne sont tout simplement plus sûrs d'eux.Par ailleurs, l'enquête a montré que le terme génération d'images d'IA était le mot dont le niveau de confiance en matière de compréhension était le plus élevé dans tous les groupes démographiques, à l'exception de la génération X et des femmes.En outre, les mots et expressions tels que productivité améliorée par l'IA et automatisation des tâches par l'IA se sont avérés être les moins bien compris en termes de démographie. Parmi ceux-ci, les adultes de la génération Z, les hommes et les milléniaux ont obtenu les meilleurs résultats en termes de compréhension des phrases testées.D'autre part, les résultats de l'enquête montrent que les répondants sont divisés en termes de soutien et d'opposition aux entreprises qui utilisent des porte-parole, des avatars et des stars des médias sociaux de l'IA.Les résultats nous surprennent-ils vraiment ? Pas vraiment, et ce parce que de nombreuses entreprises ont déjà fait part d'un certain niveau d'inconfort vis-à-vis de l'IA. C'est pourquoi elles prennent les mesures nécessaires pour communiquer l'utilisation technique dans un langage plus familier.Source : Morning Consult Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette enquete de Morning Consult crédible ?