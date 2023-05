Pourquoi utiliser Copilot Chat dans votre application ?

Comment démarrer avec Copilot Chat ?

Prochaines étapes

Copilot Chat est construit sur le Semantic Kernel de Microsoft et permet aux développeurs d'intégrer facilement la puissance des Grands Modèles de Langage (LLM) dans leurs propres applications. Avec l'échantillon complet, vous pouvez profiter de fonctionnalités avancées telles que les sujets de conversation multiples, la reconnaissance vocale, le téléchargement de fichiers pour rendre le chat plus intelligent avec vos propres informations actualisées, la mémoire persistante qui permet au bot de devenir de plus en plus intelligent à chaque utilisation, et même des bots téléchargeables à partager avec d'autres personnes, en les rejoignant dans la conversation.Que vous construisiez un outil de service client, un système de recommandation personnalisé, un assistant RH, un outil éducatif ou un assistant de commerce électronique, Copilot Chat peut vous aider. Vous trouverez sans doute de nombreux avantages à télécharger et à construire à partir de l'exemple d'application.En fournissant une assistance personnalisée et un traitement du langage naturel, votre propre chatbot peut améliorer l'expérience utilisateur pour les clients, les étudiants et les employés. Les utilisateurs peuvent obtenir les informations dont ils ont besoin rapidement et facilement, sans avoir à naviguer sur des sites web complexes ou à attendre l'aide d'un représentant du service client.Lorsqu'un chatbot s'occupe du service client ou des tâches liées aux ressources humaines, les employés peuvent se concentrer sur des tâches plus complexes qui nécessitent une intervention humaine. Cela peut augmenter l'efficacité et réduire les coûts pour votre organisation.Grâce au traitement du langage naturel et à une mémoire persistante, votre chatbot peut faire des recommandations personnalisées sur des produits, des services ou des ressources éducatives. Cela peut accroître la satisfaction des clients et stimuler les ventes.Grâce à la reconnaissance vocale et au téléchargement de fichiers, votre chatbot peut fournir une assistance plus précise et plus personnalisée aux utilisateurs. Par exemple, les patients qui ont des difficultés à naviguer sur un site web peuvent utiliser le chatbot plus facilement et recevoir les informations dont ils ont besoin rapidement et efficacement.Lorsqu'un chatbot s'occupe du service à la clientèle ou de tâches éducatives, vous pouvez facilement évoluer pour répondre à une demande croissante sans avoir à embaucher du personnel supplémentaire. Cela permet de réduire les coûts et d'augmenter les revenus.Mieux encore, Copilot Chat est open source, ce qui signifie que vous pouvez le télécharger à partir de GitHub et commencer à développer votre propre chatbot personnalisé dès aujourd'hui. Et si vous souhaitez contribuer au projet, sachez que de nouvelles fonctionnalités et capacités sont constamment ajoutées au noyau sémantique, qui est au cœur du projet.Mettez à jour la dernière copie du Semantic Kernel Github Repo , afin de vous assurer que vous disposez de la version la plus récente des exemples d'applications. Ensuite, naviguez verset localisez le Readme.MD. Il contient toutes les instructions, y compris les options supplémentaires pour activer Azure Speech Recognition et Persistent Memory Store.Lorsque vous serez prêt à installer, cette vidéo de l'équipe de développement vous guidera à travers toutes les étapes.N'attendez plus pour révolutionner votre application avec la puissance de l'IA. Visitez dès aujourd'hui GitHub pour télécharger l'application de chat et commencez à construire votre propre chatbot personnalisé. Grâce au guide facile à suivre et aux fonctionnalités personnalisables, vous serez étonné de ce que vous pouvez réaliser.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette initiative de Microsoft ?Avez-vous testé Copilot Chat ? Que pensez-vous de ses fonctionnalités ?Selon vous, Copilot Chat est-il un outil utile ou plutôt un gadget inutile voir nuisible ?