R : Nous sommes encore loin d'un système AGI sûr, fiable et aligné. Pour y parvenir, nous disposons de quelques vecteurs importants. Du point de vue de la recherche, nous essayons de construire des systèmes qui ont une solide compréhension du monde, semblable à celle que nous avons en tant qu'humains. Des systèmes comme le GPT-3 ont d'abord été formés uniquement sur des données textuelles, mais notre monde n'est pas fait que de texte, il y a aussi des images, puis nous avons commencé à introduire d'autres modalités.L'autre angle d'attaque a été la mise à l'échelle de ces systèmes afin d'accroître leur généralité. Avec le GPT-4, nous avons affaire à un système beaucoup plus performant, en particulier du point de vue du raisonnement sur les choses. Cette capacité est essentielle. Si le modèle est suffisamment intelligent pour comprendre une direction ambiguë ou une direction de haut niveau, vous pouvez alors trouver comment lui faire suivre cette direction. Mais s'il ne comprend même pas cet objectif ou cette direction de haut niveau, il est beaucoup plus difficile de l'aligner. Il ne suffit pas de construire cette technologie dans le vide d'un laboratoire. Nous avons vraiment besoin de ce contact avec la réalité, avec le monde réel, pour voir où sont les faiblesses, où sont les points de rupture, et essayer de le faire d'une manière contrôlée et à faible risque et d'obtenir autant de retour d'information que possible.