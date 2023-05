Une plateforme prête pour l'intégration et l'automatisation avec le modèle de langage de votre choix, que vous utilisiez des applications développées par des partenaires comme ChatGPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic, ou que vous construisiez votre propre intégration personnalisée.

Un ensemble de fonctionnalités d'IA intégrées directement dans Slack, y compris des résumés de conversation et une aide à la rédaction alimentés par l'IA.

Une nouvelle application Einstein GPT qui vous permet d'obtenir des informations sur les clients alimentées par l'IA à partir des données fiables de Salesforce Customer 360 et de Data Cloud.

Introduisez l'IA dans Slack, à votre façon

La productivité est importante, qu'il s'agisse d'une startup en pleine croissance ou d'une entreprise du classement Fortune 100. En particulier en période d'incertitude économique, les organisations doivent permettre à leurs équipes de gagner du temps et de se concentrer sur le travail stratégique qui permet à leur expertise de briller et de faire avancer l'entreprise.Nous nous trouvons aujourd'hui à un point d'inflexion, où la nouvelle technologie d'IA générative a le potentiel de débloquer les gains de productivité exponentiels que les organisations recherchent. Cependant, alors que les personnes qui utilisent l'IA sont 90 % plus susceptibles de déclarer des niveaux de productivité plus élevés, seules 27 % des entreprises utilisent actuellement des outils d'IA, selon notre dernière étude sur l'état du travail. Pour que l'IA générative prospère au travail, elle doit se trouver dans un espace de confiance, où vous savez quelles données sont utilisées et où vous êtes sûr que les résultats sont pertinents pour votre entreprise.Aujourd'hui, nous dévoilons Slack GPT, notre vision de l'IA générative dans Slack. Les clients s'appuient sur Slack pour héberger leurs connaissances institutionnelles, capturées dans des canaux concernant chaque projet, équipe ou sujet. Ils intègrent également leurs outils en toute sécurité dans Slack grâce à notre plateforme ouverte et extensible et à notre écosystème de partenaires. Nous construisons Slack GPT sur cette même base, en apportant une IA générative fiable là où votre équipe travaille déjà :À mesure que l'écosystème des outils d'IA générative se développe, la flexibilité devient de plus en plus importante. Que vous construisiez avec des clics, du code ou un peu des deux, notre plateforme ouverte et extensible vous permet de décider quand et comment vous intégrez l'IA dans Slack.Aujourd'hui, vous pouvez intégrer le modèle de langage d'IA de votre choix, en utilisant des applications développées par des partenaires, comme ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic, et bien d'autres encore. Quel que soit votre choix, les applications font partie intégrante de l'expérience conversationnelle de Slack, ce qui permet d'obtenir des informations alimentées par l'IA à partir d'un simple message.Grâce à notre nouvelle plateforme de nouvelle génération pour les développeurs, il est également facile de créer quelque chose de personnalisé, que vous apportiez votre propre modèle d'IA ou que vous souhaitiez conserver une intégration en interne.Plus tard cette année, vous serez en mesure d'intégrer instantanément l'IA générative à vos processus automatisés dans Slack, sans une seule ligne de code. Avec Workflow Builder, notre outil d'automatisation intégré sans code, vous pourrez ajouter des invites d'IA générative comme l'une des étapes de votre flux de travail.Par exemple, disons que vous avez un flux de travail qui vous alerte lorsqu'un nouveau prospect arrive de Sales Cloud, ce qui permet aux commerciaux de répondre rapidement. Imaginez que ChatGPT puisse pousser votre flux de travail un peu plus loin, en utilisant les données CRM d'un prospect pour rédiger un e-mail de prospection personnalisé ? Mettez-le dans un document, partagez-le dans un canal, et maintenant chaque représentant commercial a une longueur d'avance lorsqu'il suit le lead.