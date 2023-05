Récemment, NewsGuard, le traqueur de fausses informations, a révélé comment les outils d'IA sont utilisés à mauvais escient pour diffuser de fausses informations. Le rapport met en garde contre les effets des robots d'IA qui se font passer pour des journalistes et des créateurs de contenu. En outre, il est important de noter que ces plateformes utilisent principalement le chinois, le thaï, l'anglais, le portugais, le tchèque, le français et le tagalog. Leur site web et leur contenu sont créés à partir de ces langues.Vous devez vous demander quelle est la véritable raison de cette démarche. Eh bien, leur objectif est d'augmenter le trafic sur leur site web en utilisant des publicités positionnées à l'aide d'algorithmes. En diffusant des informations de mauvaise qualité, ces sites web, parfois appelés "fermes de contenu", tuent chaque jour le contenu original. Il est essentiel de comprendre que l'emploi de ces chatbots d'IA peut affecter de manière significative la confiance des gens dans l'exactitude des informations, ce qui pourrait avoir de graves conséquences.En examinant de nombreuses fermes de contenu, NewsGuard a démontré comment l'IA est utilisée de manière inappropriée dans la génération de contenu. Bien que ces sites web nient utiliser des chatbots de manière préjudiciable, ils ont involontairement révélé qu'ils utilisaient l'IA pour fournir du contenu. Par exemple, le site "GetIntoKnowledge.com" a déclaré qu'il n'utilisait l'IA qu'en cas de nécessité, mais son utilisation est néanmoins confirmée. Un autre site web, "Famadillo.com", a reconnu utiliser l'IA pour réécrire certains de ses contenus antérieurs. Ces affirmations soulignent la popularité de l'IA dans la production de contenu et la nécessité de règles plus strictes pour garantir l'application morale et responsable de cette technologie.La prolifération de la désinformation est encore renforcée par l'utilisation de matériel généré par l'IA. Par exemple, un article dont le titre semble avoir été créé par une intelligence artificielle a été publié sur le site "CountryLocalNews.com". Cela montre comment l'IA peut être utilisée pour fournir un faux contenu et modifier les titres afin d'augmenter le trafic sur ces sites web.Malgré l'utilisation abusive et généralisée de l'IA dans l'espace internet, Google continue de dominer le secteur des moteurs de recherche en raison de son engagement à fournir aux internautes des informations fiables et uniques, tout en accordant la priorité à leur sûreté et à leur sécurité. Au fil des ans, Google a mis en place un certain nombre de mécanismes pour maintenir l'exactitude de ses résultats de recherche, notamment en donnant la priorité aux contenus de haute qualité et en pénalisant les sites web qui ne respectent pas ses règles. L'entreprise a également pris des mesures pour garantir la protection de la vie privée des consommateurs, comme l'authentification à deux facteurs et le cryptage.En résumé, il est essentiel d'être prudent et de réfléchir longuement au développement et à l'utilisation de l'IA. Nous devons être conscients de l'utilisation que nous ferons de la technologie de l'IA à mesure qu'elle évoluera à l'avenir, en veillant à ce qu'elle soit faite de manière responsable et éthique.Source : NewsGuard Que pensez-vous de ce rapport ?Trouvez-vous que les conclusions formulées dans ce rapport sont pertinentes ou crédibles ?Quel est votre ressenti concernant les chatbots d'IA ? Selon vous, comment devrait-on encadrer leurs usages pour qu'ils soient plus sûrs ?