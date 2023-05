Approche de l'IA fondée sur les risques - Pratiques interdites en matière d'IA

les systèmes d'identification biométrique à distance « en temps réel » dans les espaces accessibles au public ;

Les systèmes d'identification biométrique à distance « a posteriori », à la seule exception des forces de l'ordre pour la poursuite de crimes graves et seulement après autorisation judiciaire ;

les systèmes de catégorisation biométrique utilisant des caractéristiques sensibles (par exemple, le sexe, la race, l'appartenance ethnique, le statut de citoyen, la religion, l'orientation politique) ;

les systèmes de police prédictive (basés sur le profilage, la localisation ou le comportement criminel antérieur) ;

les systèmes de reconnaissance des émotions dans le cadre de l'application de la loi, de la gestion des frontières, sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement ; et

l'extraction sans discernement de données biométriques des médias sociaux ou des images de vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale (en violation des droits de l'homme et du droit au respect de la vie privée).

IA à usage général - mesures de transparence

Soutenir l'innovation et protéger les droits des citoyens

Hauptfleisch, qui est également passionné des machines et de l'espace, souligne que certains des amendements sont une réaction aux développements récents dans le domaine de l’IA, notamment l’impact potentiel des grands modèles de langage. Il conclut que le projet de loi sur l’IA pourrait être finalisé cette année, après un long processus de débat et de négociation. Le Parlement européen a adopté le 3 mai un rapport sur l'intelligence artificielle , qui établit une liste de demandes visant à garantir la position de l'UE dans le domaine de l'IA, et désigne la recherche comme l'un des principaux moyens d'atteindre cet objectif. Le rapport vise notamment à établir une feuille de route pour l'intelligence artificielle (IA) à l'horizon 2030, avec plus de 150 recommandations politiques sur la gouvernance, le partage des données, l'infrastructure numérique, l'investissement, l'e-santé, l'e-gouvernance, l'industrie et la sécurité.Le rapport en question est l'aboutissement d'un an et demi de travail de la commission spéciale du Parlement sur l'IA (AIDA). Il alimentera les travaux sur la future loi sur l'IA, première réglementation majeure de l'IA au niveau mondial, qui fixera des règles pour les utilisations de l'IA en fonction de leur niveau de risque. Les députés européens estiment que l'UE doit agir rapidement pour établir des règles claires en matière d'IA si elle veut avoir son mot à dire sur l'avenir de cette technologie. « Nous avons l'occasion de fixer des normes mondiales », avait déclaré le rapporteur du Parlement pour le dossier, Axel Voss.Jeudi, la commission du marché intérieur et la commission des libertés civiles ont adopté un projet de mandat de négociation sur les premières règles relatives à l'intelligence artificielle par 84 voix pour, 7 contre et 12 abstentions. Dans leurs amendements à la proposition de la Commission, les députés visent à garantir que les systèmes d'intelligence artificielle soient supervisés par des personnes, qu'ils soient sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires et respectueux de l'environnement. Ils souhaitent par ailleurs disposer d'une définition uniforme de l'IA, conçue pour être neutre sur le plan technologique, afin qu'elle puisse s'appliquer aux systèmes d'IA d'aujourd'hui et de demain. Pour Hauptfleisch, il pourrait s'agir du début de la phase finale de la loi européenne sur l'intelligence artificielle.La première tentative de l'UE de réglementer l'intelligence artificielle a parcouru un long chemin : Lorsque la Commission européenne a présenté son premier projet de loi en avril 2021, beaucoup s'attendaient à ce que la loi soit finalisée pour l'été 2022, mais depuis lors, de nombreux détails de la loi ont fait l'objet d'un débat acharné.Les règles suivent une approche fondée sur le risque et établissent des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs en fonction du niveau de risque que l'IA peut générer. Les systèmes d'IA présentant un niveau de risque inacceptable pour la sécurité des personnes seraient strictement interdits, y compris les systèmes qui déploient des techniques subliminales ou volontairement manipulatrices, qui exploitent les vulnérabilités des personnes ou qui sont utilisés pour le scoring social (classification des personnes en fonction de leur comportement social, de leur statut socio-économique ou de leurs caractéristiques personnelles).Les députés ont substantiellement modifié la liste pour y inclure l'interdiction des utilisations intrusives et discriminatoires des systèmes d'intelligence artificielle, telles que les systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public :Les députés ont élargi la classification des domaines à haut risque pour inclure les atteintes à la santé, à la sécurité, aux droits fondamentaux ou à l'environnement. Ils ont également ajouté les systèmes d'IA visant à influencer les électeurs dans les campagnes politiques et les systèmes de recommandation utilisés par les plateformes de médias sociaux (avec plus de 45 millions d'utilisateurs en vertu de la loi sur les services numériques) à la liste des domaines à haut risque.Les députés ont inclus des obligations pour les fournisseurs de modèles de fondation - un développement nouveau et en évolution rapide dans le domaine de l'IA - qui devraient garantir une protection solide des droits fondamentaux, de la santé et de la sécurité, de l'environnement, de la démocratie et de l'État de droit. Ils devront évaluer et atténuer les risques, se conformer aux exigences en matière de conception, d'information et d'environnement et s'enregistrer dans la base de données de l'UE.Les modèles de base génératifs, comme le GPT, devront respecter des exigences supplémentaires en matière de transparence, comme la divulgation du fait que le contenu a été généré par l'IA, la conception du modèle pour éviter qu'il ne génère du contenu illégal et la publication de résumés des données protégées par le droit d'auteur utilisées pour la formation.Afin de stimuler l'innovation en matière d'IA, les députés ont ajouté des exemptions à ces règles pour les activités de recherche et les composants d'IA fournis sous licence libre. La nouvelle loi encourage les bacs à sable réglementaires, ou environnements contrôlés, établis par les autorités publiques pour tester l'IA avant son déploiement.Les députés souhaitent renforcer le droit des citoyens à déposer des plaintes concernant les systèmes d'IA et à recevoir des explications sur les décisions basées sur des systèmes d'IA à haut risque qui ont un impact significatif sur leurs droits. Les députés ont également réformé le rôle de l'Office européen de l'IA, qui serait chargé de contrôler la mise en œuvre du règlement sur l'IA.Après le vote, le co-rapporteur Brando Benifei (S&D, Italie) a déclaré : « Nous sommes sur le point de mettre en place une législation historique qui doit résister au défi du temps. Il est essentiel de renforcer la confiance des citoyens dans le développement de l'IA, de définir la voie européenne pour faire face aux changements extraordinaires qui se produisent déjà, ainsi que d'orienter le débat politique sur l'IA au niveau mondial. Nous sommes convaincus que notre texte établit un équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la nécessité d'offrir une sécurité juridique aux entreprises et de stimuler l'innovation en Europe ».Sources : Blog post by Wolfgang Hauptfleisch, European Parliament Quels sont les avantages et les inconvénients du projet de loi sur l’IA pour les développeurs, les utilisateurs et la société en général ?Quels sont les défis et les limites de la mise en œuvre et du contrôle du respect du projet de loi sur l’IA ?Comment le projet de loi sur l’IA se compare-t-il aux autres cadres réglementaires existants ?Quel est l’impact potentiel du projet de loi sur l’IA sur l’innovation et la compétitivité de l’UE dans le domaine de l’IA ?