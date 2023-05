Ces sites générés par l'IA utilisent souvent des images de stock et des articles génériques copiés et collés à partir d'autres sources. Ces articles manquent souvent d'idées nouvelles et tentent continuellement de tromper les lecteurs en leur faisant accepter des affirmations exagérées ou des informations erronées. Les lecteurs doivent donc être conscients de l'existence de ces sources d'information douteuses.NewsGuard prend ses responsabilités très au sérieux en ce qui concerne l'aide apportée aux lecteurs pour identifier les informations problématiques sur Internet. Il propose des évaluations sur plus de 5 500 sites web, qui aident les lecteurs à déterminer si le site qu'ils lisent est digne de confiance ou non. Pour aider les consommateurs à déterminer si les sites web sont de bonnes sources d'informations factuelles, NewsGuard étudie minutieusement chaque site web.Face à la croissance rapide des sites d'information générés par l'IA, les lecteurs doivent rester vigilants lorsqu'ils consomment des médias en ligne. En utilisant des plateformes de vérification des faits, vous pouvez vous assurer que vous n'êtes pas induit en erreur par de fausses affirmations ou manipulé en croyant des informations inexactes.NewsGuard met en garde contre la consultation de sites d'information récemment découverts, car ils publient souvent des articles mal rédigés et contiennent des affirmations fausses. Par le biais de placements publicitaires, ces sites, qui portent des noms tels que iBusiness Day et Daily Time Update, se font passer pour des sources d'information fiables tout en maximisant les recettes publicitaires.Cette évolution est alimentée par l'expansion du contenu généré par l'IA dans le secteur secret de la publicité programmatique, parfois financée involontairement par des entreprises et des agences de publicité. Si le contenu d'un site web est principalement produit par l'IA, avec peu ou pas de contrôle humain, et sans qu'il soit clairement indiqué que c'est le cas, NewsGuard classe le site web dans la catégorie UAIN.En lisant des sources dignes de confiance et en prenant des précautions supplémentaires lorsqu'ils visitent des sites web inconnus, les lecteurs peuvent s'assurer qu'ils ne sont pas manipulés par du contenu généré par l'IA. Le système d'évaluation de NewsGuard permet d'identifier les sites qui exploitent les lecteurs et ceux qui respectent les normes journalistiques. Il est essentiel de savoir à quels sites se fier pour prendre des décisions éclairées en matière de consommation de nouvelles et d'informations.Source : NewsGuard Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les résultats de cette étude sont pertinents ou au contraire orienté ?