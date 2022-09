Shutterstock, un eldorado pour les images générées par IA ?

Envoyé par Shutterstock Envoyé par En tant que contributeur Shutterstock, vous gagnerez un pourcentage du prix que Shutterstock reçoit pour la licence de votre contenu. Il existe 6 niveaux de revenus distincts pour les images et pour les vidéos, allant de 15*% à 40*%. Vous pouvez les parcourir indépendamment en fonction de votre nombre de téléchargements dans chaque catégorie. Plus les clients achètent de contenu dans votre portefeuille, plus vous progressez rapidement dans les niveaux, ce qui augmente le pourcentage que vous gagnez sur chaque licence.



Tableau des revenus pour les photos, les illustrations et les images vectorielles

L'utilisation de l'IA sonne-t-elle le glas pour annoncer le début de la fin des artistes ?

L'arrivée de modèles de synthèse d'images largement disponibles, tels que Midjourney et Stable Diffusion, a provoqué une intense bataille en ligne entre les artistes qui considèrent les œuvres assistées par l'IA comme une forme de vol et ceux qui accueillent avec enthousiasme ces nouveaux outils de création. Les communautés d'artistes établies sont à la croisée des chemins car elles craignent que les œuvres non IA ne soient noyées dans une offre illimitée d'œuvres générées par l'IA, alors que ces outils sont devenus très populaires parmi certains de leurs membres.En interdisant l'art créé par synthèse d'image sur son portail d'art, Newgrounds a écrit : « Nous voulons garder l'accent sur l'art fait par des personnes et ne pas inonder le portail d'art avec de l'art généré par ordinateur ». Fur Affinity a cité des préoccupations concernant l'éthique de la façon dont les modèles de synthèse d'images apprennent à partir d'œuvres d'art existantes, écrivant : « Notre objectif est de soutenir les artistes et leur contenu. Nous ne pensons pas qu'il soit dans l'intérêt de notre communauté d'autoriser du contenu généré par l'IA sur le site ». Ce ne sont que les derniers mouvements dans un débat qui évolue rapidement sur la façon dont les communautés artistiques (et les professionnels de l'art) peuvent s'adapter à un logiciel qui peut potentiellement produire des œuvres illimitées d'art magnifique à un rythme qu'aucun humain travaillant sans les outils ne pourrait égaler.Parmi ces outils, nous pouvons citer DALL-E 2, le système d'IA d'OpenAI qui peut générer des images à partir de quelques mots ou éditer et affiner des images existantes par le même moyen. Par exemple, l'invite « un renard dans un arbre » ferait apparaître une photo d'un renard assis dans un arbre, ou l'invite « astronaute avec un bagel à la main » montrerait… eh bien, vous voyez où cela mène. Le logiciel ne se contente pas de créer une image dans un style unique, vous pouvez ajouter différentes techniques artistiques à votre demande, en entrant des styles de dessin, de peinture à l'huile, un modèle en pâte à modeler, tricoté en laine, dessiné sur un mur de grotte, ou même comme une affiche de film des années 1960.En plus de la capacité de la technologie à produire des images uniquement sur des invites textuelles, Dall-E 2 dispose de deux autres techniques intelligentes : l'inpainting (le nom donné à la technique de reconstruction d'images détériorées ou de remplissage des parties manquantes d'une image) et les variations. Ces deux applications fonctionnent de manière similaire au reste de Dall-E, juste avec une touche.Avec l'inpainting, vous pouvez prendre une image existante et y ajouter de nouveaux éléments ou en modifier des parties. Si vous avez une image d'un salon, vous pouvez ajouter un nouveau tapis, un chien sur le canapé, changer le tableau au mur ou même faire apparaître un éléphant dans la pièce… parce que quelqu'un pourrait y penser, voyez vous.Variations est un autre service qui nécessite une image existante. Insérez une photo, une illustration ou tout autre type d'image et l'outil de variation de Dall-E créera des centaines de ses propres versions. Vous pouvez lui donner une image d'un des télétubbies, et il la reproduira, créant des versions similaires. Une vieille peinture d'un samouraï créera des images similaires, vous pouvez même prendre une photo de certains graffitis que vous voyez et obtenir des résultats similaires.D'ailleurs, le Cosmopolitan s'est servi de DALL-E 2 pour faire sa première de couvertureCherchant des moyens de « monétiser » l'art généré par l'IA, certains artistes ont déjà commencé à soumettre leurs œuvres générées par l'IA à des sites Web de photographie de stock comme Shutterstock. Les recherches sur «*générée*par IA » ou «*Midjourney*» (un service de synthèse d'images populaire) produisent des milliers de résultats sur le site.Dans certains cas, une partie de l'œuvre qui n'est pas étiquetée comme « générée par IA » semble également correspondre clairement au style artistique de Midjourney, qui semble être l'outil de synthèse d'images le plus populaire sur le site pour le moment. Pour l'heure, les conditions d'utilisation de Shutterstock n'interdisent pas la soumission d'illustrations générées par l'IA. Les contributeurs de Shutterstock reçoivent un pourcentage des frais de licence qui varie de 15 à 40 % de ce que Shutterstock tire du contenu.Un didacticiel vidéo récent d'une photographe de portrait canadienne nommée Vanessa sur YouTube explique son processus pour essayer de trouver quels sites Web de stock ont ​​autorisé les illustrations d'IA créées par Midjourney, à s'installer sur Shutterstock. Elle décrit la nécessité de mettre à l'échelle ses illustrations générées par IA avant de les soumettre, car la plupart des sorties de synthèse d'images à l'heure actuelle ne sont pas suffisamment haute résolution pour répondre aux normes de Shutterstock.Cela survient dans le contexte d'un débat féroce en ligne sur l'éthique des œuvres d'art assistées par IA au cours des derniers mois. Certaines communautés d'artistes prennent des mesures contre les soumissions qui ont inondé leurs sites en raison de la facilité avec laquelle elles peuvent être générées en quantité presque illimitée. Pendant ce temps, les artistes qui adoptent les nouveaux outils d'IA continuent de pousser leur art dans des directions nouvelles et intéressantes ( regardez cet exemple ), et la technologie continue d'avancer sans entrave.Ce n'est un secret pour personne que des modèles de synthèse d'images comme Stable Diffusion ont été formés, en partie, à l'aide de sites Web de photographies de stock. Avec l'apparition de l'art de l'IA sur des sites comme Shutterstock, si les futurs modèles d'images d'IA formés sur des images récupérées sur Internet apprennent de leur propre production, l'avenir de l'art pourrait en effet être très récursif.Ce sont toutes des questions importantes à considérer. Certains pensent qu'à court terme, cela signifie que la créativité humaine et l'art sont profondément menacés. Peut-être que dans un monde où tout le monde peut générer n'importe quelle image, les graphistes tels que nous les connaissons aujourd'hui seront superflus. Cependant, l'histoire montre que la créativité humaine trouve un chemin. Le synthétiseur électronique n'a pas tué la musique, et la photographie n'a pas tué la peinture. Au contraire, ils ont catalysé de nouvelles formes d'art.Andy Baio, de Waxy.org, qui suit de près l'éthique de l'IA, a déclaré : « L'impact des technologies de l'IA sera multidimensionnel : nous ne pouvons pas le réduire à un seul axe, bon ou mauvais. De nouvelles formes d'art apparaîtront, tout comme de nouvelles voies d'expression créative. Toutefois, je pense qu'il existe également des risques. Midjourney, DALL-E et d'autres outils de conversion texte-image ne sont qu'une des façons dont l'IA s'est immiscée dans le processus de création. Il suffit de penser à la brève, mais controversée, existence du rappeur AI FN Meka ou à l'apparition d'une société de deepfake dans "America's Got Talent". L'IA est-elle une nouvelle technologie qui va créer le prochain grand mouvement artistique ? Ou annonce-t-elle la destruction de l'artiste ? Il s'avère que la réponse n'est pas si simple ».« Il est important d'être attentif aux implications de l'automatisation et à ce que cela signifie pour les humains qui pourraient être "remplacés". Mais cela ne nécessite pas nécessairement d'avoir peur de devenir obsolète. Au contraire, la question que nous devrions nous poser est de savoir ce que nous voulons des machines et comment nous pouvons les utiliser au mieux au profit des humains », explique Cansu Canca, professeur associé de recherche à Northeastern, et fondateur et directeur du AI Ethics Lab.Les préoccupations concernant l'incursion de l'IA dans l'art vont au-delà des accusations de plagiat numérique. Derek Curry, professeur associé d'art et de design à Northeastern, n'est pas convaincu que l'art de l'IA remplacera un jour le travail créatif des humains. Par sa nature même, la technologie a ses limites. « Elle ne peut rien produire qui n'ait déjà fait l'objet d'un entraînement, il lui est donc impossible de créer des choses légitimement nouvelles », explique Curry.C'est loin d'être la première fois que les nouvelles technologies suscitent la controverse dans la communauté artistique. « Une grande partie du battage médiatique est très similaire à ce qui s'est passé à la fin du 19siècle avec la photographie », explique Curry, qui a une formation de photographe. Comme pour la photographie, Curry estime que les humains jouent un rôle beaucoup plus important dans la création d'œuvres d'art générées par l'IA que la plupart des gens ne le pensent.Le cycle de la peur et de l'acceptation s'est produit avec chaque nouvelle technologie depuis l'aube de l'ère industrielle, et il y a toujours des victimes qui viennent avec le changement. « Il existe des moyens réels par lesquels une activité qui était réalisée d'une certaine manière par un humain peut maintenant être réalisée d'une manière différente, nécessitant moins d'humains pour faire ce travail qu'auparavant », explique Deirdre Loughridge, professeur associé de musique à Northeastern. Si l'art généré et assisté par l'IA devient plus communément accepté, les artistes devront repenser radicalement la façon dont ils travaillent, passent leur temps et structurent leur processus créatif, explique Loughridge.Mais elle affirme également qu'il existe un manque général de connaissances technologiques en matière d'IA, ce qui conduit à des perceptions erronées de ce qu'elle peut apporter aux artistes. Dans le domaine de la musique, l'intelligence artificielle a été utilisée pour le transfert de timbre ou de tonalité, permettant aux chanteurs d'utiliser leur voix comme synthétiseur en chantant dans un logiciel qui transforme la tonalité en le son d'un instrument différent.Comme tout autre élément technologique, l'utilisation de l'IA change lorsqu'elle se retrouve entre les mains des artistes, et non l'inverse. Loughridge compare l'IA à Auto-Tune, un processeur de correction de la hauteur du son qui était autrefois controversé mais qui est devenu un standard de l'industrie musicale.Pour Jennifer Gradecki, professeur associé d'art et de design à Northeastern, l'IA a également un potentiel en tant qu'aide à la création, en partie à cause de ce qu'elle ne peut pas faire. Selon Jennifer Gradecki, l'intelligence artificielle peut aider à trouver les réponses les plus génériques aux dilemmes artistiques, ce qui l'oriente vers des voies plus créatives. « Nous essayions de trouver un nom collectif à l'aide de l'IA et c'était amusant de voir les combinaisons qu'elle proposait, mais rien n'était bon. Rien n'était aussi créatif que ce que nous serions capables de générer », explique Gradecki.Source : conditions d'utilisations Shutterstock Quelle lecture en faites-vous ?Êtes-vous pour ou contre l'introduction des photos générées par IA sur les sites de photographies ? Pourquoi ?Que pensez-vous des craintes soulevées par les artistes et les sites qui s'inquiètent de l'avenir de la profession et ont décidé de fermer la porte aux images générées par IA ?Que pensez-vous des outils comme DALL-E 2 ou Midjourney ?