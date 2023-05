Quelles sont les implications de l’IA pour Google et Amazon?

Comment se préparer à l’avenir de l’IA ?

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, pense que la future meilleure entreprise en intelligence artificielle aura probablement créé un agent numérique personnel qui peut effectuer certaines tâches pour les gens. La technologie sera si puissante qu’elle pourrait radicalement modifier les comportements des utilisateurs. « Qui que soit qui parvient à gagner la course à l’agent personnel, gagnera un énorme trésor, parce que vous n’irez plus jamais sur un site de recherche, vous n’irez plus jamais sur un site de productivité, vous n’irez plus jamais sur Amazon », a-t-il déclaré.Cet assistant IA, qui n'est pas encore développé, sera capable de comprendre les besoins et les habitudes d’une personne et l’aidera à « lire les choses que vous n’avez pas le temps de lire », a déclaré Gates lundi lors d’un événement Goldman Sachs et SV Angel à San Francisco sur le thème de l’intelligence artificielle.Gates a dit qu’il y a une chance sur deux pour que ce futur gagnant de l’IA soit soit une startup soit un géant de la technologie. « Je serais déçu si Microsoft n’y arrivait pas », a reconnu Gates. « Mais je suis impressionné par quelques startups, dont Inflection », a-t-il ajouté en faisant référence à Inflection.AI, co-fondée par l’ancien responsable de DeepMind Mustafa Suleyman.Il faudra du temps avant que cet agent numérique futuriste ne soit prêt pour une utilisation grand public, a indiqué Gates. En attendant, les entreprises continueront à intégrer des technologies d’IA génératives comme ChatGPT d’OpenAI dans leurs propres produits.Gates a également évoqué les efforts de santé liés à son travail à la Fondation Bill & Melinda Gates, affirmant que l’IA accélérera les innovations dans ce domaine et conduira à un développement de médicaments plus avancés.Bien que le fonctionnement interne du cerveau humain soit encore un mystère pour les scientifiques, le co-fondateur de Microsoft pense que l’humanité est proche de créer des médicaments utiles pour guérir des maladies comme Alzheimer, avec des essais cliniques pour les nouveaux médicaments pouvant avoir lieu dans 10 ans.Il a également comparé l’émergence des technologies d’IA génératives qui peuvent produire du texte convaincant à un changement de jeu qui affectera les travailleurs du secteur tertiaire. Gates a ajouté qu’il pense que les futurs robots humanoïdes qui sont moins chers pour les entreprises à utiliser que les employés humains auront également un impact important sur les travailleurs du secteur secondaire.Si l’agent personnel d’IA prédit par Bill Gates se concrétise, il pourrait représenter une menace sérieuse pour les géants du web comme Google et Amazon. Ces entreprises tirent une grande partie de leurs revenus de la publicité en ligne, qui repose sur l’attraction des utilisateurs vers leurs plateformes de recherche et de commerce électronique.Mais si les gens peuvent accéder à l’information et aux produits qu’ils veulent sans avoir à visiter ces sites, ils seront moins exposés aux annonces et aux recommandations de ces entreprises. Cela pourrait réduire leur pouvoir de marché et leur rentabilité.De plus, l’agent personnel d’IA pourrait offrir une expérience plus personnalisée et plus satisfaisante aux utilisateurs, en leur fournissant des réponses pertinentes et des suggestions adaptées à leurs besoins et à leurs préférences. Cela pourrait créer une fidélité et une confiance accrues envers l’entreprise qui fournit cet agent, au détriment des concurrents.Google et Amazon ne sont pas ignorants du potentiel de l’IA et investissent massivement dans ce domaine. Ils ont tous deux développé leurs propres assistants vocaux intelligents, Google Assistant et Alexa, qui peuvent répondre à certaines requêtes des utilisateurs et contrôler des appareils connectés.Mais ces assistants sont encore limités dans leurs capacités et leur portée, et ne peuvent pas rivaliser avec la vision de Gates d’un agent numérique omniprésent et omniscient. Pour y parvenir, il faudra des avancées majeures dans le domaine de l’IA, notamment dans la compréhension du langage naturel, le raisonnement logique et l’apprentissage autonome.Il n’est pas certain que Google ou Amazon seront les premiers à atteindre cet objectif, ou s’ils seront dépassés par un nouveau venu plus innovant ou plus agile. Ce qui est sûr, c’est que l’IA va transformer le paysage numérique dans les années à venir, et que les entreprises qui sauront s’y adapter auront un avantage décisif.Face à la perspective d’un agent personnel d’IA qui pourrait bouleverser le monde numérique, comment les utilisateurs, les entreprises et les gouvernements peuvent-ils se préparer à ce changement?Pour les utilisateurs, il sera important de rester informés sur les technologies d’IA qu’ils utilisent ou qu’ils envisagent d’utiliser. Ils devront être conscients des avantages et des risques potentiels de ces technologies, notamment en termes de vie privée, de sécurité et d’éthique. Ils devront également être prêts à s’adapter à de nouvelles façons de communiquer, de travailler et de se divertir avec l’aide de l’IA.Pour les entreprises, il sera essentiel d’investir dans la recherche et le développement en IA, afin de rester compétitives et innovantes. Elles devront également repenser leurs modèles d’affaires et leurs stratégies marketing, afin de tirer parti des opportunités offertes par l’IA et de faire face aux menaces posées par les nouveaux acteurs. Elles devront également veiller à respecter les normes éthiques et juridiques en matière d’IA, afin de préserver la confiance et la loyauté de leurs clients.Pour les gouvernements, il sera nécessaire de réguler et de superviser le développement et le déploiement de l’IA, afin de garantir le respect des droits humains, la protection des données personnelles et la sécurité nationale. Ils devront également soutenir l’éducation et la formation en IA, afin de favoriser l’inclusion et la diversité dans ce domaine. Ils devront également promouvoir la coopération internationale en matière d’IA, afin de prévenir les conflits et les abus potentiels.L’IA est une technologie puissante qui peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur la société, selon la façon dont elle est conçue et utilisée. Il est donc crucial que tous les acteurs concernés s’impliquent dans le débat et la décision sur l’avenir de l’IA. Comme le dit Bill Gates: « L’IA est un outil formidable. Nous devons juste nous assurer qu’elle est utilisée pour le bien ».Source : AI Forward 2023Quelle est votre opinion sur la vision de Bill Gates d’un agent personnel d’IA?Quels sont les avantages et les inconvénients d’un tel agent pour vous?Quelles sont les technologies d’IA que vous utilisez ou que vous aimeriez utiliser dans votre vie quotidienne?Quelles sont les mesures que vous prenez ou que vous comptez prendre pour protéger votre vie privée et votre sécurité face à l’IA?Quelles sont les compétences que vous pensez devoir développer ou renforcer pour vous adapter à l’avenir de l’IA?