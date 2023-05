OpenAI fait de Microsoft Bing la recherche par défaut dans ChatGPT

Lors de sa conférence Build pour les développeurs, Microsoft a principalement mis l'accent sans surprise sur l'IA, avec l'introduction de Windows Copilot pour Windows 11, et un nouveau Microsoft Store amélioré. Pour beaucoup, cependant, l'une des annonces les plus excitantes a été la nouvelle que, suite au partenariat de l'entreprise avec OpenAI, Bing est ajouté à ChatGPT en tant qu'expérience de recherche par défaut.En faisant de Bing le moteur de recherche par défaut de la plateforme, les abonnés de ChatGPT Plus peuvent s'attendre à recevoir des informations encore plus précises et opportunes. Les utilisateurs gratuits auront également accès à cette fonctionnalité améliorée dans les prochains jours en activant un plugin qui relie Bing à ChatGPT.Selon Microsoft, cela permettra non seulement d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, mais aussi d'obtenir des réponses fondées sur des recherches et des données web. Dans le cadre de cette mise à jour, les utilisateurs peuvent s'attendre à recevoir des informations étayées par des citations, ce qui leur permettra d'approfondir les sujets abordés directement à partir de l'interface de chat.ChatGPT est rapidement devenu une plateforme de référence pour de nombreuses personnes dans le monde, offrant de l'aide dans divers domaines tels que la rédaction d'essais, la recherche d'idées et l'aide à la programmation. Le moteur de recherche de Bing étant désormais intégré à la plateforme, les utilisateurs peuvent s'attendre à gagner du temps et à obtenir des résultats encore meilleurs lorsqu'ils s'engagent avec l'IA.Source : Conférence des développeurs Microsoft Build 2023Quel est votre avis sur le sujet ?