Timnit Gebru, une scientifique spécialisée dans l'intelligence artificielle, était coresponsable de l'équipe chargée de l'éthique de l'IA chez Google, avant d'être évincée en 2020 à la suite d'un conflit avec l'entreprise. Mme Gebru s'est confiée à The Guardian dans une interview publiée le lundi 22 mai 2023.Cette femme de 40 ans, qui a également travaillé chez Apple et Microsoft, a expliqué que le battage médiatique autour de l'IA signifiait que les mesures de protection étaient mises de côté.", a-t-elle déclaré au Guardian. "", a ajouté Mme Gebru. "".Mme Gebru a quitté Google peu de temps après avoir rédigé, avec des collègues, un document de recherche mettant en évidence les biais inhérents aux outils d'intelligence artificielle.La direction de Google aurait contesté l'article et lui aurait demandé de le retirer ou de supprimer son nom et celui de ses collègues. Mme Gebru a précisé au Guardian qu'elle avait refusé de rétracter l'article et qu'elle ne retirerait les noms des auteurs que si Google formulait clairement ses critiques.Mme Gebru affirme avoir été licenciée après cela, mais Google prétend qu'elle a démissionné, selon The Guardian.", a déclaré Google dans un communiqué.", a déclaré à l'époque un employé qui a examiné le rapport. "Le chatbot d'OpenAI, ChatGPT, a été lancé en novembre 2022 et est devenu l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire de l'internet. Google a lancé sa propre version, Bard, en mars.Source : The Guardian Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que le point de vue de Mme Gebru est pertinent ?Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle le développement de l'IA doit aller au-delà de la simple recherche de profit et chercher à maximiser les avantages pour la société ?Comment percevez-vous l'état actuel du développement de l'IA et les biais potentiels des outils d'IA ?