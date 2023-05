La Maison Blanche organisera une session d'écoute avec les travailleurs pour comprendre leur expérience de l'utilisation par les employeurs de technologies automatisées pour la surveillance, le contrôle et l'évaluation. Cet appel inclura des experts du travail à la demande, des chercheurs et des décideurs politiques.Des millions d'utilisateurs ont essayé des applications et des outils d'IA, qui selon leurs partisans peuvent établir des diagnostics médicaux, écrire des scénarios, créer des mémoires juridiques et déboguer des logiciels, ce qui a suscité des inquiétudes croissantes quant à la manière dont la technologie pourrait entraîner des violations de la vie privée, fausser les décisions en matière d'emploi et favoriser les escroqueries et les campagnes de désinformation.Dans le cadre de son évaluation de la technologie, l'administration annoncera également de nouvelles mesures, notamment une feuille de route actualisée pour les investissements fédéraux dans la recherche sur l'IA, une demande de contribution publique sur les risques liés à l'IA et un nouveau rapport du ministère de l'éducation sur la manière dont l'IA affecte l'enseignement, l'apprentissage et la recherche.La séance d'écoute et les nouvelles mesures font suite à une réunion organisée ce mois-ci par le président Joe Biden avec les dirigeants des principales entreprises d'intelligence artificielle, notamment Microsoft et Google, propriété d'Alphabet.Cette réunion a mis l'accent sur la nécessité pour les entreprises d'être plus transparentes au sujet de leurs systèmes d'intelligence artificielle et sur l'importance d'évaluer la sécurité de ces produits.Le président Biden a également utilisé la technologie et l'a expérimentée, a déclaré la Maison Blanche.Peu après que M. Biden a annoncé sa candidature à la réélection, le Comité national républicain a produit une vidéo présentant un avenir dystopique au cours d'un second mandat de M. Biden, entièrement construit à l'aide d'images d'IA.De telles publicités politiques devraient se multiplier à mesure que la technologie de l'IA prolifère.Source : La Maison Blanche, États-UnisQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette démarche de l'administration Biden ? Trouvez-vous qu'elle est pertinente ?Quel est votre avis sur le fait que le gouvernement américain prévoit d'allouer des investissements fédéraux dans la recherche sur l'IA ?