Ses capacités remarquables se sont rapidement répandues sur les plateformes en ligne, à tel point que plus d'un million d'utilisateurs se sont inscrits pour expérimenter son potentiel en l'espace de quelques jours.ChatGPT s'est imposé comme un outil d'IA révolutionnaire pour générer du contenu, en captant l'attention d'un public mondial et en offrant aux utilisateurs un accès sans précédent au potentiel des grands modèles linguistiques. Si d'autres outils d'IA, tels que DALL-E ou Midjourney, ont suscité de l'intérêt, ils n'ont pas atteint le même niveau d'adoption et de notoriété que ChatGPT.Une enquête récente de Statista Consumer Insights a révélé qu'en mars et avril 2023, environ 20 % des personnes interrogées aux États-Unis avaient déjà fait l'expérience du ChatGPT. Cela place ChatGPT loin devant le reste des outils d'IA, par exemple : Simplified, Jasper Chat, et d'autres, qui se concentrent principalement sur l'aide aux utilisateurs pour la génération de texte et d'autres tâches telles que l'écriture. ChatGPT a eu un impact positif durable sur ses utilisateurs, puisque 89 % d'entre eux ont exprimé leur intention d'utiliser à nouveau l'outil. En revanche, Midjourney, un puissant générateur de texte à base d'images, a obtenu le score le plus bas, avec seulement 65 % des utilisateurs précédents prêts à revenir sur la plateforme.Le succès de ChatGPT peut être attribué à son interface conviviale, à sa polyvalence et à sa précision exceptionnelle. Il trouve des applications dans une variété de domaines, y compris le service à la clientèle, la création de contenu et l'écriture créative. De plus, les capacités linguistiques de ChatGPT continuent de s'améliorer, ce qui en fait un outil indispensable pour les entreprises comme pour les particuliers.Alors que la demande d'outils alimentés par l'IA continue de croître, ChatGPT reste le choix préféré de nombreux utilisateurs. Sa fiabilité, sa précision et sa facilité d'utilisation ont consolidé sa position de référence pour les grands modèles linguistiques, et son élan ne montre aucun signe de fléchissement. Avec des avancées et des mises à jour continues à l'horizon, ChatGPT est prêt à maintenir sa position proéminente dans l'industrie des outils d'IA.Source : StatistaTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Quel est votre avis sur ChatGPT ?Le préférez-vous aux autres outils de génération de textes ? pourquoi ?