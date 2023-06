OpenAI, le concepteur de ChatGPT, a vu le trafic de son site web monter en flèche en mars pour atteindre la marque convoitée du milliard de visiteurs uniques mensuels. Selon une étude réalisée par l'agence de marketing de croissance VezaDigital, un total de 847 millions d'utilisateurs ont accédé au site web d'OpenAI en mars, soit une augmentation d'un mois sur l'autre d'un peu plus de 54 %. Ce chiffre place OpenAI dans le top 20 mondial si l'on s'en tient aux seuls visiteurs en ligne.Ces résultats témoignent de l'intérêt manifeste du public pour les solutions basées sur l'IA. Les législateurs s'empressent de réglementer cette technologie avant qu'elle ne s'engage dans des territoires inexplorés tels que les droits d'auteur et les défis éthiques.Les progrès du traitement du langage naturel (NLP) et de l'apprentissage automatique (ML) ont accru l'intérêt du public pour les solutions d'IA. Ces innovations ont permis aux ordinateurs de comprendre le langage humain et d'analyser de vastes volumes de données avec précision et rapidité. Cela a permis à des entreprises comme OpenAI de créer des chatbots robustes capables d'avoir des conversations en langage naturel avec les gens.Le site web d'OpenAI donne accès à ses produits tels que GPT-3 - un modèle de génération de langage naturel open-source qui permet aux développeurs de créer des applications qui génèrent des réponses textuelles semblables à celles des humains à partir d'un texte saisi.La popularité du site web d'OpenAI montre à quel point le sujet de l'intelligence artificielle a progressé récemment et combien il reste de travail à accomplir. Qu'il s'agisse de robots ou de simples interactions en ligne avec des chatbots, il ne fait aucun doute que l'IA est là pour durer et qu'elle jouera un rôle important dans nos vies à l'avenir.Il n'est pas si choquant que cela de voir le site se hisser au 18e rang des sites web les plus consultés au monde, après avoir gagné 9 places en un mois. Il est passé de l'extérieur du top 50 à la position 27 le mois précédent !Selon les experts de VezaDigital, un visiteur sur neuf vient des États-Unis, il ne s'agit donc pas d'un phénomène local. VezaDigital a également procédé à une sérieuse analyse des chiffres pour parvenir à ces statistiques. Ils ont combiné leur analyse du trafic avec les données brutes de SimilarWeb qu'ils avaient précédemment examinées pour présenter une image claire de ce qui se passait.Avant des sites web bien connus comme Google, YouTube et Facebook, OpenAI a été classé par SimilarWeb comme le 17e site web le plus populaire en avril. Il est raisonnable de dire qu'OpenAI a acquis une certaine notoriété, en particulier lorsque son projet ChatGPT a attiré un grand nombre de personnes pratiquement du jour au lendemain.Selon Mme Katanic, le phénomène ChatGPT va continuer à se répandre. Elle prédit qu'il dépassera tous les records précédents et qu'il aura le nombre d'utilisateurs actifs mensuels le plus rapide jamais enregistré pour un site web !Préparez-vous à vivre une aventure passionnante avec OpenAI. Bien que nous n'ayons aucune idée de ce que l'avenir nous réserve, il est indéniable que la technologie de l'IA se développe rapidement. L'intérêt croissant du public témoigne du caractère révolutionnaire de cette profession et des innombrables possibilités qu'elle offre.Explorez le monde de l'intelligence artificielle avec OpenAI et participez à l'effervescence. Alors que les gouvernements s'empressent de réglementer la technologie avant qu'elle ne s'enfonce dans des territoires inexplorés, OpenAI ne manquera pas de continuer à battre des records et à faire des vagues.Source : VezaDigitalQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quels sont les principaux facteurs à l'origine de cette hausse du trafic sur Openai.com ?Que pensez-vous des résultats de cette étude de VezaDigital, trouvez-vous qu'ils sont pertinents ?