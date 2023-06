Certaines entreprises optent pour la réduction des coûts, même si la qualité baisse

300 millions d'emplois seraient à risque, selon une étude

Le revenu universel de base, une solution ?

Lorsque ChatGPT est sorti en novembre dernier, Olivia Lipkin, une rédactrice de 25 ans à San Francisco, n'y a pas trop pensé. Ensuite, des articles sur la façon d'utiliser le chatbot au travail ont commencé à apparaître sur les groupes internes Slack de la start-up technologique où elle travaillait en tant que seule rédactrice de l'entreprise.Au cours des mois suivants, les missions de Lipkin ont diminué. Les managers ont commencé à l'appeler "Olivia/ChatGPT" sur Slack. En avril, elle a été licenciée sans explication, mais lorsqu'elle a trouvé des responsables écrivant sur le fait qu'utiliser ChatGPT était moins cher que de payer un écrivain, la raison de son licenciement semblait claire.« Chaque fois que les gens évoquaient ChatGPT, je ne me sentais pas en sécurité et j'avais peur que cela me remplace », a-t-elle déclaré. « Maintenant, j'avais en fait la preuve que c'était vrai, que ces angoisses étaient justifiées et maintenant j'étais en fait sans emploi à cause de l'IA ».Même son de cloche chez Eric Fein, qui a vu ses clients révoquer leurs contrats.Fein avait neuf autres contrats à l’époque qui ont tous été annulés pour la même raison peu après, selon le Washington Post. Fein, qui facture 60 dollars de l’heure pour ses services qui comprennent l’écriture de courts textes pour les sites web des entreprises et les descriptions de produits, a déclaré au quotidien que l’activité qui représentait la moitié de ses revenus annuels avait disparu presque du jour au lendemain.« Ça m’a anéanti », a-t-il dit.Le chatbot alimenté par l'IA, qui est gratuit, peut produire du contenu écrit de type humain en quelques minutes, mais a tendance à inventer des faits.Fein a ensuite été réembauché par un client qui n'était pas satisfait du contenu de ChatGPT, mais le revenu n'était pas suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille, selon le quotidien. Désormais, il a décidé de se tourner vers le travail manuel et suit actuellement une formation de technicien en chauffage et en climatisation, et envisage de devenir plombier plus tard. Fein a déclaré au quotidien que l’apprentissage d’un métier était plus « à l’épreuve du futur ».Il se base probablement sur le fait que le travail manuel est considéré comme l’un des secteurs les moins touchés par les progrès de l’intelligence artificielle.Certains économistes prédisent que la technologie de l'intelligence artificielle comme ChatGPT pourrait remplacer des centaines de millions d'emplois, dans une réorganisation cataclysmique de la main-d'œuvre reflétant la révolution industrielle.Pour certains travailleurs, cet impact est déjà là. Ceux qui écrivent du contenu marketing et des médias sociaux font partie de la première vague de personnes remplacées par des outils tels que les chatbots, qui sont apparemment capables de produire des alternatives plausibles à leur travail.Les experts disent que même l'IA avancée ne correspond pas aux compétences d'écriture d'un humain : elle manque de voix et de style personnels, et elle produit souvent des réponses erronées, absurdes ou biaisées. Mais pour de nombreuses entreprises, la réduction des coûts vaut une baisse de qualité.« Nous sommes vraiment à un moment critique », a déclaré Sarah T. Roberts, professeure associée à l'Université de Californie à Los Angeles spécialisée dans le travail numérique. « L'AI va prendre des emplois qui étaient censés être à l'épreuve de l'automatisation ».Les systèmes d'intelligence artificielle générative pourraient entraîner des « perturbations importantes » sur le marché du travail et affecter environ 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde, selon une étude de Goldman Sachs L'IA générative, un type d'intelligence artificielle capable de générer du texte ou d'autres contenus en réponse aux invites de l'utilisateur, a explosé en popularité ces derniers mois après le lancement public de ChatGPT d'OpenAI. Le chatbot est rapidement devenu viral auprès des utilisateurs et a semblé inciter plusieurs autres entreprises technologiques à lancer leurs propres systèmes d'IA.Sur la base d'une analyse des données sur les tâches professionnelles aux États-Unis et en Europe, les chercheurs de Goldman ont extrapolé leurs conclusions et estimé que l'IA générative pourrait exposer 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde à l'automatisation si elle respecte les capacités promises.Le rapport, rédigé par Joseph Briggs et Devesh Kodnani, indique qu'environ les deux tiers des emplois actuels sont exposés à un certain degré d'automatisation de l'IA, tandis que l'IA générative pourrait remplacer jusqu'à un quart du travail actuel.Les cols blancs sont parmi les plus susceptibles d'être touchés par les nouveaux outils d'IA. Le rapport Goldman a souligné que les travailleurs juridiques et le personnel administratif américains sont particulièrement menacés par la nouvelle technologie. Une étude antérieure menée par des chercheurs de l'Université de Princeton, de l'Université de Pennsylvanie et de l'Université de New York a également estimé que les services juridiques étaient le secteur le plus susceptible d'être affecté par une technologie telle que ChatGPT.Manav Raj, l'un des auteurs de l'étude, et professeur adjoint de gestion à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, a déclaré que c'était parce que le secteur des services juridiques était composé d'un nombre relativement restreint de professions qui étaient déjà hautement exposées à l'automatisation de l'IA.Il y a des inquiétudes quant au fait que le développement rapide de l’IA générative entraînera un chômage massif. Mustafa Suleyman, un pionnier de l’IA qui a quitté Google l’année dernière, a rejoint une liste croissante d’experts (dont son ancien patron, le PDG d’Alphabet Sundar Pichai) qui ont mis en garde contre les conséquences potentiellement néfastes des progrès rapides de la technologie.« Sans aucun doute, beaucoup des tâches dans le domaine des cols blancs seront très différentes dans les cinq à dix prochaines années », a déclaré Suleyman lors d’un événement au Bridge Forum de GIC à San Francisco. « Il y aura un nombre important de perdants [et ils] seront très malheureux, très agités », a-t-il ajouté.Les experts estiment que les avancées de l’IA pourraient être une arme à double tranchant pour l’économie mondiale - stimulant la productivité tout en provoquant des changements radicaux dans les entreprises et les industries.Suleyman a déclaré que les gouvernements devraient réfléchir à la manière de soutenir ceux qui perdraient leur emploi à cause de la technologie, le revenu universel de base étant une solution potentielle : « Cela nécessite une compensation matérielle… C’est une mesure politique et économique dont nous devons commencer à parler sérieusement ».Le président d'OpenAI, la structure derrière ChatGPT, a lui aussi plaidé pour un revenu de base universel (RBU), un revenu versé régulièrement par le gouvernement à un niveau uniforme à chaque adulte, quel que soit son statut d’emploi, son revenu ou sa richesse, pour fournir un filet de sécurité. « [...] une société qui n'offre pas suffisamment d'égalité des chances pour que chacun progresse n'est pas une société qui durera », a écrit Altman dans un billet de blog en 2021. La politique fiscale telle que nous l'avons connue sera encore moins capable de lutter contre les inégalités à l'avenir, a-t-il poursuivi. « Bien que les gens aient toujours des emplois, bon nombre de ces emplois ne créeront pas beaucoup de valeur économique dans la façon dont nous pensons à la valeur aujourd'hui ». Il a proposé qu'à l'avenir - une fois que l'IA « produira la plupart des biens et services de base dans le monde » - un fonds puisse être créé en taxant la terre et le capital plutôt que le travail. Les dividendes de ce fonds pourraient être distribués à chaque individu pour qu'il les utilise à sa guise - « pour une meilleure éducation, des soins de santé, un logement, la création d'une entreprise, peu importe », a écrit Altman.Le RBU assurerait donc la sécurité du revenu tout en créant des incitations à quitter les emplois mal rémunérés pour des options plus risquées, mais potentiellement plus lucratives, comme le travail indépendant, l’entrepreneuriat ou la formation continue. Le climat d’innovation qui en résulte réduit la dépendance aux bas salaires et le besoin de concurrencer la technologie. Avec un revenu garanti qui ne dépend pas de la recherche d’emploi, les travailleurs ne prendront un emploi que s’ils le trouvent attrayant, ce qui diminue le déclassement et améliore leur pouvoir de négociation.Pourtant, Sam Altman ne semble pas disposer à partager les bénéfices éventuels qui reviendraient à OpenAI.Bien que le RBU ait été mentionné dans des interviews récentes, il n'a pas figuré de manière significative dans les plans d'OpenAI. En l'occurrence, la structure de « bénéfices plafonnés » d'OpenAI stipule que les bénéfices supérieurs à un certain montant appartiennent à son entité à but non lucratif. Lorsqu'on lui a demandé en janvier si OpenAI prévoyait de « prendre les recettes que vous présumez que vous allez gagner un jour et... l'offrir à la société », Altman a hésité. Oui, l'entreprise pourrait distribuer « de l'argent à tout le monde », a-t-il déclaré. Ou alors « nous [allons] investir tout cela dans une organisation à but non lucratif qui fait beaucoup de science ».Source : Washington PostQuelle est votre opinion sur ChatGPT ? Pensez-vous qu’il soit bénéfique ou nuisible pour la société ?Que pensez-vous de la situation d’Eric Fein et d'Olivia Lipkin ? L’IA générative, une menace pour les rédacteurs de contenu ?Quelles sont les solutions possibles pour protéger et valoriser le travail humain dans un monde de plus en plus automatisé ?