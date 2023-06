Le monde de l'IA a commencé à imprégner la plupart de nos vies et, avec le temps, la sensibilisation du public devient de plus en plus importante. Mais la question est de savoir combien de personnes connaissent réellement ChatGPT et s'en préoccupent, sans parler de la fraction de la population qui finit par l'utiliser. Grâce aux chercheurs du Pew Research Center, nous avons l'occasion de plonger dans les profondeurs pour voir quelle fraction de la population connaît et utilise ce projet d'IA très populaire.Le célèbre chatbot d'IA est connu de 58 % des adultes vivant aux États-Unis, mais il est choquant de constater que seuls 14 % d'entre eux l'utilisent réellement à son plein potentiel. En revanche, ceux qui utilisent ce chatbot affirment l'avoir trouvé utile dans une certaine mesure.Il existe quelques différences démographiques, car l'étude ne montre pas de modèle uniforme dans les populations à travers le pays. De même, l'étude a mis en évidence d'autres changements démographiques, comme le niveau d'éducation : près de 80 % des adultes titulaires d'un diplôme de troisième cycle le connaissaient. En revanche, parmi les titulaires d'une licence, 71 % étaient au courant. Enfin, parmi les personnes ayant suivi une formation universitaire, environ 59 % étaient au courant.Les résultats ont également montré que 41 % des personnes ayant un diplôme d'études secondaires ou un niveau d'études inférieur ne connaissaient pas très bien le monde de l'IA. De la même manière, les personnes ayant un revenu familial élevé se sont révélées plus au fait du chatbot d'IA. Par ailleurs, l'étude met également en lumière les disparités raciales et ethniques. La recherche a montré que les adultes asiatiques connaissaient mieux le ChatGPT que les autres races et ethnies.Pour les adultes blancs, le chiffre est de 60 %, tandis que 50 % des hispaniques et des noirs ont parlé de quelque chose de similaire. En ce qui concerne le sexe et les tranches d'âge, les hommes de moins de 30 ans connaissent mieux ChatGPT que les femmes plus âgées.Ensuite, l'étude a montré comment la plupart des Américains utilisaient ChatGPT et il a été prouvé que 19 % d'entre eux l'utilisaient à des fins de divertissement, tandis que près de 14 % l'utilisaient à des fins d'apprentissage. Une fraction à peine plus petite l'utilisait à des fins professionnelles. Un nombre impressionnant de 39 % de la majorité a estimé qu'il avait une certaine valeur.Source : Pew Research Center Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ou crédibles ?