Un sermon est un discours prononcé lors d'une célébration religieuse. Dans les religions abrahamiques, le prédicateur, ou prêcheur, adresse à l'assemblée un message d'ordre éthique ou théologique, fondé sur les Écritures, Bible ou Coran, tout en apportant les applications pratiques que les fidèles peuvent mettre en œuvre.ChatGPT est un grand modèle de langage général (LLM) développé récemment par OpenAI, une société d'intelligence artificielle basée à San Francisco, connue pour son célèbre DALL-E, un modèle d'apprentissage profond qui génère des images à partir d'instructions textuelles appelées « prompts ».Alors que la classe précédente de modèles d'intelligence artificielle était principalement constituée de modèles d'apprentissage profond (Deep Learning, DL), conçus pour apprendre et reconnaître des modèles dans les données, les LLM sont un nouveau type d'algorithme d'intelligence artificielle formé pour prédire la probabilité d'une séquence de mots donnée en fonction du contexte des mots qui la précèdent.Ainsi, si les LLM sont formés sur des quantités suffisamment importantes de données textuelles, ils sont capables de générer de nouvelles séquences de mots jamais observées auparavant par le modèle, mais qui représentent des séquences plausibles basées sur le langage humain naturel.ChatGPT est alimenté par GPT3.5, un LLM entraîné sur le modèle OpenAI 175B parameter foundation et un grand corpus de données textuelles provenant d'Internet via des méthodes d'apprentissage par renforcement et supervisé. Une utilisation anecdotique indique que ChatGPT présente des preuves de raisonnement déductif et de chaîne de pensée, ainsi que des compétences de dépendance à long terme.Les rédacteurs de sermons seraient fascinés et inquiets par les capacités en pleine expansion de ChatGPT. Pour l'instant, ils seraient tous d’accord sur le fait que : « Oui, ils peuvent écrire un sermon passablement compétent. Mais non, ils ne peuvent pas reproduire la passion de la prédication réelle. » « Il manque une âme - je ne sais pas comment le dire autrement », a déclaré Hershael York, un pasteur du Kentucky qui est également doyen de l'école de théologie et professeur de prédication chrétienne au Southern Baptist Theological Seminary.Les sermons sont censés être le cœur d'un service religieux et constituent souvent la meilleure chance hebdomadaire des responsables religieux d'attirer l'attention de leurs fidèles pour leur donner des conseils théologiques et moraux. Les pasteurs paresseux pourraient être tentés d'utiliser l'IA à cette fin, a déclaré York, « mais pas les grands bergers, ceux qui aiment la prédication, qui aiment leur peuple. »Un rabbin de New York, Joshua Franklin, a récemment annoncé à sa congrégation du Jewish Center of the Hamptons qu'il allait prononcer un sermon plagié - traitant de questions telles que la confiance, la vulnérabilité et le pardon.À la fin, il a demandé aux fidèles de deviner qui l'avait écrit. Lorsqu'ils se sont montrés perplexes, il a révélé que l'auteur était ChatGPT, répondant à sa demande d'écrire un sermon de 1 000 mots lié à la leçon de la Torah de cette semaine-là. « Maintenant, vous applaudissez - j'ai une peur mortelle », a déclaré Franklin lorsque plusieurs congrégations ont applaudi. « Je pensais que les camionneurs allaient partir bien avant le rabbin, en termes de perte de nos postes au profit de l'intelligence artificielle ».ChatGPT est peut-être devenu l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels , ou MAU, fin janvier, selon un rapport du géant bancaire suisse UBS. Le chatbot appartenant à OpenAI a dépassé les 100 millions de MAU un peu plus de deux mois après son lancement – battant confortablement les vitesses de croissance des principales applications comme TikTok et Instagram, selon la note d'UBS.ChatGPT a pris le monde d'assaut depuis son lancement, avec son habileté à écrire des essais, des articles, des poèmes et du code informatique en quelques secondes seulement. Ce qui n’a pas manqué de soulever quelques inquiétudes, y compris dans les écoles, où les enseignants craignent que la plateforme d'OpenAI ne soit utilisée par les élèves pour faire du plagiat.À Lyon, un professeur a remarqué de curieuses similitudes dans les copies rendues par la moitié de ses étudiants ; il leur avait donné une semaine pour rédiger leurs devoirs. Si les mots différaient, leurs structures démonstratives et leurs exemples sont restés constamment les mêmes. C’est en se renseignant auprès de ses élèves que l’un d’eux a fini par avouer l’utilisation de ChatGPT dans la rédaction.À en croire des témoignages de professeurs d'université, les étudiants confient à ChatGPT la résolution de leurs devoirs de maison , notamment en dissertation. « Le monde universitaire n'a rien vu venir. Nous sommes donc pris au dépourvu », explique Darren Hudson Hick, professeur adjoint de philosophie à l'université Furman.« Je l'ai signalé sur Facebook, et mes amis [professeurs] ont dit : "ouais ! J'en ai attrapé un aussi" », a-t-il ajouté. Au début du mois, Hick aurait demandé à sa classe d'écrire un essai de 500 mots sur le philosophe écossais du 18e siècle David Hume et le paradoxe de l'horreur, qui examine comment les gens peuvent tirer du plaisir de quelque chose qu'ils craignent, pour un test à la maison. ChatGPT n'a « pas pour but de remplacer » les juges, a précisé le juge. Padilla a insisté sur le fait qu' « en posant des questions à l'application, nous ne cessons pas d'être des juges, des êtres pensants. » « Je soupçonne que beaucoup de mes collègues vont se joindre à cela et commencer à construire leurs décisions de manière éthique avec l'aide de l'intelligence artificielle », a déclaré Padilla.