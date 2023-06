"M. Scharre n'est pas si pessimiste. Il souligne que dans les combats entre nations, les robots soldats devront légalement respecter le droit de la guerre, et qu'ils pourraient le faire mieux que des humains émotifs ou fatigués... Mais oui, Scharre s'inquiète du mariage éventuel de robots avancés et d'une IA militaire qui deviendrait plus intelligente et plus rapide que nous".Q : À ce moment-là, les humains ne participeraient plus à la prise de décision. Il suffirait de faire confiance aux machines et de s'assurer qu'elles ont été bien programmées.R : Oui...Q : Pensez-vous que les armées devraient s'engager à maintenir les humains dans le circuit ?R : Je ne pense pas que ce soit viable. Si l'on pouvait dire d'un coup de baguette magique : "Nous allons arrêter la croissance de la technologie", il y aurait probablement des avantages à cela. Mais je ne pense pas que ce soit viable aujourd'hui... Un humain qui regarde une cible, qui dit "Oui, c'est une cible viable" et qui appuie sur un bouton à chaque fois ? Ce serait l'idéal. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas.