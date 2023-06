Afin de rendre l'utilisation de l'IA plus transparente et assurer que les États-Unis restent compétitifs

L'une d'entre elles obligerait le gouvernement américain à faire preuve de transparence lorsqu'il utilise l'intelligence artificielle pour interagir avec les gens, et l'autre créerait un bureau chargé de déterminer si les États-Unis restent compétitifs dans le domaine des technologies de pointe.Les législateurs commencent à réfléchir aux nouvelles règles qui pourraient être nécessaires en raison de l'essor de l'IA. Cette technologie a fait les gros titres au début de l'année lorsque ChatGPT, un programme d'IA capable de répondre à des questions sous forme écrite, est devenu accessible à tous.Le sénateur Gary Peters, un démocrate qui préside la commission de la sécurité intérieure, a présenté un projet de loi avec les sénateurs Mike Braun et James Lankford, tous deux républicains, qui exigerait des agences gouvernementales américaines qu'elles informent les citoyens lorsqu'elles utilisent l'IA pour interagir avec eux.Le projet de loi exige également que les agences créent un moyen pour les personnes de faire appel de toute décision prise par l'IA.", a déclaré M. Braun dans un communiqué.Les sénateurs Michael Bennet et Mark Warner, tous deux démocrates, ont présenté, avec le sénateur républicain Todd Young, une mesure visant à créer un bureau d'analyse de la concurrence mondiale qui s'assurerait que les États-Unis restent dans le peloton de tête en matière de développement de l'intelligence artificielle.", a déclaré M. Bennet.Peu auparavant, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il avait prévu trois séances d'information sur l'intelligence artificielle à l'intention des sénateurs, dont la première séance d'information classifiée sur le sujet, afin que les législateurs puissent s'informer sur la question.Les séances d'information comprennent une présentation générale de l'IA, un examen de la manière dont les États-Unis peuvent devenir des leaders dans le domaine de l'IA et une séance confidentielle sur les questions et les implications en matière de défense et de renseignement.Source : Congrès américain