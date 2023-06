Une récente enquête menée par Krista Software a révélé à quel point les gens semblent faire peu confiance à l'IA à l'heure actuelle. 67 % des personnes ayant répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles ne feraient pas confiance à l'IA pour prendre des décisions en temps de guerre, et 64 % pensent que l'IA n'est pas apte à remplacer les jurys dans les procès. En outre, 57 % sont d'avis que l'on ne peut pas non plus faire confiance à l'IA pour piloter des avions.Un millier d'Américains ont participé à cette enquête, et 86 % d'entre eux ont déclaré qu'ils pouvaient faire leur travail mieux que l'IA. En effet, la grande majorité des personnes interrogées estiment que les humains peuvent faire mieux que l'IA dans un large éventail d'emplois. 79 % des personnes interrogées ont déclaré que le vote était un domaine dans lequel les humains étaient supérieurs, 76 % ont déclaré que les humains rédigeaient de meilleures lois, et 75 % ne se fieraient même pas à l'IA pour quelque chose d'aussi simple que le choix de leur tenue pour le travail.Ce qui est surprenant ici, ce n'est pas que la majorité ne soit pas favorable à ce que l'IA prenne ces décisions. C'est plutôt le fait que 36 % des Américains seraient prêts à laisser l'IA remplacer les jurys et qu'un Américain sur trois serait à l'aise si l'IA prenait des décisions lors d'un conflit violent à grande échelle.La proportion de personnes qui ne sont pas disposées à faire confiance à l'IA aurait dû être plus élevée, car cela pourrait déboucher sur des résultats désastreux. Si la tendance actuelle persiste, l'IA pourrait se voir accorder beaucoup plus de pouvoir sur notre vie quotidienne, ce qui pourrait s'avérer dangereux à long terme.Source : Enquête de Krista Software Qu'en pensez-vous ?Quelle pertinence accordez-vous aux résultats de cette enquête menée par Krista Software ?Êtes-vous d'accord avec les répondants qui pensent que les humains sont meilleurs que l'IA pour diverses tâches professionnelles, telles que voter ou rédiger des lois ?Quel est votre opinion sur le fait qu'une part importante des Américains serait prête à permettre à l'IA de remplacer les jurys ou de prendre des décisions lors de conflits violents à grande échelle ?