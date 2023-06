Sam Altman – Cofondateur et PDG d'OpenAI

Le visage public de la startup, soutenue par Microsoft Corp, a effectué une tournée éclair afin de capitaliser sur l'intérêt pour l'IA générative et d'exercer une influence sur la réglementation de cette technologie en plein essor. « J'étais sceptique quant à la possibilité d'obtenir à court terme une coopération mondiale pour réduire les risques existentiels, mais je termine ce voyage en étant optimiste quant à la possibilité d'y parvenir », a déclaré Sam Altman à des étudiants à Tokyo.Les régulateurs s'efforcent d'adapter les règles existantes et de créer de nouvelles lignes directrices pour régir l'utilisation de l'IA générative, qui peut créer du texte et des images et qui suscite à la fois de l'enthousiasme et de la crainte quant à son potentiel à remodeler un large éventail d'industries.L'Union européenne va de l'avant avec son projet de loi sur l'IA, qui devrait être adopté cette année, tandis que les États-Unis préfèrent adapter les lois existantes à l'IA plutôt que d'en créer de nouvelles.Altman s'est rendu au Japon en avril, où il a rencontré le premier ministre Fumio Kishida et a déclaré qu'il envisageait d'ouvrir un bureau dans le pays. « Toutes les conversations ont bien progressé », a déclaré Altman, sans fournir de détails.Le Japon est considéré comme un retardataire dans les types de services d'IA qui suscitent actuellement l'enthousiasme des consommateurs, même si ses poids lourds de l'industrie manufacturière investissent dans la technologie de l'automatisation. « Il y a une longue histoire d'humains et de machines qui travaillent ensemble ici », a déclaré Altman.Altman doit se rendre à Singapour, en Indonésie et en Australie avant de retourner aux États-Unis.Source : Le PDG de ChatGPT, Sam AltmanQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos du PDG d'OpenAI Sam Altman ?