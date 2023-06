Les interactions avec les travailleurs sont censées déclencher et attiser le sentiment d'appartenance

Réaction inadaptée - Accroissement de la solitude et de la consommation d'alcool et de l'insomnie après le travail

Pour certains analystes, la révolution de l'intelligence artificielle (IA) est arrivée, car les systèmes d'IA sont de plus en plus intégrés dans les fonctions organisationnelles et dans la vie professionnelle des employés. Ce couplage des employés et des machines modifie fondamentalement les interactions liées au travail auxquelles les employés sont habitués, ces derniers se retrouvant de plus en plus à interagir avec des systèmes d'IA et à s'appuyer sur eux plutôt que sur leurs collègues de travail habituels.Les chercheurs de l’American Psychological Association ont élaboré un modèle définissant les conséquences adaptatives et non adaptatives de cette situation. Plus précisément, ils ont admis et montré que plus les employés interagissent avec l'IA dans la poursuite de leurs objectifs professionnels, plus ils vivent une expérience d'affiliation sociale (adaptative) - ce qui peut contribuer à aider les travailleurs en difficulté à s'adapter au travail - ainsi qu'un sentiment de solitude qui peut nuire davantage au bien-être des employés après le travail (c'est-à-dire plus d'insomnie et de consommation d'alcool).Dans le film, l'évolution de l'intelligence artificielle (IA) a transformé le travail. Dans ce futur, les gens accomplissent leurs tâches quotidiennes en interagissant avec des systèmes d'IA qui ont largement éliminé les contacts directs entre personnes. Ce film dépeint un exemple sensationnel de ce qui devient un phénomène courant sur le lieu de travail, à savoir que la plupart des interactions professionnelles ne se font pas avec les travailleurs ordinaires, mais plutôt avec des systèmes d'IA qui donnent des conseils, prennent des décisions et sont de plus en plus les principaux collaborateurs des employés dans la poursuite de leurs objectifs professionnels. Oracle estime que la moitié des employés utilisent déjà l'IA sous une forme ou une autre au quotidien.Par exemple, les systèmes d'IA modifient les interactions professionnelles auxquelles les employés sont habitués là où les employés n'ont peut-être consulté qu'une seule fois leur collègue pour obtenir un deuxième avis sur une décision ou des informations supplémentaires, l'IA peut (beaucoup plus efficacement) effectuer ces tâches. Pourtant, les systèmes d'IA, contrairement à ces travailleurs, sont insuffisants pour fournir une expérience utilisateur engageante et socialement.Les chercheurs estiment que cela peut être problématique parce que l'interaction avec l'IA peut (de la même manière que l'interaction avec des travailleurs humains) activer des processus primitifs chez les personnes qui ont évolué pour contrôler la nature et la qualité des interactions sociales avec les autres. O'Connor et Rosenblood décrivent ces processus comme un impératif évolutif (un « moteur social » selon leurs termes, qui motive les gens à agir lorsqu'ils sont privés d'affiliation sociale, qui est sensible aux écarts par rapport au niveau d'affiliation souhaité et qui est « satisfait par l'interaction sociale. »Les interactions avec l'IA peuvent donc déclencher ces processus de régulation. Cependant, contrairement à ce qui se passe avec un travailleur humain, les interactions avec l'IA ne peuvent probablement pas fournir le type de rétroaction sociale que notre « moteur social » primitif est conçu pour détecter. « Nous nous attendons à ce que les employés se sentent au contraire socialement démunis après avoir interagi avec l'IA », déclarent les chercheurs Lee et Sathikh.L'analyse de ce qui précède est importante, car elle nous offre non seulement la possibilité de faire la lumière sur un phénomène susceptible d'avoir des implications importantes pour le comportement des employés, mais aussi la possibilité d'intégrer la littérature actuelle sur les processus d'affiliation sociale et leur impact sur le fonctionnement humain.Dans la lignée de la théorisation de O'Connor et Rosenblood, ainsi que de sa propre mise en contexte, ces travaux se sont concentrés sur les conséquences les plus actives (ce qui détermine l'adaptation) de la privation sociale, à savoir la motivation subséquente à coopérer et à se reconnecter socialement avec les autres. En résumant ces travaux, Reissmann et ses collaborateurs ont toutefois noté que la privation sociale peut aussi entraîner des réponses passives ce qui est déterminant pour l'adaptation ainsi qu'une motivation subséquente à se retirer.Bien qu'il puisse y avoir une conséquence adaptative de la privation sociale découlant de l'interaction avec l'IA, d'autres recherches (particulièrement récentes) ont souligné la probabilité qu'il puisse y avoir un mécanisme alternatif qui entraîne des effets mal adaptés. Plus précisément, ces chercheurs ont noté que lorsqu'il y a une différence « entre les niveaux d'affiliation souhaités et réellement atteints » par une personne, l'une des réactions possibles est d'avoir recours à un mécanisme alternatif à des interactions socialement insatisfaisantes.Alors que les interactions avec les IA devraient activer les processus de régulation sociale, ces interactions sont de nature mécanique et organique, ce qui peut conduire les processus de régulation sociale à signaler un sentiment d'isolement social qui se manifeste par la solitude.En effet, il semble que les interactions avec les IA soient de nature mécanique. En effet, il paraît probable que le fait d'interagir avec l'IA puisse être un effort isolé sur le lieu de travail - par exemple, des activités précédemment routinières telles que la recherche d'un second avis sur une solution proposée à un client peuvent désormais être fournies instantanément (et de manière plus précise) par un système d'IA. Par conséquent, les interactions plus fréquentes avec l'IA peuvent permettre aux employés d'académie de se sentir socialement déconnectés des autres, ce qui devrait augmenter le sentiment de solitude.C'est ce que les chercheurs ont appelé le « cycle d'auto-renforcement de la solitude. En d'autres termes, l'expérience de la solitude est suffisamment désagréable pour avoir non seulement des répercussions négatives sur le bien-être, mais aussi pour inciter les employés à compenser cette expérience en adoptant d'autres comportements d'isolement. Il est important de noter que, comme le souligne Gabrieletal, les effets de la solitude sur les employés sont très importants.Tout d'abord, les observations cliniques et les résultats obtenus depuis plus de 60 ans révèlent que les personnes seules sont plus susceptibles de consommer de l'alcool et que les individus isolés sont susceptibles d'être la proie d'une « spirale descendante », dans laquelle ces personnes peuvent se résoudre à consommer de l'alcool afin de « les aider à échapper à l'absence de liens sociaux ».En d'autres termes, les employés isolés sont plus susceptibles d'avoir une perception négative d'eux-mêmes, ce qui peut les amener à adopter d'autres comportements négatifs (par exemple, la consommation d'alcool) dans le but de tenter d'améliorer leurs conditions de travail. Pour cette raison, des chercheurs de multiples disciplines ont souligné que la consommation d'alcool était un moyen de « faire face aux sentiments d'isolement [social] ».Deuxièmement, les chercheurs estiment que la solitude peut être à l'origine d'insomnies chez les employés. En effet, un courant constant de recherche suggère que les individus solitaires sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de sommeil la nuit. Comme l'indiquent des recherches récentes, la solitude peut s'accompagner de réflexions récurrentes sur le manque de liens sociaux au travail, ce qui conduit les salariés à être « mentalement inactifs » après le travail. Plus spécifiquement, cette activation mentale peut contenir des réflexions négatives sur soi-même et sur les raisons du détachement et de la solitude au travail.Ces réflexions sont problématiques, car elles peuvent préoccuper mentalement les employés pendant la nuit, ce qui pose le problème de l'insomnie.Les chercheurs ont présenté les résultats d’une étude sur les effets psychologiques de l’utilisation de l’IA au travail, qui montre que les employés qui interagissent fréquemment avec des systèmes d’IA sont plus susceptibles de se sentir seuls, d’avoir des troubles du sommeil et de consommer de l’alcool après le travail.Les principaux résultats de l’étude mettent en évidence les liens entre l’utilisation de l’IA, l’anxiété d’attachement, le besoin d’affiliation, la solitude, l’insomnie et la consommation d’alcool. Il s’agit d’un sujet d’actualité et d’importance, compte tenu du développement rapide et croissant de l’IA dans le monde du travail. L’étude s’appuie sur un échantillon de 794 travailleurs utilisant l’IA dans leur travail quotidien aux États-Unis, à Taiwan, en Indonésie et en Malaisie. Le rapport souligne que l’IA peut avoir des avantages pour la productivité et la facilitation des tâches, mais aussi des dangers potentiels pour la santé mentale et physique des employés.Source : American Psychological Association Les conclusions de l'étude de l'American Psychological Association sont-elles pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?