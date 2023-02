ChatGPT n'est probablement pas le seul chatbot préféré des travailleurs du monde entier, mais malgré le fait que ce soit le cas, il est probablement le plus populaire, et de loin, en raison du buzz qu'il a généré. Elle a déjà réussi à devenir l'application dont la croissance est la plus rapide de tous les temps, et la manière dont elle peut être utilisée dans des contextes professionnels a probablement joué un rôle considérable dans cette tendance.Il est intéressant de noter que plus de deux tiers des employés ne disent pas à leurs managers ou à leurs supérieurs qu'ils utilisent ChatGPT. Selon une enquête récente menée par Fishbowl, 68 % des travailleurs qui utilisent ChatGPT ou d'autres chatbots d'IA n'en ont pas informé leurs supérieurs.Cela pourrait être un problème, car c'est le genre de chose qui pourrait exposer les travailleurs à des sanctions une fois que leurs patrons auront compris ce qui se passe. En revanche, ChatGPT pourrait être officiellement accepté comme faisant partie de la culture du lieu de travail, car il peut certainement faciliter de nombreuses tâches telles que la rédaction de textes et d'e-mails.Microsoft prévoit d'intégrer le ChatGPT dans Bing, ce qui indique que la révolution de l'IA est plus ou moins en marche. Il sera intéressant de voir où les choses vont aller à partir de maintenant avec les chatbots d'IA et autres.Source : Fishbowl Que pensez-vous de cette enquête de Fishbowl ? Trouvez-vous qu'elle est crédible et pertinente ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer la popularité de ChatGPT auprès des professionnels ?D'après vous, pourquoi les employés n'indiquent pas à leur patron qu'ils utilisent ChatGPT sur leur lieu de travail ?