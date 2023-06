Bien que Google Translate offre des traductions rapides et faciles dans plus de 100 langues, les utilisateurs sont bien conscients de ses limites et de ses possibilités d'amélioration. Les grands modèles linguistiques comme ChatGPT ont le potentiel de révolutionner la traduction linguistique, en s'appuyant sur de vastes quantités de données d'entraînement et sur les commentaires des utilisateurs en temps réel pour générer des phrases cohérentes et semblables à celles des humains dans plusieurs langues.Afin de déterminer si ChatGPT pourrait remplacer Google Translate en tant que service de traduction de référence pour divers besoins tels que les voyages, le travail et la communication transfrontalière, une évaluation approfondie a été menée par PCMag en parallèle avec Microsoft Bing et Google Bard.Des locuteurs bilingues ont reçu des paragraphes en anglais à traduire dans leur langue respective en utilisant Google Translate, ChatGPT et Microsoft Bing. Une fois l'exercice terminé, les participants ont été informés du service qui avait produit chaque traduction.Les langues testées étaient le polonais, le français, le coréen, l'espagnol, l'arabe, le tagalog et l'amharique. Bien que cette étude ne soit pas exhaustive et que d'autres tests rigoureux soient nécessaires pour obtenir une évaluation statistiquement significative, les résultats ont fourni des indications précieuses sur les performances des modèles d'IA.Les paragraphes sélectionnés ont été soigneusement élaborés pour mettre en évidence les limites de chaque service de traduction. Le premier paragraphe contenait des expressions familières telles que "blow off steam" et "Cheers !" ainsi que des mesures en USD et en miles. Le second paragraphe, envoyé uniquement à la moitié des participants, contenait des termes argotiques tels que "hooligans" et "pop champagne".De manière surprenante, les chatbots IA - ChatGPT, Google Bard et Microsoft Bing - ont surpassé Google Translate dans les 12 exemples envoyés aux participants. ChatGPT a reçu le meilleur classement général.Selon Ana Romero, qui a classé les traductions espagnoles, ChatGPT a fourni une traduction qui ressemblait beaucoup à une conversation normale. Le niveau de formalité des questions clés était cohérent et la traduction de "se défouler" était exacte.Google Bard a rarement réussi et a même suggéré d'utiliser Google Translate, mais les rares fois où il a fonctionné, les participants ont classé ses traductions à un niveau supérieur à celui de Google Translate. Cependant, tous les chatbots, y compris ChatGPT, n'ont pas réussi à traduire avec précision les devises et les mesures de distance, affichant des incohérences d'une langue à l'autre et d'un service à l'autre.L'une des faiblesses notables de Google Translate est sa tendance à fournir des traductions littérales, sans tenir compte des nuances contextuelles. En revanche, les chatbots ont excellé dans la saisie des subtilités et du contexte. Les modèles disposant d'une plus grande quantité de données d'entraînement et d'un plus grand nombre d'interactions avec les utilisateurs dans une langue spécifique ont fait preuve d'une meilleure compréhension des expressions culturelles et ont produit des traductions plus appropriées.Le succès de ChatGPT peut être attribué à son approche d'apprentissage par renforcement avec retour d'information humain (RLHF), qui permet de sélectionner des réponses culturellement appropriées en fonction des préférences de l'utilisateur. D'autre part, Google Bard et Google Translate utilisent des technologies sous-jacentes différentes, Google Translate étant spécifiquement optimisé pour les tâches de traduction.Bien que les chatbots offrent des traductions améliorées par rapport à Google Translate, ils ne sont pas parfaits et produisent parfois des choix de mots maladroits ou inexacts. Néanmoins, ils ont démontré qu'ils pouvaient surpasser les capacités de Google Translate avec une formation plus poussée et davantage de données dans chaque langue.Lors du test, Google Translate a obtenu des résultats exceptionnels en tagalog et en amharique, deux langues dont le nombre de locuteurs est relativement faible. Dans les langues à faibles ressources ou à données insuffisantes, les chatbots ont eu du mal à fournir des traductions nuancées et ont souvent eu recours à des interprétations littérales, contrairement à ce qu'ils ont fait dans d'autres langues.Si ChatGPT constitue une alternative viable à Google Translate pour les besoins de traduction, il est important de noter que les modèles d'IA ne sont pas encore un substitut complet aux traducteurs humains. Alors que l'IA continue d'évoluer, le défi consiste à mesurer avec précision ses performances et à garantir une traduction efficace dans différentes langues.Google expérimente également des expériences de génération de recherche (SGE), qui offrent des réponses de type ChatGPT aux requêtes. Toutefois, ces expériences sont en cours et Google n'a fourni aucune information sur la possibilité de remplacer Google Translate à l'avenir.Au fur et à mesure que les capacités des modèles de traduction par IA progressent, l'objectif ultime est de développer des modèles robustes et sensibles à la culture qui peuvent rendre le web plus accessible à l'échelle mondiale. L'avenir de la traduction linguistique dépend de l'amélioration continue des modèles d'IA et de leur capacité à fournir des traductions précises et naturelles dans différentes langues.Source : PCMagQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces résultats pertinents et utiles ?Selon vous, la restitution des subtilités et du contexte est-elle un facteur important pour l'efficacité des services de traduction ? Pensez-vous que les chatbots d'IA seront en mesure de répondre à ces besoins dans l'avenir ?