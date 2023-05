Comment le PaLM 2 a été construit et évalué

PaLM 2 se compare-t-il favorablement à GPT-4 ?

Mercredi, Google a présenté PaLM 2, une famille de modèles de langage fondamentaux comparables au GPT-4 d'OpenAI. Lors de son événement Google I/O à Mountain View, en Californie, Google a révélé qu'il utilisait déjà PaLM 2 pour alimenter 25 produits, dont son assistant d'IA conversationnel Bard. PaLM 2 est le modèle de langage de Google étendu de nouvelle génération, qui s'appuie sur l'héritage de Google en matière de recherche de pointe dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'IA responsable.Il excelle dans les tâches de raisonnement avancées, notamment le code et les mathématiques, la classification et la réponse aux questions, la traduction et la maîtrise du multilinguisme, ainsi que la génération de langage naturel, mieux que nos précédents LLM de pointe, y compris le PaLM. Il peut accomplir ces tâches grâce à la manière dont il a été construit, en combinant une mise à l'échelle informatique optimale, un meilleur mélange d'ensembles de données et des améliorations de l'architecture du modèle.Selon Google, PaLM 2 est fondé sur l'esprit de l’entreprise en matière de construction et de déploiement de l'IA de manière responsable. Il a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse de ses inconvénients et biais potentiels, de ses capacités et de ses utilisations en aval dans le cadre de la recherche et des applications en cours de production. Il est utilisé dans d'autres modèles de pointe, tels que Med-PaLM 2 et Sec-PaLM, et comme dit précédemment, alimente des fonctions et des outils d'IA générative chez Google, tels que Bard et l'API PaLM.En tant que famille de grands modèles de langage (LLM), le PaLM 2 a été entraîné sur un énorme volume de données et permet de prédire le mot suivant, c'est-à-dire de produire le texte le plus probable après la saisie dans l’invite par l’utilisateur. PaLM est l'abréviation de « Pathways Language Model », et « Pathways » est une technique d'apprentissage automatique créée par Google. PaLM 2 fait suite au PaLM original, annoncé par Google en avril 2022.Selon Google, PaLM 2 prend en charge plus de 100 langues et peut effectuer du "raisonnement", de la génération de code et de la traduction multilingue. Lors de sa présentation à la conférence Google I/O de 2023 , Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré que le PaLM 2 était disponible en quatre tailles : Gecko, Otter, Bison, Unicorn. Gecko est le plus petit et pourrait fonctionner sur un appareil mobile. Outre Bard, PaLM 2 est à l'origine des fonctionnalités d'IA dans Docs, Sheets et Slides.PaLM 2 serait excellent dans des tâches telles que le raisonnement avancé, la traduction et la génération de code en raison de la manière dont il a été construit. Il améliore son prédécesseur, PaLM, en unifiant trois avancées distinctes en matière de recherche sur les grands modèles de langage :Selon le rapport technique de PaLM 2, PaLM 2 surpasse GPT-4 dans certains domaines comme les mathématiques, la traduction et le raisonnement. Mais les résultats de Google pourraient ne pas refléter la réalité. Ethan Mollick, un professeur de Wharton spécialisé dans l’IA, a évalué sommairement la version PaLM 2 de Bard et a trouvé que PaLM 2 était moins performant que GPT-4 et Bing dans divers tests de langage informel, qu’il a partagés dans un fil Twitter.La famille de modèles de langage PaLM était un produit interne de Google Research sans accès public jusqu’à récemment, mais Google a offert un accès limité à l’API en mars. Le premier PaLM se distinguait par sa taille énorme : 540 milliards de paramètres. Les paramètres sont des variables numériques qui représentent les « connaissances » apprises par le modèle, qui lui permettent de faire des prédictions et de générer du texte en fonction des entrées qu’il reçoit.Source : Google Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de PaLM 2 dans les produits de Google ?Selon vous, quels sont les risques de PaLM 2 pour la société, l’environnement et l’éthique ?À votre avis, quels peuvent être les défis et les limites de PaLM 2 et comment Google compte-t-il les surmonter ?Jusqu'où pourra aller la comparaison entre PaLM 2 et GPT-4 ?