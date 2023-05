Annonce de la prochaine vague d'innovation en matière d'IA avec Microsoft Bing et Edge

Entrer dans la nouvelle génération de recherche alimentée par l'IA

Il y a tout juste trois mois, Microsoft a dévoilé les nouveaux produits Microsoft Bing et Edge, alimentés par l'IA, afin de réinventer l'avenir de la recherche avec votre copilote pour le web. Microsoft voulait s'attaquer à un problème universel de la recherche traditionnelle, à savoir que près de la moitié des recherches sur le web restent sans réponse, ce qui fait que des milliards de personnes n'obtiennent pas les résultats escomptés. Microsoft a lancé le nouveau Bing pour apporter de meilleurs résultats de recherche, des réponses aux questions, la possibilité de créer et de composer, et un nouveau niveau de facilité d'utilisation grâce à la possibilité de discuter en langage naturel. Bing combine de puissants modèles de langage comme le GPT-4 d'Open AI avec l'immense index de recherche de Microsoft pour obtenir des résultats actuels, cités et conversationnels - quelque chose que l'on ne peut obtenir nulle part ailleurs que sur Bing. Cela change fondamentalement la façon dont les gens trouvent des informations.En 90 jours seulement, les clients de Microsoft ont participé à plus d'un demi-milliard de chats, utilisant les fonctions de chat pour obtenir des réponses résumées qui les aident dans tous les domaines, qu'il s'agisse de trouver le meilleur endroit où voyager pour une personne souffrant d'allergies au pollen ou d'organiser dans un tableau les dix dernières années d'activité volcanique dans le monde. Microsoft a également vu des utilisateurs créer plus de 200 millions d'images avec Bing Image Creator. Au total, Bing a dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et les installations quotidiennes de l'application mobile Bing ont été multipliées par quatre depuis son lancement. En conséquence, Microsoft constate une croissance de la part de Bing, qui fait suite à huit trimestres consécutifs de croissance de la part de leur navigateur Microsoft Edge. Microsoft continue de rendre Bing plus accessible grâce à son introduction dans la barre des tâches de Windows, qui touche plus d'un demi-milliard de clients chaque mois.Microsoft annonce qu'il passe à la prochaine génération de Bing et Edge alimentés par l'IA afin de transformer la plus grande catégorie de logiciels au monde, la recherche, en élargissant considérablement la vision et les capacités que l'entreprise considére comme votre copilote pour le Web. Cette nouvelle génération se définit par :Grâce à l'adoption, à l'engagement et au retour d'information des clients, Microsoft est prêt à passer à l'étape suivante et annonce que le nouveau Bing est désormais en Open Preview et qu'il n'y a plus de liste d'attente. Cela signifie qu'il sera plus facile que jamais pour tout le monde d'essayer le nouveau Bing et Edge en se connectant simplement à Bing avec son compte Microsoft.Des recherches ont montré que le cerveau humain traite les informations visuelles environ 60 000 fois plus vite que le texte, ce qui fait des outils visuels un moyen essentiel de recherche, de création et de compréhension. Bing a toujours été connu pour ses expériences visuelles, notamment des fonctionnalités telles que les cartes de connaissances et la recherche visuelle. Aujourd'hui, Microsoft propose ces mêmes expériences dans le chat. Microsoft introduit des réponses plus riches et plus visuelles, notamment des diagrammes et des graphiques, ainsi qu'un formatage actualisé des réponses, afin d'aider à trouver plus facilement les informations recherchées.Microsoft a récemment annoncé l'intégration de Bing Image Creator dans la nouvelle expérience de chat de Bing, faisant de Bing la seule expérience de recherche avec la possibilité de générer à la fois du contenu écrit et visuel en un seul endroit, à partir du chat. Microsoft est heureux d'annoncer qu'il étend Image Creator à toutes les langues de Bing (soit plus de 100 langues) afin que les utilisateurs puissent désormais créer des images dans leur langue maternelle.Microsoft commence également son voyage vers un Microsoft Edge redessiné, d'où partent un chat Bing sur quatre. Edge reste un copilote pour le web, le premier à utiliser l'IA et le seul navigateur avec Bing intégré. Au fur et à mesure du déploiement de ces changements, les utilisateurs commenceront à voir une interface utilisateur plus élégante et améliorée, avec un look épuré, des coins arrondis, des conteneurs organisés et des éléments visuels semi-transparents.Enfin, Microsoft élargit les possibilités offertes par les capacités multimodales et commence à travailler à l'intégration de la recherche visuelle dans le chat, ce qui permettra de télécharger des images et de rechercher des contenus connexes sur le web.Deux des fonctionnalités les plus demandées sont le maintien de l'accès à l'historique des discussions et la possibilité de partager et d'exporter. Dans un avenir proche, les utilisateurs pourront reprendre là où ils se sont arrêtés et revenir aux discussions précédentes dans Bing chat avec l'historique des discussions. Et lorsque les utilisateurs voudront approfondir quelque chose et ouvrir un résultat de chat Bing, le chat sera déplacé dans la barre latérale Edge, afin qu'ils puissent le garder à portée de main pendant qu'ils naviguent . Au fil du temps, Microsoft envisage de rendre les discussions plus personnalisées en intégrant le contexte d'une discussion précédente dans les nouvelles conversations.Bientôt, Microsoft ajoutera également des fonctionnalités d'exportation et de partage dans le chat. Si les utilisateurs souhaitent partager facilement leur conversation avec d'autres personnes dans les médias sociaux ou continuer à développer une nouvelle idée, ils pouvent l'exporter directement - le format reste le même pour faciliter la transition vers des outils collaboratifs tels que Microsoft Word.Le chat dans Microsoft Edge sera bientôt doté de fonctionnalités de résumé améliorées pour les documents longs, y compris les PDF et les sites web plus longs, ce qui facilitera la consommation de contenus en ligne denses. Microsoft introduit également les actions Edge. Disponibles dans les semaines à venir, elles permettront aux utilisateurs de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour accomplir encore plus de tâches en moins d'étapes. Par exemple, si vous voulez regarder un film en particulier, les actions de Edge trouveront et vous montreront des options de chat dans la barre latérale, puis joueront le film que vous voulez à partir de l'endroit où il est disponible. Edge mobile inclura bientôt le contexte de la page, ce qui vous permettra de poser des questions dans le chat Bing en rapport avec la page mobile que vous êtes en train de consulter. La fonction de composition dans la barre latérale permet également d'adapter les brouillons en fonction des commentaires que vous donnez, tels que le ton, la longueur, la formulation, etc.Le nouveau Bing, alimenté par l'IA, a déjà aidé les gens à trouver ou à créer plus facilement ce qu'ils cherchaient, faisant du chat un excellent outil pour comprendre et agir. L'intégration d'Image Creator fait gagner du temps aux utilisateurs en leur permettant de créer l'image dont ils ont besoin directement dans le chat.Microsoft va bientôt intégrer des plug-ins tiers dans le chat de Bing, créant ainsi une plateforme pour les développeurs. Par exemple, si vous recherchez le dernier restaurant pour le dîner dans le chat Bing, il s'appuiera sur OpenTable pour vous aider à trouver et à réserver une table. Ou encore, avec Wolfram|Alpha, vous pouvez créer de puissantes visualisations et obtenir des réponses à des questions scientifiques et mathématiques complexes, ainsi qu'à des questions basées sur des données créées par l'Homme, directement à partir du chat Bing. Microsoft travaille avec ses partenaires de l'OpenAI pour que les développeurs puissent profiter de cette opportunité de la manière la plus simple et la plus cohérente possible. Microsoft pense que ces types de compétences changent la donne dans la réinvention de la recherche et font progresser les opportunités pour les développeurs dans le domaine de la recherche. Microsoft est impatient de partager plus de détails lors de la conférence Microsoft Build qui aura lieu à la fin du mois.L'IA responsable est au cœur de chaque nouvelle expérience que Microsoft crée avec les nouveaux Bing et Edge. L'introduction de la nouvelle version de Bing en avant-première, qui permet à Microsoft de tirer des enseignements des tests et des retours d'expérience en situation réelle, a été déterminante pour leur succès et leur capacité à étendre l'expérience à un plus grand nombre d'utilisateurs. Microsoft pense que l'innovation et l'apprentissage au grand jour font partie d'une approche responsable. Mais, en collaboration avec leurs partenaires de l'OpenAI, Microsoft a continué à mettre en œuvre des mesures de protection contre les contenus préjudiciables, sur la base de ce qu'ils apprennent et de ce qu'ils voient en avant-première. Les équipes de Microsoft continuent de travailler sur des questions telles que la désinformation, le blocage de contenu, la sécurité des données et la prévention de la promotion de contenu préjudiciable ou discriminatoire, conformément aux principes de Microsoft en matière d'IA.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?