Les outils d'IA de pointe comme ChatGPT ne sont pas tout à fait prêts à remplacer les managers, mais ceux qui n'apprennent pas à utiliser l'IA risquent de perdre leur emploi. « L'IA ne remplacera peut-être pas les managers, mais les managers qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne le font pas », a déclaré Rob Thomas, directeur commercial d'IBM, lors d'une récente conférence de presse. « Cela change vraiment la façon dont les gens travaillent. » Les réflexions de Rob Thomas sur l'IA interviennent une semaine après qu'IBM a annoncé qu'elle mettrait en pause les embauches pour les emplois susceptibles d'être remplacés par l'IA.Le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a déclaré qu’il prévoyait de suspendre l’embauche pour les postes qui pourraient être remplacés par l’IA dans les prochaines années, notamment dans les fonctions administratives comme les ressources humaines. Il a estimé que 30 % de ces postes pourraient être remplacés par l’IA et l’automatisation sur une période de cinq ans. Il a également averti que le travail à distance n’était pas le meilleur pour la carrière des employés, et qu’il encourageait un modèle hybride où les employés viendraient au bureau au moins trois jours par semaine. Il a affirmé que l’IA ne remplacerait pas les managers, mais que les managers qui utiliseraient l’IA remplaceraient ceux qui ne le feraient pas.« Je pourrais facilement voir 30 % de ces emplois être remplacés par l'IA et l'automatisation sur une période de cinq ans », a déclaré Arvind Krishna, PDG d'IBM, en faisant référence aux 26 000 postes de l'entreprise qui ne sont pas en contact avec les clients. Cela équivaudrait à environ 7 800 emplois remplacés par la technologie.Foster a affirmé que l’IA était un outil puissant qui pouvait aider les managers à prendre de meilleures décisions, à améliorer la productivité et à innover plus rapidement.Il a donné des exemples de domaines où l’IA pouvait apporter de la valeur ajoutée, comme la santé, la finance ou l’éducation. Il a également présenté les solutions d’IA que IBM propose à ses clients, comme Watson, Cloud Pak for Data ou AutoAI. Il a prédit que l’IA serait bientôt incontournable dans le monde du travail et qu’elle serait un élément clé de distinction entre les entreprises qui réussissent et celles qui échouent. Il a conseillé aux managers de se former à l’IA et de l’intégrer dans leur stratégie.IBM, comme pratiquement tous les géants de la technologie de nos jours, mise beaucoup sur l'IA. Lors de sa conférence annuelle Think, la société a annoncé IBM Watsonx, une nouvelle plateforme qui fournit des outils pour construire des modèles d'IA et donner accès à des modèles pré-entraînés pour générer du code informatique, du texte et plus encore.IBM explique que ce lancement a été motivé par les difficultés que rencontrent encore de nombreuses entreprises pour déployer l'IA sur le lieu de travail. Trente pour cent des chefs d'entreprise ayant répondu à une enquête d'IBM citent les questions de confiance et de transparence comme des obstacles qui les empêchent d'adopter l'IA, tandis que 42 % citent les préoccupations en matière de protection de la vie privée - en particulier en ce qui concerne l'IA générative.« L'IA ne remplacera peut-être pas les managers, mais les managers qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne le font pas », a déclaré Rob Thomas, directeur commercial d'IBM, lors d'une table ronde avec des journalistes. « Elle modifie réellement la façon dont les gens travaillent.Watsonx résout ce problème, affirme IBM, en donnant aux clients l'accès aux outils, à l'infrastructure et aux ressources de conseil dont ils ont besoin pour créer leurs propres modèles d'IA ou pour affiner et adapter les modèles d'IA disponibles sur leurs propres données. En utilisant Watsonx.ai, qu'IBM décrit dans un langage marketing flou comme un « studio d'entreprise pour les créateurs d'IA », les utilisateurs peuvent également valider et déployer des modèles ainsi que surveiller les modèles après leur déploiement, consolidant ainsi ostensiblement leurs différents flux de travail.Les concurrents comme Google, Amazon et Microsoft proposent déjà cela ou quelque chose d'assez proche. Le produit comparable d'Amazon est SageMaker Studio, tandis que celui de Google est Vertex AI. Du côté d'Azure, il y a Azure AI Platform.IBM affirme cependant que Watsonx est la seule plateforme d'outils d'IA sur le marché qui offre une gamme de modèles pré-entraînés et développés pour l'entreprise, ainsi qu'une « infrastructure rentable ». « Vous avez toujours besoin d'une organisation et d'une équipe très importantes pour être en mesure d'apporter l'innovation [IA] d'une manière que les entreprises peuvent utiliser », a déclaré Dario Gil, SVP chez IBM.IBM mise gros sur l’IA avec Watsonx, la nouvelle plateforme qui offre des outils pour créer des modèles d’IA et accéder à des modèles pré-entraînés pour générer du code informatique, du texte et plus encore. L’entreprise affirme que Watsonx est la seule plateforme d’outillage d’IA sur le marché qui fournit une gamme de modèles pré-entraînés, développés pour l’entreprise, et une infrastructure rentable. IBM s’associe également à Hugging Face, la start-up d’IA, pour inclure des milliers de modèles, de jeux de données et de bibliothèques développés par Hugging Face.Selon Bloomberg, IBM a supprimé 3 900 emplois, soit 1,5 % de sa main-d'œuvre mondiale, au début de l'année. Les entreprises ont utilisé ChatGPT pour développer du code, générer du matériel de marketing et rédiger des propositions à des clients potentiels.De nouvelles recherches suggèrent que ChatGPT pourrait également faire un travail décent dans la gestion des employés. Les chercheurs de Jobsage, un site de transparence des employés, ont demandé à ChatGPT de rédiger des courriels traitant de 15 « scénarios de gestion sensibles », tels qu'un employé trouvé en état d'ébriété au travail ou un employé qui apprend qu'il va être licencié. Les pasteurs ont utilisé ChatGPT afin de rédiger des sermons , mais certains prêtres affirment que les ordinateurs ne reproduisent pas la passion d'une véritable prédication. « Une nouvelle aussi bouleversante doit être délivrée par un humain, en personne », a déclaré un prêtre.Dans une affaire opposant une compagnie d’assurance maladie et l’un de ses clients, un juge, Juan Manuel Padilla Garcia, déclare s’être fait aider par le célèbre outil d’OpenAI, ChatGPT, pour prendre sa décision de justice. Padilla, qui a statué contre la compagnie d’assurance, a déclaré avoir posé à ChatGPT, entre autres, la question suivante : « Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais de ses thérapies ? ». La réponse de ChatGPT correspondait à la décision préalable du juge : « Oui, c'est exact. Selon la réglementation en vigueur en Colombie, les mineurs diagnostiqués autistes sont exonérés de frais pour leurs thérapies. »Que vous soyez directeur ou représentant du service clientèle, il devient évident que l'IA peut avoir un impact sur tous les rôles - et il est peut-être préférable que vous appreniez à l'utiliser. Richard Baldwin, économiste, s'est fait l'écho du sentiment de Thomas sur l'IA. « L'IA ne vous prendra pas votre emploi », a déclaré Baldwin lors d'une table ronde organisée dans le cadre du sommet sur la croissance du Forum économique mondial 2023. « C'est quelqu'un qui utilise l'IA qui prendra votre emploi.Le point de vue du directeur commercial d’IBM, Rob Thomas, sur l’impact de l’IA sur le rôle des managers est un avis à prendre non pas avec des pincettes, mais au sérieux. Selon lui, les managers qui n’utilisent pas l’IA risquent d’être remplacés par ceux qui le font, car l’IA change la façon dont les gens travaillent. Il conseille donc aux managers de se former à l’IA et de l’utiliser pour améliorer leur performance et leur carrière. Il rejoint ainsi l’avis d’autres experts qui estiment que l’IA va perturber tous les métiers et qu’il faut apprendre à s’y adapter.Source : Rob Thomas, lors de la conférence annuelle ThinkPartagez-vous l'idée selon laquelle l’IA va remplacer 30 % des postes administratifs chez IBM ?Quels sont les impacts sociaux et éthiques de la stratégie d’IBM sur ses employés et sur la société en général ?Quels sont les risques et les limites de l’utilisation de l’IA par les managers ?Quels sont selon vous, les avantages concurrentiels d’IBM par rapport à d’autres entreprises qui utilisent l’IA ?