Applications d'IA générative dans de multiples formats



Part des consommateurs qui connaissent l'espace génératif de l'ia et ont exploré des outils tels que chatgpt, dall-e

Les utilisateurs accordent une grande confiance aux interactions basées sur l'IA générative

Part (par pays) des utilisateurs qui font confiance au contenu écrit par IA generative

Les utilisateurs sont prêts à demander des conseils financiers à l'IA générative

L’IA créative et générative est une technologie qui permet aux machines d’apprendre les propriétés et les modèles des données pour créer du contenu et effectuer des tâches créatives qui nécessitaient auparavant l’intervention humaine, comme la génération de textes, d’images, de vidéos, de musique, etc. Elle utilise des modèles d’IA tels que les réseaux antagonistes génératifs (GAN), les réseaux neuronaux récurrents (RNN) ou les transformateurs pour produire du contenu dans différents styles et domaines.L’étude a révélé que 51 % des utilisateurs sont au courant des dernières tendances dans le domaine de l'IA générative et ont également exploré des outils d'IA générative, tandis que 35 % sont au courant mais n'ont pas utilisé d'outils d'IA générative. Quatorze pour cent de l’échantillon ont indiqué qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils n'avaient pas utilisé d'outils d'IA générative. Les baby-boomers sont les plus sensibilisés aux outils d'IA générative et les plus enclins à les explorer (53,5 %), suivis par la génération X (51,7 %). La génération Z a un pourcentage légèrement inférieur (50,8 %), et les milléniaux ont le pourcentage le plus bas (50,2 %) parmi les différents groupes d'âge.Le rapport explore le potentiel de l’IA créative et générative, ainsi que la réception et les attentes des utilisateurs à son égard, à partir d’une enquête menée auprès de plus de 5 000 personnes dans plus de 10 pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Inde, Chine, Singapour et Australie). Il analyse également plus de 50 cas d’utilisation réels d’IA créative et générative dans divers secteurs d’activité.Les chercheurs derapportent que les consommateurs sont très enthousiastes et adoptent massivement l’IA créative et générative pour des activités personnelles et professionnelles. Il constate que 74 % des consommateurs ont utilisé au moins une application ou un service basé sur l’IA créative ou générative au cours des six derniers mois. Il identifie par ailleurs les principaux moteurs de l’adoption de l’IA créative et générative par les consommateurs : la personnalisation du contenu (54 %), le divertissement (52 %), l’éducation (51 %), la santé et le bien-être (49 %) et la productivité (48 %).Les chercheurs soulignent aussi les défis et les risques liés à l’IA créative et générative, tels que la sécurité, la protection de la vie privée, la désinformation, l’éthique et la réglementation. Ils mettent en garde contre le niveau élevé de confiance des utilisateurs dans l’IA créative et générative (67 %), qui peut parfois être mal placé et les exposer à des menaces.Une grande partie des femmes (49,7 %) et des hommes (51,9 %) connaissent les dernières tendances dans le domaine de l'IA générative et ont exploré des outils tels que ChatGPT et DALL-E. C'est au Japon que l'on trouve le pourcentage le plus élevé de personnes (56,5 %) qui connaissent et ont exploré des outils d'IA générative, suivi de Singapour (54,4 %) et de la Suède (54,3 %).Une question importante pour tous les utilisateurs d'applications d'IA générative est de savoir si l'on peut faire confiance à la technologie. Les recherches deont révélé qu'en général, les utilisateurs font confiance au contenu de ces plateformes d'IA générative, même pour les conseils financiers, médicaux et relationnels.Le taux d'acceptation des contenus rédigés par l'IA générative est élevé Soixante-treize pour cent des utilisateurs font confiance aux contenus rédigés par l'IA générative. Les utilisateurs norvégiens (79 %) et espagnols (75 %) sont ceux qui accordent le plus de confiance aux contenus rédigés par l'IA générative. Cependant, en analysant les niveaux de confiance en fonction des groupes d'âge, les chercheurs ont constaté peu de variations. De même, il y a peu de variations en fonction du sexe. Les niveaux de confiance augmentent également avec le niveau de revenu des ménages.De manière peut-être plus surprenante, les chercheurs ont constaté que les consommateurs ont un niveau de confiance élevé dans les conseils financiers dispensés par les plateformes d'IA générative. Alpha, alimenté par GPT-4, est un copilote d'investissement qui offre des données de marché historiques et en temps réel par le biais d'une interface en langage naturel.En s'engageant avec Alpha, les utilisateurs peuvent accéder à des informations sur un large éventail d'actifs, y compris les actions, les fonds négociés en bourse (ETF), les cryptocurrencies, et plus encore. L'interface intuitive fournit des informations instantanées qui permettent aux utilisateurs de prendre des décisions d'investissement éclairées.Similaire à Alpha, FinChat est un outil d'IA générative axé sur la finance et alimenté par ChatGPT. Il génère des réponses précises aux questions sur les entreprises publiques et les investisseurs en incorporant des raisonnements, des sources et des données. Contrairement au ChatGPT conventionnel, FinChat est formé sur des données financières actualisées, notamment des transcriptions d'appels à bénéfices, des rapports trimestriels et annuels et des indicateurs clés de performance (KPI) exhaustifs, avec leurs sources respectives. Les utilisateurs peuvent soumettre jusqu'à 10 messages gratuits par jour, avec la possibilité de passer à une utilisation cinq fois supérieure et à un accès anticipé aux mises à jour fréquentes.Les recherches révèlent que 53 % des consommateurs font confiance à la planification financière assistée par l'IA générative. Ici, Singapour a le niveau de confiance le plus élevé (55,4 %), tandis que, dans les groupes d'âge, les jeunes générations, en particulier la génération Z, ont un niveau de confiance plus élevé (55 %) que les générations plus âgées (Millennials (52,5 %), génération X (48,8 %), baby-boomers (46,9 %)).« Une communication claire des limites et des risques, ainsi que des tests et des garde-fous approfondis, sont essentiels pour garantir une expérience utilisateur sûre et bénéfique avec les conseils financiers alimentés par l'IA générative. La transparence et l'ouverture sur les capacités du modèle sont essentielles pour instaurer la confiance avec les utilisateurs et fournir des conseils financiers efficaces », explique un cadre supérieur du secteur bancaire.Une étude récente a comparé les réponses de médecins et de ChatGPT à des questions de santé réelles. Un panel de professionnels de santé agréés, ignorant la source de la réponse, a préféré les réponses de ChatGPT dans 79 % des cas, qui ont été jugées de meilleure qualité et plus empathiques que celles des médecins.Les groupes d'âge les plus jeunes ont tendance à être légèrement plus enthousiastes à l'égard des conseils en matière de santé fournis par l'IA générative. Plus précisément, les membres de la génération Z et les milléniaux ont déclaré le taux d'accord le plus élevé (68 %), tandis que les membres de la génération X et les baby-boomers ont déclaré un taux d'accord de 65 % et de 63 %, respectivement.appelle à une collaboration entre les organisations, les consommateurs et les régulateurs pour assurer une utilisation éthique et responsable de l’IA créative et générative. Il propose des recommandations pour chaque partie prenante : par exemple, les organisations doivent être transparentes sur l’utilisation de l’IA créative ou générative dans leurs produits ou services, les utilisateurs doivent être conscients des risques et vérifier la fiabilité des sources, et les régulateurs doivent établir des normes et des directives claires pour encadrer l’IA créative et générative.Le rapport conclut que l’IA créative et générative a un impact énorme et transformateur sur de nombreux domaines et qu’il appartient à tous les acteurs impliqués de veiller à ce qu’elle soit utilisée de manière positive et responsable. Il prévoit que l'IA créative et générative deviendra de plus en plus courante et sophistiquée dans les années à venir, offrant de nouvelles possibilités de création et d'innovation aux consommateurs et aux organisations.Source : Capgemini Research