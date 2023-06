Saviez-vous qu'aux États-Unis, environ deux tiers des postes en rapport avec le langage ont un fort potentiel d'automatisation ou de progrès en matière d'IA ? C'est ce qui ressort d'une étude récente intégrant des données du ministère américain du travail, du Bureau des statistiques du travail et du Réseau d'information sur les professions. Il est surprenant de constater que 62 % du temps de travail total est aujourd'hui consacré à des tâches faisant appel au langage.Étant donné que l'IA est présente dans de nombreux secteurs de l'économie, des soins de santé à la finance, et qu'elle peut réduire la difficulté et le coût de certaines activités, l'impact potentiel de l'IA sur les professions liées au langage est particulièrement important. De nombreux secteurs ont été salués comme étant transformés par l'IA.L'intelligence artificielle (IA) peut vous aider à découvrir des informations cachées. Grâce à sa capacité à analyser rapidement et correctement d'énormes volumes de données, l'IA peut déceler des tendances que les gens ne verraient pas. Mais ne vous inquiétez pas, la technologie ne remplacera pas la perception et l'intuition humaines.Même si l'IA est utilisée pour de nombreuses tâches différentes, le contact humain restera nécessaire. Il y aura une augmentation des opportunités d'emploi avec l'émergence de nouveaux rôles, y compris les éditeurs et les contrôleurs de l'IA. Accenture affirme que pour réussir dans ce nouvel environnement, nous devons accorder aux personnes, à l'éducation et à la formation la même priorité qu'à la technologie.Le potentiel le plus important d'intégration de l'IA est observé dans les secteurs de la banque et de l'assurance, où 66 % des heures travaillées pourraient être améliorées ou automatisées par l'IA. Les secteurs de la chimie et des ressources naturelles, où la majorité du temps des travailleurs est consacrée à des tâches non linguistiques, sont les industries les moins touchées.La technologie de l'IA contribuera à créer de nouvelles possibilités et professions à long terme. Jusqu'à 40 % des journées de travail aux États-Unis pourraient être améliorées ou automatisées par l'IA, ce qui transformerait la nature de l'emploi à l'avenir.Les robots et les humains peuvent bénéficier de la technologie, mais nous devons l'utiliser de manière responsable. Nous devons tous maximiser notre potentiel et rester à l'écart de tout danger. Alors que l'IA poursuit son développement rapide, une chose est sûre : les grands modèles linguistiques tels que ChatGPT pourraient avoir un impact significatif sur notre façon de travailler en 2021 - et au-delà !Source : Accenture Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette étude d'Accentur pertinents ?Pensez-vous que l'intégration de l'IA dans le monde du travail créera de nouvelles opportunités d'emploi, sur le long terme et pour la majorité des gens ?