Alors que les exigences du travail deviennent de plus en plus lourdes, une proportion significative, près de 28 %, des individus se retrouvent à assumer des responsabilités supplémentaires en raison de l'impact des licenciements et du gel des embauches. Cette charge de travail sans cesse croissante a entraîné une augmentation de la confiance dans les outils d'IA, qui offrent une solution prometteuse pour alléger la pression et réintroduire l'équilibre. Par conséquent, un groupe distinct de professionnels a émergé, appelé à juste titre la "génération de l'automatisation". Indépendamment de l'âge ou de la démographie, ces individus avant-gardistes adoptent activement les technologies de l'automatisation et de l'IA comme moyen de promouvoir la collaboration, de stimuler la créativité et d'améliorer la productivité globale dans leurs efforts de travail.Selon les résultats de l'enquête, 31 % des participants utilisent actuellement des solutions d'automatisation sur leur lieu de travail. Ce sous-groupe spécifique de la génération de l'automatisation se montre confiant dans le fait de disposer des ressources et du soutien nécessaires à l'accomplissement efficace des tâches et à la réalisation d'autres responsabilités. Un pourcentage impressionnant de 87 % de ces personnes se sentent suffisamment équipées pour exploiter la puissance des outils d'automatisation. En outre, une majorité significative, soit 83 % des personnes interrogées, est convaincue que l'intégration de solutions d'automatisation permet de résoudre efficacement les problèmes d'épuisement professionnel et d'améliorer la satisfaction globale au travail.McInnis-Day, Chief People Officer d'UiPath, souligne l'impact positif de la technologie d'automatisation alimentée par l'IA sur les travailleurs. Il souligne également que plus de la moitié des répondants à l'enquête partagent la conviction que l'automatisation peut remédier à l'épuisement professionnel et contribuer à l'amélioration de l'épanouissement au travail. En réduisant le temps consacré aux tâches répétitives, l'automatisation permet aux employés de se concentrer sur des tâches plus essentielles et plus gratifiantes.L'enquête mondiale en mars 2023 a recueilli les réponses de 6 460 cadres. Les données sont pondérées en fonction du PIB de chaque pays afin de garantir une représentation précise. Les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, la France, le Royaume-Uni, Singapour et l'Australie sont respectivement représentés à 55 %, 9 %, 10 %, 8 %, 6 %, 7 %, 2 % et 4 %.Les résultats de l'enquête mettent en évidence une tendance mondiale selon laquelle les travailleurs adoptent activement les outils d'IA et l'automatisation pour simplifier les tâches routinières. Les participants expriment clairement leur volonté de tirer parti de l'automatisation dans divers domaines, notamment la saisie/création de données, l'analyse de données, la génération de rapports et la résolution de problèmes informatiques/techniques.Les participants ont mis en évidence les principaux facteurs contribuant à l'épuisement professionnel, tels que les longues heures de travail, le sentiment d'être soumis à la pression des dirigeants et des gestionnaires, et les tâches tactiques qui prennent beaucoup de temps. L'automatisation par l'IA offre une solution prometteuse en localisant et en analysant efficacement les données tout en rationalisant les tâches répétitives et chronophages. Cela permet non seulement d'atténuer l'épuisement professionnel, mais aussi d'améliorer la satisfaction au travail.L'enquête révèle également des différences générationnelles dans l'adoption de l'automatisation. Les jeunes employés, y compris les milléniaux (génération Y), la génération Z et les post-boomers, croient davantage au potentiel de l'automatisation pour améliorer leurs performances professionnelles. Notamment, une part importante (31 %) des travailleurs interrogés déclarent déjà utiliser des solutions d'automatisation. Parmi eux, les Millennials représentent 39 % et la Génération Z 42 % de ce groupe.En conclusion, compte tenu du climat économique actuel et de la nécessité d'accroître l'efficacité, la demande d'automatisation et d'outils alimentés par l'IA devrait croître considérablement. Pour relever ces défis et répondre aux préférences des employés en matière d'amélioration de la productivité et d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les chefs d'entreprise sont encouragés à fournir à leur personnel des solutions d'automatisation alimentées par l'IA. Cet investissement stratégique peut contribuer à l'amélioration des performances professionnelles, aux opportunités d'avancement de carrière et à un environnement de travail plus épanouissant.Source : UiPath Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous d'avis que les robots pourraient supprimer autant d'emplois dans les prochaines années ? L'IA et la robotique permettront-elles de créer assez d'emplois pour compenser ceux qui pourraient disparaître ?Que pensez-vous des impacts probables que l'IA pourrait avoir sur les emplois en Europe ?Selon vous, pourquoi les économies avancées pourraient-elles être plus touchées que les marchés émergents ?