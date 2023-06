KPMG, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services professionnels, a récemment analysé les effets de l'IA générative sur les processus des entreprises. Les résultats sont clairs : une majorité écrasante de personnes interrogées pensent que l'IA générative a le potentiel de révolutionner l'efficacité du lieu de travail et d'améliorer la productivité.72 % des participants ont exprimé leur confiance dans la capacité de l'IAGen à améliorer de manière significative les performances au sein de leur organisation, tandis que 66 % anticipent une transformation du paysage professionnel futur. En outre, 62 % reconnaissent le potentiel de l'IA à stimuler l'innovation et à faciliter le développement de produits et de services uniques.KPMG a également constaté que 86 % des répondants à l'enquête investissent dans des capacités IAGen pour rester compétitifs dans une économie de plus en plus numérique. Les technologies modernes telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel sont utilisées par les entreprises pour créer des solutions fiables capables de traiter des tâches difficiles plus rapidement et plus précisément que jamais auparavant.L'enquête a révélé que de nombreuses entreprises poursuivent activement des stratégies conçues pour maximiser le potentiel de l'IAGen au sein de leur organisation. Il s'agit notamment d'embaucher des équipes dotées de compétences spécialisées pour développer des applications innovantes (63 %), d'investir dans la prise de décision fondée sur les données (60 %) et de mettre en œuvre des mesures d'amélioration continue (59 %).Ces résultats suggèrent que l'IA générative devient rapidement un élément essentiel des opérations commerciales modernes. En tirant parti de son immense puissance, les entreprises peuvent débloquer des niveaux d'efficacité, de productivité et d'innovation sans précédent - tout en favorisant la créativité et le progrès dans l'ensemble de leur organisation.Une nouvelle étude révèle que l'intégration de la technologie d'IAGen nécessite de nouveaux talents et une montée en compétences des employés, comme l'ont indiqué 66 % des professionnels interrogés. 71% des cadres de l'informatique et de la technologie reconnaissent que l'embauche et la formation sont essentielles pour une mise en œuvre transparente. Les compétences en matière d'IA, d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel et de technologie vocale sont jugées cruciales pour la réussite.Étonnamment, seuls 12 % des répondants estiment que leur personnel est suffisamment préparé pour s'adapter à cette nouvelle technologie. En outre, 25 % des dirigeants américains n'ont pas de stratégie claire pour intégrer les capacités de l'IAGen dans leur personnel, et 30 % anticipent une résistance des employés lors de la mise en œuvre et de l'adoption.Dans le monde des affaires, l'adoption de l'IA passe rapidement du statut d'avantage concurrentiel à celui d'exigence essentielle. C'est pourquoi les organisations doivent cultiver une culture d'utilisation responsable de l'IA, en soulignant l'importance de développer l'IA en toute sécurité et de l'adopter pour optimiser les objectifs de l'entreprise.Selon une enquête récente, l'IA aura un impact significatif sur différentes catégories d'emplois, affectant positivement les emplois liés à l'informatique, aux logiciels, à la création et au service à la clientèle. Toutefois, les emplois administratifs, y compris la saisie de données et la tenue de registres, devraient subir l'impact négatif le plus important.Pour que la transition se fasse en douceur, les entreprises doivent élaborer une proposition de valeur convaincante pour les talents techniques afin d'améliorer les pratiques d'IA et envisager d'explorer des moyens de reconnaître et de récompenser l'utilisation responsable de l'IA.Dans l'ensemble, un engagement proactif de la part du personnel est essentiel pour adopter l'IA avec succès, et les dirigeants doivent aller de l'avant, inspirer confiance au personnel et l'aider à avoir une vision de l'avenir.Source : Enquête de KPMG Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette enquête de KPMG pertinents ?Êtes-vous d'accord avec les conclusions selon lesquelles les entreprises doivent investir dans l'embauche et la formation de nouveaux talents dotés de compétences spécialisées en IA, en ML, en NLP et en technologie vocale afin d'intégrer de manière transparente la technologie de l'IA générative ?Pensez-vous que les organisations devraient prendre des mesures proactives pour réduire l'impact négatif de l'IA générative sur l'emploi ?