Depuis que ChatGPT est devenu populaire, plusieurs lettres ouvertes ont été publiées pour réclamer une réglementation de l'IA et évoquer le "".Parmi les signataires des lettres précédentes figurent Elon Musk, Sam Altman, PDG d'OpenAI, ainsi que Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, deux des trois "parrains de l'IA".Le troisième, Yann LeCun, qui travaille chez Meta, a signé la lettre de vendredi pour contester la réglementation européenne. Parmi les autres signataires figurent des dirigeants de diverses entreprises telles que la société espagnole de télécommunications Cellnex, la société française de logiciels Mirakl et la banque d'investissement allemande Berenberg.", a déclaré Cédric O, ancien ministre français du numérique et l'un des trois initiateurs de la lettre.Il a organisé cette lettre ouverte avec Jeannette zu Fürstenberg, partenaire fondatrice de La Famiglia VC, et René Obermann, président d'Airbus.La lettre met en garde contre le fait qu'en vertu des règles proposées par l'UE, les technologies telles que l'IA générative deviendraient fortement réglementées et que les entreprises développant de tels systèmes seraient confrontées à des coûts de mise en conformité élevés et à des risques de responsabilité disproportionnés.Une telle réglementation pourrait conduire des entreprises très innovantes à transférer leurs activités à l'étranger et les investisseurs à retirer leurs capitaux du développement de l'IA européenne en général.M. Altman, d'OpenAI, qui avait menacé en mai de retirer ChatGPT de l'Europe s'il devenait trop difficile de se conformer aux futures lois sur l'IA, est revenu plus tard sur sa position et a déclaré que l'entreprise n'avait pas l'intention de se retirer.", a déclaré Dragos Tudorache, qui a codirigé la rédaction des propositions de l'UE.Source : Une lettre ouverte signée par plus de 160 dirigeants d'entreprisesLes craintes évoquées par les chefs d'entreprise dans cette lettre ouverte sont-elles légitimes, selon vous ?Quel est votre avis sur ce projet de règlementation de l'IA par l'UE ?