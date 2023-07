Inflection AI, une startup spécialisée dans l'IA, a construit un superordinateur de pointe équipé de 22 000 GPU NVIDIA H100, un nombre phénoménal qui lui confère d'énormes performances de calcul.Pour ceux qui ne connaissent pas Inflection AI, il s'agit d'une entreprise dont l'objectif est de créer une "". L'entreprise est largement connue pour son modèle d'IA Inflection-1 récemment introduit, qui alimente le chatbot Pi. Bien que le modèle d'IA n'ait pas encore atteint le niveau de ChatGPT ou des modèles LaMDA de Google, des rapports suggèrent qu'Inflection-1 est performant dans les tâches de "", ce qui le rend beaucoup plus adapté à des applications telles que l'assistance personnelle.Le fait surprenant concernant le superordinateur est l'acquisition de 22 000 GPU NVIDIA H100. Nous savons tous que, ces derniers temps, il a été difficile d'acquérir ne serait-ce qu'une seule unité de H100, car elles sont très demandées et NVIDIA ne peut pas faire face à l'afflux de commandes. Dans le cas d'Inflection AI, NVIDIA envisage d'être un investisseur dans la société, c'est pourquoi dans leur cas, il est plus facile de mettre la main sur un nombre aussi important de GPU.Inflection AI a levé environ 1,5 milliard de dollars d'investissements et la société est actuellement évaluée à 4 milliards de dollars. Grâce à ce superordinateur, le modèle d'IA "" devrait s'améliorer considérablement, en particulier dans les tâches de codage, car l'entreprise a du retard dans ce domaine.Source : HardwareLuxxQue pensez-vous de cette annonce ?Que pensez-vous de cette volonté de créer une IA plus personnelle ?